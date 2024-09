Il est désormais possible de créer rapidement des conceptions interactives en combinant les outils 3D d'Autodesk et la plate-forme en temps réel d'Unity. Transférez facilement vos fichiers entre les logiciels Autodesk (3ds Max, Maya, VRED, Revit, etc.) et Unity, et reliez votre workflow en temps réel à Shotgun. Quels que soient les outils Autodesk que vous utilisez, vous toucherez un public plus étendu sur plus de 25 plates-formes compatibles avec Unity.