Un contenu numérique est une image (animée ou non), un son ou un texte créé et diffusé par le biais de matériel informatique et d’Internet. Les contenus numériques sont aujourd’hui omniprésents.

La « création de contenu numérique » a envahi tous les canaux en l’espace de quelques années et revêt désormais différentes significations. L’expression est historiquement employée par la communauté de l’animation 3D et des effets visuels pour définir son métier. Ses outils de création de contenu numérique sont les logiciels de création d’effets et d’animations 3D, tels que Maya, 3ds Max, Arnold, Bifrost et les produits inclus dans la solution Autodesk Media & Entertainment Collection.



Cependant, avec l’essor des réseaux sociaux, des podcasts, des sites de e-commerce et de la culture des influenceurs, la création de contenu numérique désigne davantage ces activités plus ciblées à l’heure actuelle. Les outils de création de contenu numérique vont des logiciels gratuits aux suites logicielles de pointe, en passant par le matériel, comme les webcams d’ordinateurs portables ou les caméras de cinéma 8K. Les logiciels n’ont jamais été aussi intuitifs et les technologies comme le cloud n’ont de cesse de faire baisser les coûts connexes de stockage, de traitement et de diffusion des contenus.



Que le contenu numérique soit le travail de centaines de créateurs d’effets visuels sur un blockbuster hollywoodien ou une publication sur les réseaux sociaux d’un influenceur, les avancées technologiques révolutionnent et améliorent les modes de création de contenu. Ces avancées sont multiples : données connectées (anglais), intelligence artificielle (IA), efficacité des workflows, cloud computing...



Avec le développement des infrastructures technologiques, les vidéos, vlogs, animations, effets visuels (anglais) et autres formes d’images animées sont en plein essor. Ces outils ont ouvert la porte à de nombreux artistes et le faible coût de la diffusion en masse permet aux créateurs d’accéder à des publics potentiels que même les studios professionnels n’osaient imaginer atteindre avant l’ère du numérique.



La simplicité d’utilisation des outils de création de contenu numérique permet aux créateurs, ainsi qu’aux professionnels des effets visuels et aux animateurs indépendants, de promouvoir leurs marques et de rester visibles auprès de leur public, en produisant et en publiant régulièrement des contenus afin d’entretenir leur notoriété dans un marché ultraconcurrentiel. Pour les artistes qui souhaitent faire carrière dans les médias et le divertissement, la meilleure carte de visite pour approcher les studios et producteurs reste un portfolio de créations percutantes.