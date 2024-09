Dans l’animation, le mappage de textures fait appel à plusieurs techniques pour améliorer la qualité visuelle des modèles 3D. Différentes textures peuvent être utilisées pour créer des animations réalistes et visuellement attrayantes :

Textures diffuses : il s’agit du type de mappage le plus simple. Il consiste à appliquer une couleur et une texture à la surface d’un modèle 3D pour lui donne son apparence de base. Dans l’animation (anglais), les textures diffuses sont utilisées pour ajouter des couleurs, des motifs et des textures de base aux surfaces et rendre ainsi les objets plus réalistes en imitant leur apparence réelle.



Textures normales : ces textures sont employées pour simuler des détails de surface complexes sans ajouter de complexité géométrique au modèle. Elles encodent les informations de normale de surface et donnent une illusion de profondeur et de détails de surface en modifiant la manière dont la lumière interagit avec la surface. Cette technique est couramment utilisée dans l’animation pour créer des textures complexes, telles que l’ajout de reliefs, de rainures ou de détails de surface aux objets, sans modifier leur géométrie.



Textures spéculaires : ces textures définissent la brillance ou la réflectivité d’une surface. Dans l’animation, ce type de mappage permet de déterminer les zones qui apparaissent plus réfléchissantes ou brillantes sur un objet. En ajustant la texture spéculaire, les animateurs peuvent contrôler l’emplacement des reflets et des réflexions, ce qui ajoute du réalisme et de la profondeur aux matériaux représentés.



Textures en relief : comme pour les textures normales, les textures en relief simulent des détails de surface. Cependant, au lieu de modifier la direction de la surface, les textures en relief modifient la profondeur apparente de la surface, créant ainsi l’illusion de reliefs, de bosses ou de rugosité. Cette technique est couramment utilisée dans l’animation pour ajouter des textures et de la profondeur aux surfaces sans ajouter de géométrie.