Pendant des décennies, les studios d’animations (anglais), d’effets visuels (anglais) et de jeux vidéo ont été confrontés à des problèmes d’interopérabilité entre les différents outils de leurs pipelines de production. À l’époque, les transferts de données sont extrêmement complexes à réaliser. Alors, les studios ont imaginé des pipelines élaborés pour gérer l’interopérabilité des données, bien souvent avec des outils personnalisés.

Le studio Pixar n’échappe pas aux difficultés lors de l’échange de données entre plusieurs applications. Après la sortie de son film Brave en 2012, Pixar décide qu’il est urgent de trouver une solution pérenne face à la complexité grandissante de ses descriptions de scènes. La même année, le studio développe Universal Scene Description (USD) pour gérer la multitude d’API et de formats de fichiers dans son pipeline de visualisation 3D, à l’origine de la complexité grandissante. En 2016, Pixar publie USD sous forme de code open source afin de généraliser son utilisation dans les secteurs de l’animation et des effets visuels. Conscient que le problème de la complexité touche tous les acteurs du secteur, le studio choisit l’open source pour faire de USD un format universel que chacun peut améliorer et dont tous peuvent bénéficier.

OpenUSD remédie à plusieurs problèmes de workflow et de complexité liés à la création de scènes 3D. En tant que norme open source, OpenUSD offre un langage commun extensible et interopérable entre les outils logiciels et plates-formes compatibles. Son système de couches de données facilite également la collaboration en permettant d’effectuer des modifications non destructives. Plusieurs artistes peuvent ainsi travailler simultanément sur un même élément grâce aux fonctionnalités de contrôle des versions de USD qui fusionnent le travail des différents intervenants. USD permet aussi d’accéder en un clin d’œil à d’énormes jeux de données. Les artistes ont la possibilité de lire le contenu en temps réel et de modifier des scènes complexes de façon interactive.