La génération procédurale repose sur des algorithmes mathématiques, des techniques de randomisation et des règles prédéfinies pour créer divers contenus tels que des niveaux, des cartes, des personnages, des textures, et plus encore. La génération procédurale offre plusieurs avantages, notamment l’évolutivité et la possibilité de générer du contenu à la volée, ce qui en fait un outil précieux dans le secteur des médias et du divertissement.

Après quelques premières applications dans les années 1960 et 1970, le concept de génération procédurale 3D a évolué au fil des décennies. Il a gagné en popularité dans les jeux vidéo grâce à des titres comme Rogue et doit sa reconnaissance actuelle à des jeux comme Minecraft et No Man’s Sky. Au cours des dernières années, la génération procédurale n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir partie intégrante de la création de contenus multimédias dynamiques et variés pour divers supports numériques et applications logicielles.



Avec la génération procédurale, les développeurs de jeux vidéo disposent d’une boîte à outils polyvalente qui leur permet de créer de façon dynamique une grande variété d’éléments : terrains réalistes, disposition des niveaux, textures, modèles 3D, personnages, items, quêtes. Dans le domaine des jeux vidéo, la génération procédurale s’étend même à la création de paysages sonores immersifs et d’interfaces utilisateur adaptatives. Cette approche améliore la variabilité des jeux et optimise l’efficacité du développement. Les éléments générés sont adaptés à la conception et au genre du jeu, et la combinaison de contenus procéduraux et manuels offre une expérience de jeu diversifiée et conviviale.



La génération procédurale est un outil essentiel pour les professionnels des effets visuels qui ont pour mission de donner vie à des univers fantastiques sur petit ou grand écran. Dans le secteur du cinéma et de la télévision, les techniques procédurales sont principalement appliquées aux effets visuels (anglais) afin de générer des simulations réalistes de phénomènes naturels tels que la combustion, la neige, les particules, le comportement des foules et les environnements virtuels.



De plus, les algorithmes peuvent contribuer aux paysages sonores et à la génération de musique. À titre expérimental, ils permettent également d’explorer la génération de scripts. Toutefois, l’utilisation de la génération procédurale 3D dans le secteur du divertissement complète plutôt qu’elle ne remplace la créativité humaine pour la mise en scène, en améliorant certains aspects de la production et en préservant les éléments artistiques et narratifs qui définissent les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.