La réalité mixte (ou RM) désigne tout l’éventail d’expériences de réalité étendue qui sont possibles entre le monde physique et le monde virtuel. La RV se situe à l’extrémité virtuelle de l’éventail, tandis que la RA se situe à l’extrémité physique. Plus on ajoute d’éléments du monde réel (par exemple, une retransmission du monde réel en vidéo) à une expérience de réalité virtuelle, plus on penche du côté physique. Inversement, plus on ajoute des éléments virtuels qui viennent remplacer ou masquer le monde réel dans une expérience de RA, plus on penche du côté virtuel. C’est pourquoi les expériences de RA ou de RV sont parfois désignées sous le terme générique de RM. Si vous souhaitez en savoir plus sur la définition de la XR, consultez l’article publié en 1994 par Paul Milgram et Fumio Kishino, intitulé « A Taxonomy of Mixed Reality Visual Présentations » (disponible en anglais uniquement).