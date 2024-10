La planification générale est essentielle dans les grandes agglomérations et dans le cadre de la planification urbaine et régionale (anglais). Elle apporte une vision et des indications claires qui permettent d’optimiser l’utilisation des sols, facilitent la planification des infrastructures (anglais) et aident à garantir la conformité avec les règlements de zonage et les normes locales. Elle implique les populations, favorise la diversité et répond aux besoins des résidents. Elle prend également en compte la durabilité environnementale (anglais), avec l’intégration de pratiques écologiques et d’espaces verts.

La planification générale implique diverses parties prenantes : responsables municipaux, urbanistes, architectes, habitants, promoteurs, experts en environnement, planificateurs des transports, fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz, établissements d’enseignement, institutions culturelles, administrations et organismes à but non lucratif. Ces parties prenantes doivent collaborer les unes avec les autres pour que le plan général reflète les besoins et les valeurs de la collectivité, tout en traitant les aspects les plus complexes du développement urbain de façon globale et inclusive.