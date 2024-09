De plus en plus d’entreprises utilisent des données et des processus connectés dans le cloud. Cette évolution, qui favorise une collaboration plus fluide, est cependant axée sur les données et pas sur les documents. Elle transforme la collaboration, mais n’élimine pas les silos. Les systèmes restent séparés et cloisonnés.

La Plate-forme Autodesk définit une nouvelle ère du travail en transformant la conception et la fabrication grâce à un logiciel cloud totalement novateur où la technologie connecte les données et les informations optimisées par l’IA et où l’automatisation libère votre agilité et votre créativité, quel que soit le secteur d’activité dans lequel vous travaillez.