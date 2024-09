L’automatisation de la conception, la livraison numérique de projets et l’intelligence artificielle ont un impact majeur sur le secteur de l’ingénierie des transports.

Grâce à l’automatisation de la conception, les maîtres d’ouvrage et les ingénieurs gagnent du temps en traitant les routines de conception plus rapidement et plus efficacement. Dynamo pour Civil 3D (anglais) et Revit permettent d’automatiser les tâches chronophages ou complexes en un temps record et avec une plus grande précision.

La livraison numérique de projets consiste à créer des modèles intelligents qui peuvent être appliqués aux processus de maintenance et servir de références pour des projets futurs. En cernant mieux l’infrastructure publique, les maîtres d’ouvrage peuvent améliorer les services fournis aux usagers. À partir d’informations détaillées et de modèles numériques, ils peuvent également communiquer des renseignements importants aux parties prenantes et aux concepteurs.

Avec l’intégration croissante de l’intelligence artificielle, les systèmes disposent d’un outil qui permet d’améliorer la qualité des infrastructures tout en communiquant en temps réel les conditions du terrain et les dynamiques en jeu aux maîtres d’ouvrage et aux parties prenantes.