LOGICIELS DE VISUALISATION 3D

La visualisation 3D est le processus qui consiste à créer des graphismes et à générer le rendu des conceptions à l'aide d'un logiciel 3D. De l'architecture au cinéma, en passant par les jeux vidéo, l'ingénierie et la fabrication, de nombreux secteurs tirent parti de la visualisation 3D. Nombre de produits et d'idées ont été créés grâce à la visualisation 3D avant leur fabrication, ce qui permet aux producteurs, aux fabricants et aux clients de gagner du temps et de réaliser des économies.