Les processus numériques, les environnements de données partagés, l’amélioration des informations issues des données et d’autres éléments de la transformation numérique peuvent aider les entreprises à prendre de meilleures décisions et à obtenir des résultats plus durables.

Les processus manuels se montrent insuffisants pour gérer la complexité des pratiques de construction écologique : les solutions numériques se révèlent essentielles dans une approche systémique de la consommation et de la conservation des ressources dans une économie en circuit fermé. Mais en testant et en adoptant des stratégies de neutralité carbone et des principes circulaires, par exemple, le secteur AEC peut transformer un changement inévitable en opportunité commerciale, et non en coût.

Pour une étude approfondie sur les facteurs, les lacunes et les opportunités concernant la capacité du secteur AEC à atteindre des résultats plus durables, avec l’objectif d’un environnement bâti plus résilient, pérenne et équitable à l’avenir, lisez ce rapport (anglais).