Innovyze est un leader international dans le domaine des logiciels de construction pour les professionnels de l’eau et des eaux usées du monde entier. L’entreprise a rejoint Autodesk au début de l’année 2021, après 35 ans à faire avancer le secteur vers une gestion plus durable de l’eau. Grâce aux solutions de modélisation, de simulation et d’analyse prédictive d’Innovyze, les clients améliorent la rentabilité et la durabilité de leurs réseaux de distribution d’eau, systèmes de collecte d’eau, usines de traitement de l’eau et des eaux usées, et systèmes de protection contre les inondations.

Ensemble, Autodesk et Innovyze contribuent à bâtir un avenir où l’eau sera préservée, sûre et accessible à tous en proposant des solutions qui centralisent la visibilité sur les équipements d’infrastructure afin d’optimiser les dépenses d’investissement et d’exploitation.