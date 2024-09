L’ingénierie du bâtiment fait référence à la conception, construction, exploitation et maintenance des bâtiments et de leurs systèmes internes, tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), et les systèmes électriques et sanitaires. Quant à l’ingénierie des infrastructures, elle se rapporte à la conception, construction, exploitation et maintenance d’ouvrages publics de grande envergure, comme des réseaux de transport (routes (anglais), ponts (anglais), aéroports (anglais), voies ferrées (anglais)), des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement (anglais), et des services publics. Si les deux disciplines impliquent la conception et la construction de structures physiques, l’ingénierie des infrastructures se concentre sur des projets à plus grande échelle qui desservent une communauté plus large, tandis que l’ingénierie du bâtiment est axée sur les structures individuelles.