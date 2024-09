Lisenssitiedoston luominen

Kun ostat uusia Autodesk-ohjelmiston käyttäjäpaikkoja, Autodesk voi lähettää sinulle sarjanumeron ja tuoteavaimen, joita käytät lisenssitiedoston luomiseen. Löydät nämä tiedot myös Autodesk-tililtä.

Jos haluat luoda verkkolisenssin, sinun on oltava järjestelmänvalvoja. Sinulla on myös oltava verkkolisenssiä edellyttävän tuotteen usean käyttäjän käyttöoikeus. Jos sinulla on käytössä useita tuotteita ja haluat luoda lisenssitiedoston niille kaikille, voit tehdä sen yksi tuote kerrallaan.

Huomautus sopimuspäälliköille ja ohjelmistokoordinaattoreille: jos haluat luoda lisenssitiedoston pysyvälle lisenssille tai muulle kuin tilaustuotteelle, siirry Autodesk Account -tilin All Products and Services (Kaikki tuotteet ja palvelut) -sivun Classic product view (Perinteinen tuotenäkymä) -näkymään. Etsi tuotteesi ja luo lisenssitiedosto.