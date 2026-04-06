Wichtig: Ab dem 31. Dezember 2027 bietet Autodesk keine neuen Netzwerk- und Mehrplatzlizenzen mehr an. Autodesk empfiehlt dringend den Abschluss eines Abonnements für Bildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen.

Lehrkräfte, Laboradministratoren und IT-Administratoren von qualifizierten Bildungseinrichtungen erhalten möglicherweise kostenlosen Zugriff auf Autodesk-Softwaretitel für die Installation in Unterrichtsräumen oder Laboren. Die meisten Autodesk-Produkte sind mit Bildungszugriff verfügbar.

Alle Lösungen und Services von Autodesk sind in englischer Sprache erhältlich. Einige Titel werden möglicherweise auch in weiteren Sprachen angeboten. Weitere Informationen zu bestimmten Titeln finden Sie auf der Seite für das Abrufen von Produkten. Der Zugang umfasst die aktuelle Version und bis zu drei Vorgängerversionen (sofern vorhanden).

Anmerkung: Kostenlose Software und/oder Cloud-Services von Autodesk unterliegen der Annahme und Einhaltung der Nutzungsbedingungen und/oder anderer Bedingungen (Englisch) der Software bzw. der Cloud-Services. Software-Produkte und cloudbasierte Services, die einer Lizenz oder einem Abonnement für Bildungseinrichtungen unterliegen, dürfen von berechtigten Benutzern ausschließlich für Bildungszwecke (Englisch) und nicht für gewerbliche, berufliche oder andere gewinnorientierte Zwecke verwendet werden.