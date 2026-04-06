Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Kostenlose Software für Bildungseinrichtungen

Wichtig: Ab dem 31. Dezember 2027 bietet Autodesk keine neuen Netzwerk- und Mehrplatzlizenzen mehr an. Autodesk empfiehlt dringend den Abschluss eines Abonnements für Bildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen.

 

Lehrkräfte, Laboradministratoren und IT-Administratoren von qualifizierten Bildungseinrichtungen erhalten möglicherweise kostenlosen Zugriff auf Autodesk-Softwaretitel für die Installation in Unterrichtsräumen oder Laboren. Die meisten Autodesk-Produkte sind mit Bildungszugriff verfügbar.

 

Alle Lösungen und Services von Autodesk sind in englischer Sprache erhältlich. Einige Titel werden möglicherweise auch in weiteren Sprachen angeboten. Weitere Informationen zu bestimmten Titeln finden Sie auf der Seite für das Abrufen von Produkten. Der Zugang umfasst die aktuelle Version und bis zu drei Vorgängerversionen (sofern vorhanden).

 

Anmerkung: Kostenlose Software und/oder Cloud-Services von Autodesk unterliegen der Annahme und Einhaltung der Nutzungsbedingungen und/oder anderer Bedingungen (Englisch) der Software bzw. der Cloud-Services. Software-Produkte und cloudbasierte Services, die einer Lizenz oder einem Abonnement für Bildungseinrichtungen unterliegen, dürfen von berechtigten Benutzern ausschließlich für Bildungszwecke (Englisch) und nicht für gewerbliche, berufliche oder andere gewinnorientierte Zwecke verwendet werden.

Berechtigung

Qualifizierte Bildungseinrichtungen sind zur Nutzung von Autodesk-Software und -Services für Bildungseinrichtungen berechtigt. Eine qualifizierte Bildungseinrichtung ist eine Bildungseinrichtung, die von einer autorisierten Regierungsbehörde zum Unterrichten von eingeschriebenen Schülern oder Studenten zugelassen wurde. Dazu zählen alle akkreditierten öffentlichen und privaten Schulen einschließlich:

  • Mittelschulen und Sekundarstufen
  • Junior-Hochschulen
  • Hochschulen, Universitäten und technischer Hochschulen
  • Heimunterricht-Programme (Homeschooling), sofern staatlich anerkannt und von qualifizierten Fachleuten durchgeführt oder betreut oder ausdrücklich von der lokalen Schulleitung als eine Alternative zu einer akkreditierten Bildungseinrichtung akzeptiert

Die folgenden Arten von Organisationen sind keine qualifizierten Bildungseinrichtungen:

  • nicht akkreditierte Bildungseinrichtungen
  • Schulungszentren
  • Kirchen, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Bibliotheken
  • Forschungseinrichtungen
  • Umschulungsprogramme

Wenn Ihre Organisation nicht berechtigt ist, finden Sie weitere Informationen unter Optionen für nicht qualifizierte Organisationen.

 

Anmerkung: Die meisten Bildungseinrichtungen weltweit sind für den Zugriff auf Schulungslizenzen berechtigt. Ausnahmen sind Einrichtungen in Ländern, die dem Handelsembargo der Vereinigten Staaten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Exportkonformität (Englisch).

Nutzungsbeschränkungen

Der Zugriff auf Software und Services für Bildungseinrichtungen darf nur im direkten Zusammenhang mit Lern-, Lehr- und Forschungsaktivitäten verwendet werden. Sie dürfen nicht für gewerbliche, berufliche oder andere gewinnorientierte Zwecke verwendet werden. 

Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Wissenswertes über die Berechtigung von Administratoren und Lehrkräften in Bildungseinrichtungen.

 

Zu den unzulässigen Benutzern für den Zugriff für Bildungseinrichtungen zählen:

  • Einrichtungszwecke: Planung, Bau und Wartung der physischen Strukturen und Infrastrukturen des Campus einer Bildungseinrichtung.
    Ausnahme: Eine Bildungseinrichtung kann diese bestimmten Versionen der Produkte möglicherweise weiterhin für Einrichtungszwecke verwenden, wenn die Nutzung für Einrichtungszwecke zuvor in einem Lizenzvertrag oder einer separaten Vereinbarung gestattet wurde.
  • Forschung: Forschungen durch kommerzielle Programme oder Einrichtungen, die für gewerbliche Zwecke von der Bildungseinrichtung durchgeführt werden oder mit ihr in Verbindung stehen.
    Ausnahme: Akademische Forschungen, die von Schülern, Studenten oder Lehrkräften im Rahmen der akkreditierten Bildungsprogramme der Bildungseinrichtung durchgeführt und veröffentlicht werden, sind zulässig.

Weitere Informationen finden Sie unter Optionen für nicht qualifizierte Organisationen.

Single Sign-On

 Mit Single Sign-On (SSO) können Sie sich mit den gleichen unternehmensinternen Anmeldedaten bei mehreren Autodesk-Produkten und -Services anmelden. SSO bietet zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Sicherheit, eine ansprechendere Benutzererfahrung und eine optimierte Verwaltung.

 

Wenn Sie als IT-Administrator ein Abonnement für Bildungseinrichtungen verwalten, können Sie mit SSO Schüler, Studenten und Lehrkräfte ganz einfach zu Ihrem Konto bei Autodesk Account einladen. Weitere Informationen zu SSO finden Sie im Abschnitt SSO-Aktivierung.

Cloud-Services

Die folgenden Cloud-Services stehen im Rahmen des Education-Vertrags zur Verfügung:

  • Rendering – Erstellen Sie fotorealistischere Bilder und Panoramen Ihrer Entwürfe in kürzerer Zeit.
  • Energy Analysis für Revit – Vergleichen Sie die Energie- und Lebenszykluskosten von Designalternativen und treffen Sie fundierte Entscheidungen für nachhaltigere Designs.
  • Autodesk® Green Building Studio® – Optimieren Sie die Energieeffizienz und schaffen Sie CO2-Neutralität mit mehreren Designvarianten.
  • Optimization für Autodesk® Inventor® – Prüfen Sie die Leistung verschiedener Designs mithilfe der Cloud-basierten Simulation für Autodesk® Inventor®.
  • Structural Analysis für Revit® – Erweitern Sie Designmodelle aus Autodesk® Revit® in die Cloud und analysieren Sie sie als Teil des BIM-Prozesses (Building Information Modeling).
  • Autodesk® MockUp 360 – Arbeiten Sie mit Zulieferern und Kunden in einer einfachen, Cloud-basierten Umgebung mithilfe dieses Modell-Werkzeugs für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die digitale Modellierung.
  • Autodesk® Process Analysis 360 – Modellieren, untersuchen und optimieren Sie Ihre Fertigungsprozesse. Identifizieren Sie Engpässe von der Planung über den Entwurf und erhöhen Ihre Effizienz.
  • Autodesk-Remote-Software-Service – Steuern Sie die auf Ihrem Hauptcomputer installierte Autodesk-Lösung über einen Remote-PC oder Ihr iPad®, um auf systemeigene Entwurfsdaten zuzugreifen. Die iPad-App ist nur mit Autodesk® Inventor® kompatibel und ermöglicht es Ihnen, überall dort zu arbeiten, wo Sie auf das Internet zugreifen können.

Weitere Informationen zu Autodesk-Cloud-Services finden Sie unter Cloud-Services.

Zuteilung von Cloud-Speicher

Kunden mit Education-Vertrag erhalten 25-GB-Autodesk-Cloud-Speicherplatz für jeden im Vertrag benannten Benutzer. Vertragsadministratoren können bei aktivem Vertrag einen benannten Benutzer pro Lizenz zuweisen.

 

Beispiel: Wenn Sie 1.250 Benutzer zuweisen, erhält Ihre Bildungseinrichtung 31.250 GB (1.250 x 25 GB) Autodesk-Cloud-Speicherplatz.

 

Derzeit können Sie den Speicherplatz mehrerer benannter Benutzerkonten nicht kombinieren, und der Speicher lässt sich nicht aggregieren, d. h., die maximale Menge an Speicherplatz eines benannten Benutzerkontos beträgt 25 GB.

Verlängerung von Schulungslizenzen

Ab dem 31. Dezember 2027 bietet Autodesk keine neuen Netzwerk- und Mehrplatzlizenzen mehr an. Um einen unterbrechungsfreien Zugriff sicherzustellen, empfiehlt Autodesk dringend den Abschluss eines Abonnements für Bildungseinrichtungen.

 

Im Juni 2024 hat Autodesk den Zugriff für Bildungseinrichtungen auf Mehrplatz-/Netzwerklizenzen von einer dreijährigen auf eine einjährige Laufzeit umgestellt. Wenn Sie derzeit eine ein- oder dreijährige Mehrplatz-/Netzwerklizenz für Autodesk-Software besitzen, die vor Juni 2024 ausgegeben wurde, ist die Lizenz weiterhin für die volle Laufzeit gültig. Bei Ablauf Ihrer Lizenz(en) empfehlen wir ein Upgrade über die Education Community. Behalten Sie Ihre Berechtigung für den Education-Vertrag bei, um unterbrechungsfreien Zugriff zu gewährleisten.

Lizenz- und Abonnementbedingungen

Lizenzen für Bildungseinrichtungen gestatten automatisch die folgende Höchstanzahl von Benutzern und Geräten:

  • Abonnements für Bildungseinrichtungen: 3.000 Single-User-Lizenzplätze
  • Netzwerklizenzen für Bildungseinrichtungen: 3.000 gleichzeitige Benutzer
  • Mehrplatz-Einzellizenzen für Bildungseinrichtungen: 1.250 Geräte

 

* Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die ursprüngliche Lizenz bei registeronce registrieren.

 

Die Nutzungsbedingungen enthalten die Bedingungen für die Verwendung von Software im Rahmen eines Education-Vertrags.

 

Neben den Nutzungsbedingungen, die für alle Benutzer der Autodesk-Website gelten, unterliegt der Zugriff auf die Education Community außerdem den Sonderbedingungen für Bildungseinrichtungen (Englisch).

 

Autodesk Drive und andere Web-Services werden im Rahmen der Servicevereinbarung angeboten. Die Bedingungen, die für einen bestimmten Service gelten, können variieren. Lesen Sie also die speziellen Nutzungsbedingungen genau durch, die für einen individuellen Service gelten. Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu allen Bedingungen für die Verwendung von Autodesk-Lösungen und -Abonnements, die mit einem Service in Zusammenhang stehen, sowie zu den Nutzungsbedingungen der Website autodesk.com und anderen Autodesk-Websites.

Überprüfung und Datenschutz

Zur Wahrung unserer weiteren Bereitstellung kostenloser professioneller Software für die Verwendung im Bildungsbereich setzt Autodesk SheerID ein, einen Drittanbieter für Verifizierungs-Services, mit dem die Berechtigung für den Bildungszugriff überprüft wird. Um die Berechtigung zu bestätigen, müssen Benutzer den Nachweis erbringen, dass sie an einer berechtigten Bildungseinrichtung eingeschrieben, beschäftigt oder für sie als Auftragnehmer tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen der Berechtigung von Administratoren und Lehrkräften im Bildungsbereich.

 

Der Schutz des Datenschutzes unserer Kunden ist für uns bei Autodesk sehr wichtig. Weitere Informationen darüber, wie Ihre persönlichen Daten erfasst, verwendet und verarbeitet werden, finden Sie in der Autodesk-Datenschutzerklärung.

 

Falls Sie Unterstützung rund um Ihr Education-Konto benötigen, klicken Sie auf das Chat-Symbol unten rechts auf der Seite, um Hilfe beim Abrufen von Produkten, Einrichten von Konten, Installieren von Software und mehr zu erhalten.

Siehe auch

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