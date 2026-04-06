Lizenzen für Bildungseinrichtungen gestatten automatisch die folgende Höchstanzahl von Benutzern und Geräten:
- Abonnements für Bildungseinrichtungen: 3.000 Single-User-Lizenzplätze
- Netzwerklizenzen für Bildungseinrichtungen: 3.000 gleichzeitige Benutzer
- Mehrplatz-Einzellizenzen für Bildungseinrichtungen: 1.250 Geräte
* Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die ursprüngliche Lizenz bei registeronce registrieren.
Die Nutzungsbedingungen enthalten die Bedingungen für die Verwendung von Software im Rahmen eines Education-Vertrags.
Neben den Nutzungsbedingungen, die für alle Benutzer der Autodesk-Website gelten, unterliegt der Zugriff auf die Education Community außerdem den Sonderbedingungen für Bildungseinrichtungen (Englisch).
Autodesk Drive und andere Web-Services werden im Rahmen der Servicevereinbarung angeboten. Die Bedingungen, die für einen bestimmten Service gelten, können variieren. Lesen Sie also die speziellen Nutzungsbedingungen genau durch, die für einen individuellen Service gelten. Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu allen Bedingungen für die Verwendung von Autodesk-Lösungen und -Abonnements, die mit einem Service in Zusammenhang stehen, sowie zu den Nutzungsbedingungen der Website autodesk.com und anderen Autodesk-Websites.