Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Berechtigung zur Nutzung des Education-Vertrags

Berechtigt sind Lehrkräfte, die bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung angestellt oder Auftragnehmer einer solchen sind. Eine qualifizierte Bildungseinrichtung ist eine Bildungseinrichtung, die von einer autorisierten Regierungsbehörde zum Unterrichten von eingeschriebenen Schülern oder Studenten zugelassen wurde. Dies umfasst anerkannte weiterführende Schulen, Hochschulen und höhere Bildungseinrichtungen.

 

So bestätigen Sie die Berechtigung und richten ein Konto ein (3:01 Min.)

 

Weitere Informationen finden Sie in unseren Bedingungen für Bildungseinrichtungen.

 

Lehrkräfte

Berechtigte Lehrkräfte sind Mitarbeiter und unabhängige Auftragnehmer, die primär für die Unterrichtung eingeschriebener Schüler und Studenten an einer qualifizierten Bildungseinrichtung zuständig sind.

Eine qualifizierte Bildungseinrichtung ist eine Bildungseinrichtung, die von einer autorisierten Regierungsbehörde zum Unterrichten von eingeschriebenen Schülern oder Studenten zugelassen wurde. Dazu zählen alle akkreditierten öffentlichen und privaten Schulen einschließlich:

  • Mittelschulen und Sekundarstufen

  • Junior-Hochschulen

  • Hochschulen, Universitäten und technischer Hochschulen

  • Heimunterricht-Programme (Homeschooling), sofern staatlich anerkannt und von qualifizierten Fachleuten durchgeführt oder betreut oder ausdrücklich von der lokalen Schulleitung als eine Alternative zu einer akkreditierten Bildungseinrichtung akzeptiert

  • Die folgenden Arten von Organisationen sind keine qualifizierten Bildungseinrichtungen:

  • nicht akkreditierte Bildungseinrichtungen

  • Schulungszentren

  • Kirchen, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Bibliotheken

  • Forschungseinrichtungen

  • Umschulungsprogramme

 

Anmerkung: Die meisten Bildungseinrichtungen weltweit sind für den Zugriff auf Schulungslizenzen berechtigt. Ausnahmen sind Einrichtungen in Ländern, die dem Handelsembargo der Vereinigten Staaten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Exportkonformität (Englisch).

Teilnehmer und Mentoren bei von Autodesk gesponserten Wettbewerben

Schüler und Studenten, die sich bei von Autodesk gesponserten Wettbewerben (Englisch) als Teilnehmer registriert haben und anerkannt wurden, sind zur Nutzung des Education-Vertrags berechtigt, ebenso wie Mentoren, die ihnen mit Coaching und Anweisungen zur Seite stehen. Alle weiteren Teilnehmer, die für den Wettbewerb Zugriff auf Autodesk-Software benötigen, sollten sich direkt an den Wettbewerbsveranstalter wenden. 

Keine Berechtigung zur Nutzung des Education-Vertrags

  • Kursteilnehmer in Schulungszentren und Umschulungsprogrammen
    Schulungszentren und Umschulungsprogrammen gelten nicht als berechtigte Bildungseinrichtungen. Daher sind Benutzer, die an solchen Kursen teilnehmen, nicht zur Nutzung des Education-Vertrags berechtigt. Es ist ihnen auch nicht gestattet, kostenlose 30-Tage-Testversionen zu Schulungszwecken zu verwenden.
  • Professionelle Ausbilder
    Autodesk Certified Instructors (ACIs, Autodesk-zertifizierter Ausbilder), die einem Authorized Training Center (ATC) oder einem Autodesk-Partner angehören, der ebenfalls ein ATC repräsentiert, sind nicht zur Nutzung des Education-Vertrags berechtigt. Ein ATC kann Autodesk Certified Instructors Zugriff auf originale Lizenzen gewähren, die zu Schulungszwecken genutzt werden dürfen. Falls Sie unabhängiger Schulungsanbieter sind, sind Sie nicht zur Nutzung des Education-Vertrags berechtigt, und Ihnen ist auch nicht die Verwendung der kostenlosen 30-Tage-Testversionen für Schulungszwecke gestattet.

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