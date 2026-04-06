Berechtigte Lehrkräfte sind Mitarbeiter und unabhängige Auftragnehmer, die primär für die Unterrichtung eingeschriebener Schüler und Studenten an einer qualifizierten Bildungseinrichtung zuständig sind.
Eine qualifizierte Bildungseinrichtung ist eine Bildungseinrichtung, die von einer autorisierten Regierungsbehörde zum Unterrichten von eingeschriebenen Schülern oder Studenten zugelassen wurde. Dazu zählen alle akkreditierten öffentlichen und privaten Schulen einschließlich:
Anmerkung: Die meisten Bildungseinrichtungen weltweit sind für den Zugriff auf Schulungslizenzen berechtigt. Ausnahmen sind Einrichtungen in Ländern, die dem Handelsembargo der Vereinigten Staaten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Exportkonformität (Englisch).