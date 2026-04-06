Berechtigte Lehrkräfte sind Mitarbeiter und unabhängige Auftragnehmer, die primär für die Unterrichtung eingeschriebener Schüler und Studenten an einer qualifizierten Bildungseinrichtung zuständig sind.

Eine qualifizierte Bildungseinrichtung ist eine Bildungseinrichtung, die von einer autorisierten Regierungsbehörde zum Unterrichten von eingeschriebenen Schülern oder Studenten zugelassen wurde. Dazu zählen alle akkreditierten öffentlichen und privaten Schulen einschließlich:

Mittelschulen und Sekundarstufen

Junior-Hochschulen

Hochschulen, Universitäten und technischer Hochschulen

Heimunterricht-Programme (Homeschooling), sofern staatlich anerkannt und von qualifizierten Fachleuten durchgeführt oder betreut oder ausdrücklich von der lokalen Schulleitung als eine Alternative zu einer akkreditierten Bildungseinrichtung akzeptiert

Die folgenden Arten von Organisationen sind keine qualifizierten Bildungseinrichtungen:

nicht akkreditierte Bildungseinrichtungen

Schulungszentren

Kirchen, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Bibliotheken

Forschungseinrichtungen

Umschulungsprogramme

Wenn Ihre Organisation nicht berechtigt ist, finden Sie weitere Informationen unter Optionen für nicht qualifizierte Organisationen.

Anmerkung: Die meisten Bildungseinrichtungen weltweit sind für den Zugriff auf Schulungslizenzen berechtigt. Ausnahmen sind Einrichtungen in Ländern, die dem Handelsembargo der Vereinigten Staaten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Exportkonformität (Englisch).