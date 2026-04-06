Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Überblick: Education-Vertrag

Autodesk bietet Lehrkräften Zugriff auf die Entwurfssoftware, die weltweit auch von führenden Fachleuten verwendet wird, um sich die Kenntnisse und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Karriere anzueignen.

 

Im Rahmen des Education-Vertrags erhalten berechtigte Lehrkräfte kostenlos ein Jahr lang Single-User-Zugriff auf Autodesk-Lösungen und -Services für Bildungszwecke. Sie können auf die gesamte Software zugreifen, die über die Education Community zur Verfügung gestellt wird. Der Zugriff lässt sich jährlich verlängern, solange Sie dazu berechtigt sind.

Lieferumfang

  • Autodesk-Lösungen und -Services, auf die über einen Education-Vertrag zugegriffen wird, enthalten die gleichen Funktionen und Merkmale, die auch bei kostenpflichtigen Abonnements zur Verfügung stehen.
  • Der Zugang umfasst die aktuelle Version und bis zu drei Vorgängerversionen (sofern vorhanden). Eine Liste der verfügbaren Software und Services finden Sie auf der Website der Education Community.
  • Benötigen Sie eine andere Sprache? Lösungen und Services von Autodesk sind in englischer Sprache erhältlich. Einige Titel werden möglicherweise auch in weiteren Sprachen angeboten. Weitere Informationen zu bestimmten Titeln finden Sie auf der Autodesk-Produktseite.

Nutzungsbeschränkungen

  • Software und Services, auf die über einen Education-Vertrag zugegriffen wird, dürfen nur für Zwecke genutzt werden, die mit Lehre und Forschung in einem direkten Zusammenhang stehen. Sie dürfen nicht für gewerbliche, berufliche oder andere gewinnorientierte Zwecke verwendet werden.
  • Schüler und Studenten müssen ein bestimmtes Mindestalter (Englisch) aufweisen, um den Education-Vertrag nutzen zu können.
  • Benutzer haben die Möglichkeit, Autodesk-Lösungen auf bis zu drei Geräten zu installieren.

Cloud-Services

Autodesk-Cloud-Services sind Software-as-a-Service-Optionen (SaaS), die Ihnen helfen können, Ihre Entwurfs-, Visualisierungs- und Simulationsprozesse sowie das gemeinsame Arbeiten mit anderen zu verbessern. Add-on-Services und ausgewählte optionale Komponenten sowie Speicher und rechenintensive Services wie Rendering oder Simulationen werden an einem Ort gespeichert, auf den Sie jederzeit Zugriff haben, solange Sie mit dem Internet verbunden sind.

 

Bitte nutzen Sie Cloud-Services sorgfältig, um für alle Anwender ein gutes Serviceniveau zu gewährleisten. Für Benutzer mit einem Education-Vertrag, die regelmäßig Cloud-Services über den Marktdurchschnitt hinaus nutzen, bestehen möglicherweise zusätzliche Einschränkungen. Einschränkungen für Cloud-Services können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsbedingungen.

Abonnement- und Lizenzbedingungen

Die Nutzungsbedingungen (TOU) enthalten die Bedingungen für die Verwendung von Software im Rahmen des Education-Vertrags.

 

Autodesk Drive und andere Web-Services werden im Rahmen der Servicevereinbarung angeboten. Die Bedingungen, die für einen bestimmten Service gelten, können variieren. Lesen Sie also die speziellen Nutzungsbedingungen genau durch, die für einen individuellen Service gelten. Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu allen Bedingungen für die Verwendung von Autodesk-Lösungen und -Abonnements, die mit einem Service in Zusammenhang stehen, sowie zu den Nutzungsbedingungen der Website autodesk.com und anderen Autodesk-Websites.

Überprüfung und Datenschutz

Zur Wahrung unserer weiteren Bereitstellung kostenloser professioneller Software für die Verwendung im Bildungsbereich setzt Autodesk SheerID ein, einen Drittanbieter für Verifizierungs-Services, mit dem die Berechtigung für den Bildungszugriff überprüft wird. Um die Berechtigung zu bestätigen, müssen Benutzer den Nachweis erbringen, dass sie an einer berechtigten Bildungseinrichtung eingeschrieben, beschäftigt oder für sie als Auftragnehmer tätig sind.

 

Der Schutz des Datenschutzes unserer Kunden ist für uns bei Autodesk sehr wichtig. Weitere Informationen darüber, wie Ihre persönlichen Daten erfasst, verwendet und verarbeitet werden, finden Sie in der Autodesk-Datenschutzerklärung.

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