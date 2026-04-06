Autodesk bietet Lehrkräften Zugriff auf die Entwurfssoftware, die weltweit auch von führenden Fachleuten verwendet wird, um sich die Kenntnisse und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Karriere anzueignen.

Im Rahmen des Education-Vertrags erhalten berechtigte Lehrkräfte kostenlos ein Jahr lang Single-User-Zugriff auf Autodesk-Lösungen und -Services für Bildungszwecke. Sie können auf die gesamte Software zugreifen, die über die Education Community zur Verfügung gestellt wird. Der Zugriff lässt sich jährlich verlängern, solange Sie dazu berechtigt sind.