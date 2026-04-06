Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Installieren von zugewiesenen Produkten

Wenn Ihre Lehrkraft oder Ihr Kollege Ihnen ein Autodesk-Produkt zuweist, erhalten Sie eine E-Mail von Autodesk mit dem Hinweis, welche Produkte Ihnen zugewiesen wurden und wo Sie sie herunterladen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen oder nicht.

 

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

 

So laden Sie Autodesk-Produkte herunter (2:01 Min.)

 

Sie können Ihre Software auf bis zu drei Geräten installieren. Zugewiesene Benutzer haben Zugriff auf die Software, bis die Lehrkraft, die die Produktzuweisung vorgenommen hat, die Zuweisung aufhebt oder ihre Berechtigung für den Education-Vertrag erlischt.
 

Anmerkung: Ihre Lehrkraft oder Ihr Kollege kann Ihnen die Rolle eines sekundären Administrators zuweisen, mit der Sie sie bzw. ihn beim Hinzufügen und Zuweisen von Schülern und Studenten sowie beim Verwalten von Teams unterstützen können. Weitere Informationen finden Sie unter Administratorrollen der Benutzerverwaltung.

Wenn Sie noch kein Konto bei Autodesk Account besitzen

Wenn Sie kein Konto bei Autodesk Account besitzen, müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihre Produkte herunterladen können.

  1. Befolgen Sie die Anweisungen in der Autodesk-E-Mail, die Sie erhalten, wenn Ihnen ein Produkt zugewiesen wurde, und erstellen ein Konto bei Autodesk Account. Geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Das E-Mail-Feld wird automatisch mit der E-Mail-Adresse ausgefüllt, über die Sie Ihre Produktzuweisung erhalten haben. Dies ist auch Ihre neue Autodesk-Benutzer-ID.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von Autodesk zuzustimmen, und klicken Sie auf „Konto erstellen“.
  3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf „Fertig“.
  4. Wechseln Sie in der Navigationsleiste zu „Produkte und Services“.
  5. Suchen Sie Ihr Produkt, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ oder „Downloads anzeigen“.
  6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows- oder Mac-Software herunterzuladen.
  7. Nachdem Sie die EXE- oder DMG-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Speichern Sie Ihre Autodesk-Benutzer-ID und Ihr Kennwort an einem sicheren Ort, z. B. in einer Anwendung zur Kennwortverwaltung. Diese sind erforderlich, um über Ihr Konto auf Produkt-Downloads zuzugreifen und sich in einigen Fällen bei Autodesk-Produkten anzumelden.

Wenn Sie über ein Konto verfügen

Wenn Sie über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich an, und laden Sie die Produkte herunter.

  1. Klicken Sie in der Autodesk-E-Mail, die Sie erhalten, wenn Sie Produkten zugewiesen werden, auf die Schaltfläche „Anmelden und loslegen“. Sie können sich auch direkt bei Autodesk Account anmelden.
    Anmerkung: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein oder klicken Sie auf „Später erinnern“.
  2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Produkte und Services“.
  3. Suchen Sie Ihr Produkt, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ oder „Downloads anzeigen“.
  4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows- oder Mac-Software herunterzuladen.
  5. Nachdem Sie die EXE- oder DMG-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Siehe auch

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