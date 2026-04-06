Wenn Ihre Lehrkraft oder Ihr Kollege Ihnen ein Autodesk-Produkt zuweist, erhalten Sie eine E-Mail von Autodesk mit dem Hinweis, welche Produkte Ihnen zugewiesen wurden und wo Sie sie herunterladen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen oder nicht.

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

So laden Sie Autodesk-Produkte herunter (2:01 Min.)