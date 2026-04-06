Wenn Sie kein Konto bei Autodesk Account besitzen, müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihre Produkte herunterladen können.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Autodesk-E-Mail, die Sie erhalten, wenn Ihnen ein Produkt zugewiesen wurde, und erstellen ein Konto bei Autodesk Account. Geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Das E-Mail-Feld wird automatisch mit der E-Mail-Adresse ausgefüllt, über die Sie Ihre Produktzuweisung erhalten haben. Dies ist auch Ihre neue Autodesk-Benutzer-ID.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von Autodesk zuzustimmen, und klicken Sie auf „Konto erstellen“.
- Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf „Fertig“.
- Wechseln Sie in der Navigationsleiste zu „Produkte und Services“.
- Suchen Sie Ihr Produkt, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ oder „Downloads anzeigen“.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows- oder Mac-Software herunterzuladen.
- Nachdem Sie die EXE- oder DMG-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.
Speichern Sie Ihre Autodesk-Benutzer-ID und Ihr Kennwort an einem sicheren Ort, z. B. in einer Anwendung zur Kennwortverwaltung. Diese sind erforderlich, um über Ihr Konto auf Produkt-Downloads zuzugreifen und sich in einigen Fällen bei Autodesk-Produkten anzumelden.