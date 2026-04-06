30 Tage vor Ablauf Ihres einjährigen Zugriffs auf den Education-Vertrag erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail. Sie finden Ihr Ablaufdatum auch in der personalisierten Bannerbenachrichtigung, wenn Sie sich auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich der Autodesk Education Community-Website mit Ihrem Konto anmelden.

Wenn Sie Ihren Zugriff nicht verlängern, endet Ihr kostenloser Zugriff, sobald Ihr Education-Vertrag abläuft. Wenn Sie Dateien in Drive gespeichert haben, können Sie weiterhin auf diese zugreifen, aber Sie können sie nicht bearbeiten oder neue Dateien hochladen.

Anmerkung: Im Autodesk-Cloud-Service gespeicherte Dokumente bleiben 30 Tage nach Ablauf des Zugriffs auf Ihren Education-Vertrag verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Dateien, die im Autodesk-Cloud-Service gespeichert sind, vor diesem Zeitraum abrufen.



Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

So verlängern Sie den Zugriff (1:35 Min.)