Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Verlängerung des Zugriffs auf Software für Aus- und Weiterbildung

Ihr Zugriff auf den Education-Vertrag läuft am Ende eines Jahres ab. Sie können Ihren Zugriff jährlich verlängern, solange Sie berechtigt sind. Der Verlängerungsprozess lässt sich 30 Tage vor dem Ablaufdatum starten.

 

30 Tage vor Ablauf Ihres einjährigen Zugriffs auf den Education-Vertrag erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail. Sie finden Ihr Ablaufdatum auch in der personalisierten Bannerbenachrichtigung, wenn Sie sich auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich der Autodesk Education Community-Website mit Ihrem Konto anmelden.

 

Wenn Sie Ihren Zugriff nicht verlängern, endet Ihr kostenloser Zugriff, sobald Ihr Education-Vertrag abläuft. Wenn Sie Dateien in Drive gespeichert haben, können Sie weiterhin auf diese zugreifen, aber Sie können sie nicht bearbeiten oder neue Dateien hochladen.

 

Anmerkung: Im Autodesk-Cloud-Service gespeicherte Dokumente bleiben 30 Tage nach Ablauf des Zugriffs auf Ihren Education-Vertrag verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Dateien, die im Autodesk-Cloud-Service gespeichert sind, vor diesem Zeitraum abrufen.


Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

 

So verlängern Sie den Zugriff (1:35 Min.)

Zugriff verlängern

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie weiterhin für den Bildungszugriff berechtigt sind, indem Sie sich darüber informieren, wer berechtigt ist.
  2. Melden Sie sich auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich bei Ihrem Konto an.
  3. Klicken Sie in der Bannerbenachrichtigung auf Verlängern.
  4. Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Wenn Sie bereits ein Konto bei Autodesk Account besitzen und sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert, bevor Sie fortfahren können.
  5. Sobald Sie Ihre Berechtigung bestätigt haben, werden Ihr Zugriff und die aufgeführten Produkte automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Wenn Sie den Zugriff verlängert haben, müssen Sie keine neue Version der installierten Software herunterladen, es sei denn, Sie möchten die aktuelle Version verwenden. Um die neueste Version herunterzuladen, navigieren Sie zu Alle Produkte und Services in Autodesk Account.

Zugriff wiedererlangen

Wenn Ihr Zugriff abgelaufen ist, Sie jedoch weiterhin die Berechtigungsanforderungen erfüllen, können Sie Ihren Bildungszugriff wiedererlangen:

  1. Melden Sie sich auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich bei Ihrem Konto an.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus.
  3. Wählen Sie als Nächstes den Abonnementvertrag für Lehrkräfte aus.
  4. Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Reichen Sie sämtliche Unterlagen nach Bedarf ein.
  5. Nachdem Sie Ihre Berechtigung bestätigt haben, wird Ihr Zugriff um ein weiteres Jahr verlängert.

Anmerkung: Alle Produkte in Ihrem Konto vor dem Ablauf sind nun abgelaufen. Sie müssen ein weiteres Produktabonnement von der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich abrufen, auch wenn Ihr Produkt bereits installiert ist.

Siehe auch

Benötigen Sie Hilfe? Fragen Sie den Autodesk-Assistenten!

Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.

Den Assistenten fragen

Welche Supportstufe haben Sie?

Verschiedene Abonnementverträge bieten unterschiedliche Supportkategorien. Finden Sie heraus, welche Supportstufe Ihr Vertrag unterstützt.

Supportstufen anzeigen