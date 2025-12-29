Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte für die Verlängerung eines Abonnements erläutert:

Um die Abonnements Ihres Unternehmens zu verlängern, müssen Sie der Käufer sein.

Käufer fungieren als Hauptkontaktpersonen für Autodesk, und Sie sind der Käufer, wenn Sie die Bestellung aufgeben und Autodesk-E-Mails zu Kauf, Abrechnung und Verlängerung erhalten. Sie verwalten auch andere Selfservice-Funktionen im Konto, z. B. das Ändern von Laufzeiten und das Hinzufügen von Lizenzplätzen. Käufer sind darüber hinaus der primäre Administrator (Administrator) für Abonnements, sofern sie die Administratorrolle nicht neu zuweisen. Sie haben die Möglichkeit, die Rolle des primären Administrators einer anderen Person im Unternehmen zuzuweisen, tragen allerdings weiterhin die Verantwortung als Käufer. Die Rolle des Käufers wurde bisher als Vertragsmanager bezeichnet.

Sie können Ihre Autodesk-Abonnements automatisch, manuell im Rahmen des Bezahlvorgangs oder über ein Angebot sowohl einzeln als auch gesammelt verlängern, beginnend bis zu 90 Tage vor dem Verlängerungsdatum und bis zu 30 oder 45 Tage nach dem Ablaufdatum, je nach Berechtigung und geltenden Bedingungen. Um jedoch den Zugriff auf Ihre Software nicht zu verlieren, ist es am besten, Ihre Abonnements vor dem Verlängerungs- bzw. Ablaufdatum zu verlängern. Rufen Sie Ihr Konto bei Autodesk Account auf.

Einige Abonnementverlängerungen lassen sich nur manuell verwalten. Falls keine Verlängerungsoptionen in Ihrem Konto bei Autodesk Account angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Autodesk-Partner oder unser Vertriebsteam, um zu verlängern.

Wenn Sie die Anzahl der Lizenzplätze reduzieren oder die Laufzeit für eine Verlängerung ändern möchten, rufen Sie die Abonnementdetails in Ihrem Konto bei Autodesk Account auf, um die Änderungen vorzunehmen. Führen Sie entweder eine automatische Verlängerung durch, oder fordern Sie ein Angebot mit diesen Änderungen von Ihrem Autodesk-Partner oder unserem Vertriebsteam an.

Anmerkung: Möglicherweise sind nicht alle Verlängerungsmethoden für sämtliche Abonnements oder Länder verfügbar.