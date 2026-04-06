Autodesk empfiehlt, Zuweisungen am Ende jedes Halbjahres bzw. Semesters oder zu Beginn eines neuen Halbjahres bzw. Semesters aufzuheben, um Lizenzplätze für andere Schüler/Studierende freizugeben.
Als Administrator Ihres Kontos bei Autodesk Account können Sie dort Nutzungsanalysen einsehen, die Aufschluss über die Anzahl der freien Lizenzplätze nach Produkt geben.
Für Bildungseinrichtungen mit aktiviertem SSO: Ist die maximale Anzahl der Lizenzplätze für ein Produkt erreicht und versucht ein Schüler oder Student, sich anzumelden, ohne dass weitere Berechtigungen verfügbar sind, wird der Schüler/Student zur Seite mit Produkten für den Bildungsbereich weitergeleitet, wo er eigenständig Produkte herunterladen und verwenden kann.