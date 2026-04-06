Wenn Sie Lehrkraft oder IT-Administrator und für Autodesk Education-Verträge berechtigt sind, können Sie Schülern und Studenten Autodesk-Produkte zuweisen. Für jedes in der Autodesk Education Community verfügbare Produkt können Sie mit einem Abonnementvertrag für den Unterricht auf 250 Single-User-Abonnements oder mit einem Abonnementvertrag für Bildungseinrichtungen auf 3.000 Single-User-Abonnements zugreifen. Darüber hinaus können Schüler und Studenten ein ihnen zugewiesenes Produkt auf bis zu drei Geräten installieren.

Bei dieser Vorgehensweise ist es nicht erforderlich, dass die Schüler und Studenten ihre Berechtigung nachweisen. Sie sind jedoch an Ihre eigene Berechtigung gebunden. Wenn Ihre Berechtigung erlischt, können Ihre Schüler/Studierenden nicht mehr auf die Produkte zugreifen.