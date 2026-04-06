Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Einrichten eines Kurses

Wenn Sie Lehrkraft oder IT-Administrator und für Autodesk Education-Verträge berechtigt sind, können Sie Schülern und Studenten Autodesk-Produkte zuweisen. Für jedes in der Autodesk Education Community verfügbare Produkt können Sie mit einem Abonnementvertrag für den Unterricht auf 250 Single-User-Abonnements oder mit einem Abonnementvertrag für Bildungseinrichtungen auf 3.000 Single-User-Abonnements zugreifen. Darüber hinaus können Schüler und Studenten ein ihnen zugewiesenes Produkt auf bis zu drei Geräten installieren.

 

Bei dieser Vorgehensweise ist es nicht erforderlich, dass die Schüler und Studenten ihre Berechtigung nachweisen. Sie sind jedoch an Ihre eigene Berechtigung gebunden. Wenn Ihre Berechtigung erlischt, können Ihre Schüler/Studierenden nicht mehr auf die Produkte zugreifen.

 

Erstellen eines Kontos und Bestätigen Ihrer Berechtigung

Sofern Sie neu bei Autodesk sind, wird bei der Registrierung für den Autodesk Education-Vertrag ein Konto bei Autodesk Account für Sie erstellt. Sollten Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich zunächst an, damit wir Ihnen eine optimale Erfahrung bieten können.

  1. Wenn Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich an.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus.
  3. Wählen Sie als Nächstes den Abonnementvertrag für Bildungseinrichtungen aus. 
  4. Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Diese Angaben werden nur einmal überprüft, stellen Sie daher sicher, dass sie korrekt sind. Wenn Sie bereits ein Konto bei Autodesk Account besitzen, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert, bevor Sie fortfahren können.
  5. Nachdem Ihre Kontoinformationen gesendet wurden, erhalten Sie eine E-Mail zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren.

 

Zugriff auf die gewünschten Produkte

  1. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus.
  2. Wählen Sie danach den passenden Abonnementvertrag für Ihre Rolle aus. 
  3. Schließen Sie den Vorgang ab. Sofern Ihre Angaben bereits überprüft wurden, können Sie jetzt in Autodesk Account auf Ihre Produkte zugreifen. Sofern die Überprüfung Ihrer Angaben noch aussteht, erhalten Sie eine E-Mail zu Ihrem Status.
  4. Unter Alle Produkte und Services in Autodesk Account können Sie das ausgewählte Produkt herunterladen oder darauf zugreifen.
  5. Falls Sie weitere Produkte benötigen, wählen Sie sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich aus.
 

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:
 

So erhalten Sie Produkte und erstellen ein Konto (2:54 Min.)

Hinzufügen von Schülern und Studenten zu Ihrem Konto und Zuweisen zu Produkten

Studierende können auf unterschiedliche Weise zu Ihrem Konto hinzugefügt werden.

  • Sofern Sie als IT-Administrator ein Abonnement für Bildungseinrichtungen haben, können Sie SSO für sie aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter SSO-Aktivierung

  • Sie können optional auch einem Schüler, Studenten oder Kollegen in Ihrer Organisation sekundäre Administratorrechte gewähren, um Hilfe beim Hinzufügen und Zuweisen von Studenten zu erhalten. Weisen Sie so viele sekundäre Administratoren zu, wie Sie benötigen. Weitere Informationen zu sekundären Administratoren finden Sie unter Administratorrollen der Benutzerverwaltung.

So weisen Sie den Schülern/Studenten Produkte zu:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.
  2. Weisen Sie Schülern und Studenten in Autodesk Account Produktabonnements entweder gruppenweise für den gesamten Kurs oder einzeln zu. Autodesk empfiehlt, Schülern und Studenten Zugriff nur auf Produkte zu geben, die sie benötigen.

 

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die Anweisungen in diesem kurzen Video:

 

Zuweisen und Aufheben der Zuweisung von Lizenzplätzen für Bildungseinrichtungen (2:29 Min.)

Benachrichtigen von Schülern und Studenten

Wenn Sie einem Produkt einen Studierenden zuweisen, erhält dieser automatisch eine oder zwei E-Mails von Autodesk, je nachdem, ob er über ein Konto bei Autodesk Account verfügt oder nicht.

  • Schüler/Studierende mit einem Konto bei Autodesk Account erhalten eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass sie Zugriff auf das zugewiesene Produkt haben und es herunterladen können. Diese E-Mail enthält einen Link zu Autodesk Account, über den sich die Schüler/Studierenden mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse und ihrem eigenen Kennwort anmelden können. Nach der Anmeldung können die Schüler/Studierenden die Software für das ihnen zugewiesene Produkt herunterladen und jeweils auf bis zu drei Computern installieren.
  • Schüler/Studierende ohne Konto bei Autodesk Account erhalten zwei E-Mails von Autodesk. Die erste E-Mail enthält Anweisungen zum Erstellen eines eigenen Kontos bei Autodesk Account. Die zweite E-Mail enthält einen Link zur Stelle in Autodesk Account, von der aus die zugewiesenen Produkte heruntergeladen werden können.

Zuweisung von Studierenden zu Produkten aufheben 

In Autodesk Account können Administratoren den Zugriff auf Produkte und Services so oft wie erforderlich zuweisen und aufheben. Es wird empfohlen, dies am Ende jedes Semesters oder zu Beginn des nächsten Semesters vorzunehmen, um Lizenzplätze für andere Studierende freizugeben. Dies kann im Portal nach einzelnen Benutzern oder als Massenvorgang auf Gruppenebene erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.

 

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um mehr zu erfahren:

 

Zuweisen und Aufheben der Zuweisung von Lizenzplätzen für Bildungseinrichtungen (2:29 Min.)

Maximale Lizenzplätze und Analysen

Autodesk empfiehlt, Zuweisungen am Ende jedes Halbjahres bzw. Semesters oder zu Beginn eines neuen Halbjahres bzw. Semesters aufzuheben, um Lizenzplätze für andere Schüler/Studierende freizugeben.

 

Als Administrator Ihres Kontos bei Autodesk Account können Sie dort Nutzungsanalysen einsehen, die Aufschluss über die Anzahl der freien Lizenzplätze nach Produkt geben.

 

Für Bildungseinrichtungen mit aktiviertem SSO: Ist die maximale Anzahl der Lizenzplätze für ein Produkt erreicht und versucht ein Schüler oder Student, sich anzumelden, ohne dass weitere Berechtigungen verfügbar sind, wird der Schüler/Student zur Seite mit Produkten für den Bildungsbereich weitergeleitet, wo er eigenständig Produkte herunterladen und verwenden kann.

Studierende mit Bedarf an weiteren Produkten

Falls Schüler und Studenten neben den von Ihnen und Ihrer Bildungseinrichtung bereitgestellten Produkten weitere Lösungen benötigen, können sie diese eigenständig abrufen, indem sie dem Standardverfahren auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich folgen. Im Leitfaden für Schüler und Studenten zum Education-Vertrag erfahren Schüler und Studenten mehr darüber.

Siehe auch

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