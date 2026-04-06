Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Leitfaden für Schüler und Studenten zum Education-Vertrag

Wenn Sie Schüler oder Student sind, folgen Sie diesen Schritten, um über den Autodesk Education-Vertrag kostenlosen Zugang zu Software auf Ihrem PC zu erhalten.

  • Schüler und Studenten, die Produkte installieren möchten, die ihnen von einer Lehrkraft zugewiesen wurden
  • Schüler und Studenten, denen keine Produkte zugewiesen wurden und die diese selbst beziehen müssen
  • Schüler und Studenten, die den Zugriff auf den Education-Vertrag verlängern möchten

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich diese kurzen Videos an:
 

So erhalten Sie Produkte und erstellen ein Konto (2:42 Min.)
 

So laden Sie Produkte herunter (2:01 Min.)
 

So verlängern Sie den Zugriff (1:35 Min.)

Schüler und Studenten, die Ihnen zugewiesene Produkte installieren

Sie sollten eine E-Mail von Autodesk erhalten haben, in der Ihnen mitgeteilt wird, welche Produkte Ihr Lehrer Ihnen zugewiesen hat und wo Sie sie herunterladen können. Die Schritte zum Zugriff auf die Software unterscheiden sich je nachdem, ob Sie bereits ein Konto bei Autodesk Account haben oder nicht.

Schüler und Studenten, die Produkte selbst beziehen

Wenn Ihnen kein Produkt zugewiesen wurde, können Sie die kostenlose Autodesk-Software selbst beziehen. Als Schüler und Studenten können Sie ein Konto erstellen und Ihre Berechtigung für den Education-Vertrag bestätigen. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

  1. Bestätigen Sie Ihre Berechtigung mithilfe der E-Mail, die Sie von Ihrer Bildungseinrichtung erhalten haben, indem Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich ein Produkt auswählen. Dabei müssen Sie unter anderem Ihre Rolle als Schüler/Student bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung bestätigen.

    Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Unterlagen einreichen, bevor Ihre Berechtigung bestätigt wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Profilinformationen korrekt sind und mit den Informationen, die Ihrer Bildungseinrichtung vorliegen, übereinstimmen, da Sie sie später nicht mehr ändern können.

  2. Schließen Sie die Erstellung Ihres Kontos bei Autodesk Account ab, indem Sie in der E-Mail, die Sie nach der Vervollständigung Ihres Education-Profils erhalten haben, auf den Link zum Abschließen der Kontoeinrichtung klicken. 
  3. Laden Sie die Software in Autodesk Account auf der Seite Alle Produkte und Services herunter, und installieren Sie sie. 
  4. Starten Sie das Produkt, melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an und beginnen Sie mit der Verwendung der Software.

Anmerkung: Wenn Sie in Ihrem Browser angemeldet sind, müssen Sie möglicherweise auf „Zum Produkt“ klicken, um zu Ihrer Software zurückzukehren.

 

Schüler und Studenten, die den Produktzugriff verlängern

Um weiterhin Zugriff auf Software für den Bildungsbereich zu erhalten, müssen Sie Ihre Berechtigung jedes Jahr verlängern. Das Ablaufdatum finden Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich. Melden Sie sich an, um Ihr personalisiertes Banner oben auf der Seite anzuzeigen. Prüfen Sie auch Ihr E-Mail-Postfach, da Autodesk Ihnen 30 Tage vor Ablauf Ihrer Berechtigung eine Erinnerungsnachricht senden wird.

 

Informationen zur Verlängerung des Zugriffs auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich finden Sie unter Verlängerung des Zugriffs auf Software für Aus- und Weiterbildung.

 

Anmerkung: Falls Sie vor dem Ablaufdatum keine Verlängerung vornehmen, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Software für den Bildungsbereich und alle Ihre Abonnements neu starten, auch wenn ein Produkt bereits installiert ist.

 

 

Studierende, die graduieren oder die Bildungseinrichtung wechseln

Studierende, die die Bildungseinrichtung wechseln oder von der Sekundarstufe graduieren, können Ihr Konto bei Autodesk Account in der neuen Bildungseinrichtung weiternutzen. Hochschulabsolventen verlieren ihre Berechtigung zum Zugriff auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich, können jedoch ihr Konto bei Autodesk Account weiternutzen, um ihre Daten und Dateien beizubehalten.

 

Wenn Sie die Bildungseinrichtung wechseln, die E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung für Autodesk Account verwenden und kein Single Sign-On für die Anmeldung nutzen, können Sie Ihre E-Mail-Adresse in Autodesk Account ändern. Wenn Sie das nächste Mal Angaben zur Überprüfung Ihrer Berechtigung einreichen, wird dazu die E-Mail-Adresse Ihrer neuen Bildungseinrichtung verwendet. Wir empfehlen Ihnen, die E-Mail-Adresse Ihrer neuen Bildungseinrichtung weiter zu verwenden, um die Erfolgschancen beim Überprüfungsverfahren zu erhöhen. 

 

Wenn Sie einen Hochschulabschluss erlangen und dadurch den Zugriff auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich verlieren, bleibt Ihr Konto bei Autodesk Account aktiv, und Sie können

Autodesk-Produkte erwerben und vorhandene Dateien und Daten beibehalten. Sofern Sie eine E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung für Autodesk Account verwenden, können Sie sie in Autodesk Account ändern. 

 

Wenn Sie eine persönliche E-Mail-Adresse für Autodesk Account verwenden, brauchen keine Änderungen an Ihrem Konto vorgenommen zu werden.

 

 

 

Siehe auch

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