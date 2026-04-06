Um weiterhin Zugriff auf Software für den Bildungsbereich zu erhalten, müssen Sie Ihre Berechtigung jedes Jahr verlängern. Das Ablaufdatum finden Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich. Melden Sie sich an, um Ihr personalisiertes Banner oben auf der Seite anzuzeigen. Prüfen Sie auch Ihr E-Mail-Postfach, da Autodesk Ihnen 30 Tage vor Ablauf Ihrer Berechtigung eine Erinnerungsnachricht senden wird.

Informationen zur Verlängerung des Zugriffs auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich finden Sie unter Verlängerung des Zugriffs auf Software für Aus- und Weiterbildung.

Anmerkung: Falls Sie vor dem Ablaufdatum keine Verlängerung vornehmen, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Software für den Bildungsbereich und alle Ihre Abonnements neu starten, auch wenn ein Produkt bereits installiert ist.