Studierende, die die Bildungseinrichtung wechseln oder von der Sekundarstufe graduieren, können Ihr Konto bei Autodesk Account in der neuen Bildungseinrichtung weiternutzen. Hochschulabsolventen verlieren ihre Berechtigung zum Zugriff auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich, können jedoch ihr Konto bei Autodesk Account weiternutzen, um ihre Daten und Dateien beizubehalten.
Wenn Sie die Bildungseinrichtung wechseln, die E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung für Autodesk Account verwenden und kein Single Sign-On für die Anmeldung nutzen, können Sie Ihre E-Mail-Adresse in Autodesk Account ändern. Wenn Sie das nächste Mal Angaben zur Überprüfung Ihrer Berechtigung einreichen, wird dazu die E-Mail-Adresse Ihrer neuen Bildungseinrichtung verwendet. Wir empfehlen Ihnen, die E-Mail-Adresse Ihrer neuen Bildungseinrichtung weiter zu verwenden, um die Erfolgschancen beim Überprüfungsverfahren zu erhöhen.
Wenn Sie einen Hochschulabschluss erlangen und dadurch den Zugriff auf Autodesk-Software für den Bildungsbereich verlieren, bleibt Ihr Konto bei Autodesk Account aktiv, und Sie können
Autodesk-Produkte erwerben und vorhandene Dateien und Daten beibehalten. Sofern Sie eine E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung für Autodesk Account verwenden, können Sie sie in Autodesk Account ändern.
Wenn Sie eine persönliche E-Mail-Adresse für Autodesk Account verwenden, brauchen keine Änderungen an Ihrem Konto vorgenommen zu werden.