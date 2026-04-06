Wir empfehlen, Ihre berufliche E-Mail-Adresse von Ihrer Bildungseinrichtung zu verwenden, um Ihr Konto bei Autodesk Account zu erstellen, da Sie Ihre Berechtigung nachweisen müssen. Wenn es in Ihrer Bildungseinrichtung eine spezielle E-Mail-Adresse für IT-Administratoren gibt, können Sie ein weiteres Konto bei Autodesk Account einladen, sodass diese IT-Admin-Adresse als sekundärer Administrator zu Ihrem Konto hinzugefügt wird. Weitere Informationen zu Administratorrollen finden Sie unter Administratorrollen der Benutzerverwaltung .

Befolgen Sie die Schritte im Einrichtungshandbuch für Autodesk Single Sign-On für die Domäne Ihrer Bildungseinrichtung. Nach der Einrichtung und dem Abschluss der Testphase werden Sie gefragt, ob neue Benutzer automatisch Single-Sign-On-Zugriff erhalten sollen. Wenn Sie dies zulassen möchten, aktivieren Sie die Option „Neuen Benutzern automatisch Zugriff zur Anmeldung mit SSO erteilen“. (Sie können diese Einstellung jederzeit unter SSO-Zugriff bearbeiten ändern.)

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an: SSO-Aktivierung für Bildungseinrichtungen (1:55 Min.)