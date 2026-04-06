SSO-Aktivierung

Wenn Ihre Bildungseinrichtung sowohl Bildungslizenzen als auch kommerzielle Lizenzen benötigt, können Sie sie auf unterschiedliche Konten bei Autodesk Account aufteilen, die von verschiedenen IT-Administratoren oder von einem Autodesk-Team verwaltet werden, um Missverständnisse und versehentliche Lizenzzuweisungen zu vermeiden.
Beachten Sie, dass neue Benutzer in dem Autodesk-Team angezeigt werden, das SSO aktiviert hat, wenn die Option „Neuen Benutzern automatisch Zugriff zur Anmeldung mit SSO erteilen“ aktiviert wurde.
So teilen Sie Bildungslizenzen und kommerzielle Lizenzen in einem Konto bei Autodesk Account auf zwei Autodesk-Teams auf:
- Erstellen Sie ein Autodesk-Team für die Zuweisung Ihrer kommerziellen Lizenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Teams.
- Verschieben Sie Benutzer, die eine kommerzielle Lizenz benötigen, in das neue Team. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.
- Weisen Sie kommerzielle Lizenzen dem Team oder einzelnen Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Produktzugriff.
Anmerkung: Wenn Ihre Bildungseinrichtung die Verzeichnissynchronisierung im Rahmen eines kommerziellen Angebots verwenden möchte, beachten Sie bitte die aktuellen Einschränkungen für Autodesk-Teams.
- Für Benutzer, die sowohl eine kommerzielle Lizenz als auch eine Bildungslizenz benötigen: Wenn solche Benutzer ein einziges Konto verwenden (über die Domäne Ihrer Bildungseinrichtung), können sie nicht beide Produktberechtigungen gleichzeitig verwenden. Die Berechtigungen der kommerziellen Lizenz sind als Vorgabe festgelegt.
- Für Benutzer mit einer kommerziellen Lizenz, die ein Gerät verwenden, auf dem eine Bildungslizenz eingerichtet ist: Wenn ein Gerät mit einer Seriennummer-basierten Lizenz aktiviert wurde und der Benutzer sich anmeldet, wird das Gerät weiterhin die Seriennummer-basierte Lizenz verwenden, bis der Benutzer den Lizenztyp ändert. Benutzer, die eine kommerzielle Lizenz benötigen, sollten möglichst keine Geräte verwenden, auf denen eine Bildungslizenz eingerichtet wurde.