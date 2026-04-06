Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

SSO-Aktivierung

Wenn Sie als IT-Administrator ein Abonnement für Bildungseinrichtungen verwalten, können Sie SSO aktivieren, um Studierende und Lehrkräfte ganz einfach in Ihrem Konto bei Autodesk Account einzuladen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Einrichtungshandbuch für Autodesk Single Sign-On.

In weiterführenden Bildungseinrichtungen, die SSO verwenden, steuert der zuständige IT-Administrator den Produktzugriff. Wenn Schüler, Studenten oder Lehrkräfte versuchen, auf nicht zugewiesene Produkte zuzugreifen, werden sie aufgefordert, sich an den IT-Administrator ihrer Bildungseinrichtung zu wenden, um Zugriff zu erhalten. Nachdem sie vom IT-Administrator der Bildungseinrichtung zugewiesen wurden, können Produkte über ihr Konto angezeigt und heruntergeladen werden.

 

 

Vorbereitung für die Einrichtung

Wir empfehlen, Ihre berufliche E-Mail-Adresse von Ihrer Bildungseinrichtung zu verwenden, um Ihr Konto bei Autodesk Account zu erstellen, da Sie Ihre Berechtigung nachweisen müssen. Wenn es in Ihrer Bildungseinrichtung eine spezielle E-Mail-Adresse für IT-Administratoren gibt, können Sie ein weiteres Konto bei Autodesk Account einladen, sodass diese IT-Admin-Adresse als sekundärer Administrator zu Ihrem Konto hinzugefügt wird. Weitere Informationen zu Administratorrollen finden Sie unter Administratorrollen der Benutzerverwaltung.

 

Befolgen Sie die Schritte im Einrichtungshandbuch für Autodesk Single Sign-On für die Domäne Ihrer Bildungseinrichtung. Nach der Einrichtung und dem Abschluss der Testphase werden Sie gefragt, ob neue Benutzer automatisch Single-Sign-On-Zugriff erhalten sollen. Wenn Sie dies zulassen möchten, aktivieren Sie die Option „Neuen Benutzern automatisch Zugriff zur Anmeldung mit SSO erteilen“. (Sie können diese Einstellung jederzeit unter SSO-Zugriff bearbeiten ändern.)

 

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an: SSO-Aktivierung für Bildungseinrichtungen (1:55 Min.)

Verwalten der Berechtigungen für Bildungseinrichtungen

Wenn Sie die Option „Neuen Benutzern automatisch Zugriff zur Anmeldung mit SSO erteilen“ aktiviert haben, werden neue Benutzer in dem Autodesk-Team angezeigt, das SSO für die Domäne Ihrer Bildungseinrichtung aktiviert hat. (Sie können die SSO-Einstellungen jederzeit unter „SSO-Zugriff bearbeiten“ überprüfen.) Wenn ein Benutzer zu Ihrem Autodesk-Team hinzugefügt wurde, können Sie Gruppen erstellen und Benutzer innerhalb dieser Gruppen verschieben.

  1. Wenn Sie eine weitergehende Benutzerorganisation wünschen, erstellen Sie eine Autodesk-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Gruppen.
  2. Wenn Sie Abonnements für Bildungseinrichtungen einer Autodesk-Gruppe oder einzelnen Benutzern zuweisen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Zuweisen von Produktzugriff.

Gemeinsame Verwaltung von Berechtigungen für kommerzielle Lizenzen und Bildungseinrichtungen

Wenn Ihre Bildungseinrichtung sowohl Bildungslizenzen als auch kommerzielle Lizenzen benötigt, können Sie sie auf unterschiedliche Konten bei Autodesk Account aufteilen, die von verschiedenen IT-Administratoren oder von einem Autodesk-Team verwaltet werden, um Missverständnisse und versehentliche Lizenzzuweisungen zu vermeiden.

 

Beachten Sie, dass neue Benutzer in dem Autodesk-Team angezeigt werden, das SSO aktiviert hat, wenn die Option „Neuen Benutzern automatisch Zugriff zur Anmeldung mit SSO erteilen“ aktiviert wurde.

 

So teilen Sie Bildungslizenzen und kommerzielle Lizenzen in einem Konto bei Autodesk Account auf zwei Autodesk-Teams auf:

  1. Erstellen Sie ein Autodesk-Team für die Zuweisung Ihrer kommerziellen Lizenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Teams.
  2. Verschieben Sie Benutzer, die eine kommerzielle Lizenz benötigen, in das neue Team. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.
  3. Weisen Sie kommerzielle Lizenzen dem Team oder einzelnen Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Produktzugriff.

Anmerkung: Wenn Ihre Bildungseinrichtung die Verzeichnissynchronisierung im Rahmen eines kommerziellen Angebots verwenden möchte, beachten Sie bitte die aktuellen Einschränkungen für Autodesk-Teams. 

  • Für Benutzer, die sowohl eine kommerzielle Lizenz als auch eine Bildungslizenz benötigen: Wenn solche Benutzer ein einziges Konto verwenden (über die Domäne Ihrer Bildungseinrichtung), können sie nicht beide Produktberechtigungen gleichzeitig verwenden. Die Berechtigungen der kommerziellen Lizenz sind als Vorgabe festgelegt.
  • Für Benutzer mit einer kommerziellen Lizenz, die ein Gerät verwenden, auf dem eine Bildungslizenz eingerichtet ist: Wenn ein Gerät mit einer Seriennummer-basierten Lizenz aktiviert wurde und der Benutzer sich anmeldet, wird das Gerät weiterhin die Seriennummer-basierte Lizenz verwenden, bis der Benutzer den Lizenztyp ändert. Benutzer, die eine kommerzielle Lizenz benötigen, sollten möglichst keine Geräte verwenden, auf denen eine Bildungslizenz eingerichtet wurde.

Unterstützung von Verzeichnissynchronisierung

Der Autodesk Education-Vertrag unterstützt derzeit keine Verzeichnissynchronisierung für Bildungslizenzen.

Löschen von Daten mit SSO

Wenn ein Studierender die Bildungseinrichtung verlässt und von der Domäne entfernt wird, bleiben das zugrunde liegende Autodesk-SSO-Studierendenkonto und dessen Inhalte bestehen. Die Speicherung von Daten zu SSO-Studierendenkonten erfolgt nach Standard-Autodesk-Verfahren, die sich ändern können. Weitere Informationen zu Datenspeicherungsverfahren finden Sie in der Autodesk-Datenschutzerklärung im Abschnitt „Welche Verfahren wendet Autodesk für die Speicherung und Aufbewahrung von Daten an?“.

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