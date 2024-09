Autodesk-Plattform

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Fertigungsunternehmen die Möglichkeiten der KI nutzen, um auf alle Informationen und Arbeitsabläufe in einer ganzheitlichen, cloudbasierten Umgebung zuzugreifen. Daten sind nicht länger an Dateien gebunden und stehen relevanten Projektbeteiligten auf allen Geräten sofort und überall auf der Welt zur Verfügung. Jeder in einem Kundenökosystem hat Zugriff auf die richtigen Informationen für seine Arbeit, und jede Änderung wird automatisch und auf eine für sie sinnvolle Weise an die richtigen Personen weitergeleitet.

Dies ist die Zukunft der Fertigungsindustrie. Und Fusion, die Autodesk-Cloud für die Fertigung, öffnet ihr Tür und Tor.