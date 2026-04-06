Sofern Sie neu bei Autodesk sind, wird bei der Registrierung für den Autodesk Education-Vertrag ein Konto bei Autodesk Account für Sie erstellt.
Autodesk verwendet ein Single Sign-On-System (SSO). Das bedeutet, dass Sie für die Anmeldung bei vielen Autodesk-Websites dieselbe E-Mail und dasselbe Kennwort verwenden können. Wenn Sie sich bei Registrierung und Aktivierung, der Education Community, Autodesk Drive, Autodesk-Diskussionsgruppen oder bestimmten anderen Autodesk-Websites angemeldet haben, verfügen Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account.
Sollten Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich zunächst an, damit wir Ihnen eine optimale Erfahrung bieten können. Stellen Sie sicher, dass Sie für den Bildungszugriff berechtigt sind (siehe unten).
Wichtig:
Um auf Software und Services im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Berechtigung bestätigen. Dabei werden Sie möglicherweise aufgefordert, Nachweise bezüglich der Anstellung bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Sie können erst dann auf Software im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen, wenn Ihre Berechtigung bestätigt wurde. Achten Sie darauf, den Prozess zur Bestätigung Ihrer Berechtigung rechtzeitig abzuschließen, damit Sie bereits über Zugriff verfügen, wenn der Kurs beginnt.
- Wenn Ihre Schule nicht bereits als berechtigte Bildungseinrichtung aufgeführt ist, kann es sieben Tage oder länger dauern, bis sie geprüft ist.
- Wenn Sie Nachweise hochladen müssen, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung bestätigt wird.
Anmerkung: Eine E-Mail-Adresse von Ihrer Bildungseinrichtung reicht nicht aus und ist nicht erforderlich, um die Berechtigung zu bestätigen. Weitere Informationen zu diesen Anforderungen finden Sie weiter unten unter „Weitere Dokumentation einreichen“.
So erstellen Sie ein Education-Konto:
- Sofern Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich über das Anmeldesymbol im oberen rechten Seitenbereich an.
- Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus.
- Wählen Sie als Nächstes den Abonnementvertrag für Lehrkräfte aus.
- Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Wenn Sie bereits ein Konto bei Autodesk Account besitzen und sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert, bevor Sie fortfahren können.
- Wählen Sie die Bildungseinrichtung aus der Dropdown-Liste aus. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Segment für Ihre Institution ausgewählt haben:
- Die Sekundarstufe umfasst K-12-Schulen.
- Hochschulen umfassen Universitäten und Fachhochschulen sowie Berufs- und Fachschulen.
Falls Sie das falsche Segment auswählen, finden Sie Ihre Schule nicht in der Liste.
Wenn Ihre Bildungseinrichtung nicht in der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf Ihre Bildungseinrichtung kann nicht gefunden werden?, und füllen Sie das Formular aus. Es kann sieben Tage oder länger dauern, bis sie validiert ist. Geben Sie für Heimunterricht Homeschooling in das Feld ein und wählen in der Dropdown-Liste Homeschooling aus.
- Überprüfen Sie alle Informationen.
Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Profilinformationen korrekt sind und mit den Informationen, die Ihrer Bildungseinrichtung vorliegen, übereinstimmen, da Sie sie später nicht mehr ändern können.
- Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, weitere Nachweise hochzuladen, um Ihre Berechtigung zu bestätigen. Weitere Informationen zu den einzureichenden Unterlagen finden Sie weiter unten unter „Weitere Dokumentation einreichen“.
- Nachdem Sie alle Angaben in allen Abschnitten gemacht haben, klicken Sie auf „Einreichen“.
- Nachdem Ihre Kontoinformationen gesendet wurden, erhalten Sie eine E-Mail zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren.