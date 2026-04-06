Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Erste Schritte als Lehrkraft

Im Folgenden werden die ersten Schritte für Lehrkräfte im Hinblick auf den Autodesk Education-Vertrag erläutert, um auf Software für den persönlichen Gebrauch zuzugreifen. Weitere Informationen zum Einrichten von Kursen oder Laboren finden Sie unter Einrichten eines Kurses als Lehrkraft.

 

Um mehr zu erfahren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

 

So erhalten Sie Produkte und erstellen ein Konto (3:02 Min.)

 

So laden Sie Produkte herunter (2:01 Min.)

Erstellen eines Kontos für Lehrkräfte 

Sofern Sie neu bei Autodesk sind, wird bei der Registrierung für den Autodesk Education-Vertrag ein Konto bei Autodesk Account für Sie erstellt.

 

Autodesk verwendet ein Single Sign-On-System (SSO). Das bedeutet, dass Sie für die Anmeldung bei vielen Autodesk-Websites dieselbe E-Mail und dasselbe Kennwort verwenden können. Wenn Sie sich bei Registrierung und Aktivierung, der Education Community, Autodesk Drive, Autodesk-Diskussionsgruppen oder bestimmten anderen Autodesk-Websites angemeldet haben, verfügen Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account.

 

Sollten Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich zunächst an, damit wir Ihnen eine optimale Erfahrung bieten können. Stellen Sie sicher, dass Sie für den Bildungszugriff berechtigt sind (siehe unten).

 

Wichtig:

Um auf Software und Services im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Berechtigung bestätigen. Dabei werden Sie möglicherweise aufgefordert, Nachweise bezüglich der Anstellung bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Sie können erst dann auf Software im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen, wenn Ihre Berechtigung bestätigt wurde. Achten Sie darauf, den Prozess zur Bestätigung Ihrer Berechtigung rechtzeitig abzuschließen, damit Sie bereits über Zugriff verfügen, wenn der Kurs beginnt.

  • Wenn Ihre Schule nicht bereits als berechtigte Bildungseinrichtung aufgeführt ist, kann es sieben Tage oder länger dauern, bis sie geprüft ist.
  • Wenn Sie Nachweise hochladen müssen, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung bestätigt wird.

Anmerkung: Eine E-Mail-Adresse von Ihrer Bildungseinrichtung reicht nicht aus und ist nicht erforderlich, um die Berechtigung zu bestätigen. Weitere Informationen zu diesen Anforderungen finden Sie weiter unten unter „Weitere Dokumentation einreichen“.

 

So erstellen Sie ein Education-Konto:

  1. Sofern Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich über das Anmeldesymbol im oberen rechten Seitenbereich an.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus.
  3. Wählen Sie als Nächstes den Abonnementvertrag für Lehrkräfte aus.
  4. Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Wenn Sie bereits ein Konto bei Autodesk Account besitzen und sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert, bevor Sie fortfahren können.
  5. Wählen Sie die Bildungseinrichtung aus der Dropdown-Liste aus. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Segment für Ihre Institution ausgewählt haben:
    • Die Sekundarstufe umfasst K-12-Schulen.
    • Hochschulen umfassen Universitäten und Fachhochschulen sowie Berufs- und Fachschulen.

    Falls Sie das falsche Segment auswählen, finden Sie Ihre Schule nicht in der Liste.
    Wenn Ihre Bildungseinrichtung nicht in der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf Ihre Bildungseinrichtung kann nicht gefunden werden?, und füllen Sie das Formular aus. Es kann sieben Tage oder länger dauern, bis sie validiert ist. Geben Sie für Heimunterricht Homeschooling in das Feld ein und wählen in der Dropdown-Liste Homeschooling aus.

  6. Überprüfen Sie alle Informationen.
    Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Profilinformationen korrekt sind und mit den Informationen, die Ihrer Bildungseinrichtung vorliegen, übereinstimmen, da Sie sie später nicht mehr ändern können.
  7. Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, weitere Nachweise hochzuladen, um Ihre Berechtigung zu bestätigen. Weitere Informationen zu den einzureichenden Unterlagen finden Sie weiter unten unter „Weitere Dokumentation einreichen“.
  8. Nachdem Sie alle Angaben in allen Abschnitten gemacht haben, klicken Sie auf „Einreichen“.
  9. Nachdem Ihre Kontoinformationen gesendet wurden, erhalten Sie eine E-Mail zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren.

Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail für das Konto nicht erhalten:

  1. Warten Sie mindestens 10 Minuten.
  2. Überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner.
  3. Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Server den Empfang von E-Mails von den folgenden Adressen oder vertrauenswürdigen Domänen zulässt:
    • noreply@autodesk.com (für Bestätigungs-E-Mails in Autodesk Account)
    • studentcommunity@autodesk.com (wenn zusätzliche Informationen zur Bestätigung der Berechtigung erforderlich sind)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (für Einladungen von Studenten und Lehrkräften)
  4. Wenn Sie die E-Mail noch nicht erhalten haben, versuchen Sie, sich erneut anzumelden.
  5. Senden Sie die Aktivierungs-E-Mail erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  6. Wenn auch das nicht funktioniert, haben Sie bei der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse möglicherweise einen Tippfehler gemacht. Erstellen Sie Ihr Konto erneut und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse bei der Anmeldung.

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben:

  1. Um Ihr Kennwort zurückzusetzen, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Vergessen?.
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie Ihr Konto erstellt haben.

Weitere Dokumentation einreichen

Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, weitere Nachweise hochzuladen, um Ihre Berechtigung zu bestätigen. Diese Nachweise müssen Folgendes enthalten:

  • vollständiger Name (muss mit dem Namen in der Schulregistrierung übereinstimmen)
  • vollständiger Name der Bildungseinrichtung
  • ein Datum im aktuellen Schuljahr

Hier sind einige Beispiele für eine entsprechende Dokumentation mit den oben genannten Informationen:

  • Offizielles Schreiben der Bildungseinrichtung
    Anmerkung: Hier finden Sie Vorlagen für solche Schreiben für Schüler/Studenten (Englisch) und Lehrkräfte (Englisch).
  • Mitarbeiterausweis (Foto nicht erforderlich)
  • Fakultätsliste auf der Website der Bildungseinrichtung

Sie haben bis zu 14 Tage Zeit, um ein geeignetes Dokument hochzuladen. Nachdem Sie die Dokumentation hochgeladen haben, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung von SheerID bestätigt wird.

 

Zur Wahrung unserer weiteren Bereitstellung kostenloser professioneller Software für die zweckmäßige Verwendung im Bildungsbereich setzt Autodesk SheerID ein, einen Drittanbieter für Verifizierungs-Services, mit dem die Berechtigung für den Zugriff auf Bildungslizenzen oder -abonnements überprüft wird. Alle Kunden, die über die Education Community kostenlos Zugang zu den professionellen Produkten und Dienstleistungen von Autodesk erhalten möchten, müssen einen Nachweis ihrer Einschreibung, ihrer Beschäftigung oder ihres Auftragnehmerstatus bei einer berechtigten Bildungseinrichtung erbringen.

 

Falls Sie Fragen zur Bestätigung der Berechtigung haben, die hier nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an SheerID unter customerservice@sheerID.com.

 

Nachdem Ihre Berechtigung bestätigt wurde, erhalten Sie ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf Autodesk-Lösungen und -Services für Bildungseinrichtungen, die in der Education Community zur Verfügung stehen. Der Zugriff kann jährlich verlängert werden, solange Sie berechtigt sind. Suchen Sie eine Bestätigungs-E-Mail, die Sie in der Education Community willkommen heißt. Diese E-Mail enthält Links zur Seite für das Abrufen von Produkten, zu Support-Ressourcen und zur Seite der Education Community.

Bestellung zusätzlicher Produkte über Ihr Konto

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich ein Produkt aus.
  3. Wählen Sie den Abonnementvertrag für Lehrkräfte aus. 
  4. Fahren Sie mit dem Bestellvorgang fort.

Nach erfolgter Bestellung erhalten Sie eine Bestätigung des neuen Produktabonnements. Sie erhalten die Bestätigung auch per E-Mail.  

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