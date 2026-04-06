Sofern Sie neu bei Autodesk sind, wird bei der Registrierung für den Autodesk Education-Vertrag ein Konto bei Autodesk Account für Sie erstellt.

Autodesk verwendet ein Single Sign-On-System (SSO). Das bedeutet, dass Sie für die Anmeldung bei vielen Autodesk-Websites dieselbe E-Mail und dasselbe Kennwort verwenden können. Wenn Sie sich bei Registrierung und Aktivierung, der Education Community, Autodesk Drive, Autodesk-Diskussionsgruppen oder bestimmten anderen Autodesk-Websites angemeldet haben, verfügen Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account.

Sollten Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich zunächst an, damit wir Ihnen eine optimale Erfahrung bieten können. Stellen Sie sicher, dass Sie für den Bildungszugriff berechtigt sind (siehe unten).

Wichtig:

Um auf Software und Services im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Berechtigung bestätigen. Dabei werden Sie möglicherweise aufgefordert, Nachweise bezüglich der Anstellung bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Sie können erst dann auf Software im Rahmen des Education-Vertrags zugreifen, wenn Ihre Berechtigung bestätigt wurde. Achten Sie darauf, den Prozess zur Bestätigung Ihrer Berechtigung rechtzeitig abzuschließen, damit Sie bereits über Zugriff verfügen, wenn der Kurs beginnt.

Wenn Ihre Schule nicht bereits als berechtigte Bildungseinrichtung aufgeführt ist, kann es sieben Tage oder länger dauern, bis sie geprüft ist.

Wenn Sie Nachweise hochladen müssen, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung bestätigt wird.

Anmerkung: Eine E-Mail-Adresse von Ihrer Bildungseinrichtung reicht nicht aus und ist nicht erforderlich, um die Berechtigung zu bestätigen. Weitere Informationen zu diesen Anforderungen finden Sie weiter unten unter „Weitere Dokumentation einreichen“.

So erstellen Sie ein Education-Konto: