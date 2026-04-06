IT-Administratoren für Bildungseinrichtungen müssen ihre Berechtigung zum Zugriff auf Single-User-, Multi-User- sowie Netzwerk-Schulungslizenzen bestätigen. Dabei werden Sie möglicherweise aufgefordert, Nachweise bezüglich der Anstellung bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

Wichtig: Beginnen Sie frühzeitig mit der Bestätigung Ihrer Berechtigung, um sicherzustellen, dass Sie zu Beginn des Kurses Zugriff auf die Software haben. Wenn Ihre Bildungseinrichtung nicht bereits als qualifizierte Bildungseinrichtung aufgeführt ist, kann es sieben Tage oder länger dauern, bis sie geprüft ist. Nachdem Ihre Berechtigung bestätigt wurde, erhalten Sie ein Jahr lang kostenlos* Zugriff auf Autodesk-Lösungen und -Services für Bildungseinrichtungen, die in der Autodesk Education Community zur Verfügung stehen. (Sie können den Zugriff jedes Jahr verlängern, wenn Sie berechtigt sind.)