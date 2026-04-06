Kontoverwaltung für Bildungseinrichtungen

Bestätigung der Berechtigung als Administrator

IT-Administratoren für Bildungseinrichtungen müssen ihre Berechtigung zum Zugriff auf Single-User-, Multi-User- sowie Netzwerk-Schulungslizenzen bestätigen. Dabei werden Sie möglicherweise aufgefordert, Nachweise bezüglich der Anstellung bei einer qualifizierten Bildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

 

Wichtig: Beginnen Sie frühzeitig mit der Bestätigung Ihrer Berechtigung, um sicherzustellen, dass Sie zu Beginn des Kurses Zugriff auf die Software haben. Wenn Ihre Bildungseinrichtung nicht bereits als qualifizierte Bildungseinrichtung aufgeführt ist, kann es sieben Tage oder länger dauern, bis sie geprüft ist. Nachdem Ihre Berechtigung bestätigt wurde, erhalten Sie ein Jahr lang kostenlos* Zugriff auf Autodesk-Lösungen und -Services für Bildungseinrichtungen, die in der Autodesk Education Community zur Verfügung stehen. (Sie können den Zugriff jedes Jahr verlängern, wenn Sie berechtigt sind.)

Konto erstellen und Berechtigung bestätigen

Sie benötigen ein Autodesk Education-Konto, um Software für mehrere Benutzer oder Geräte in Ihrer Bildungseinrichtung bereitzustellen. Wenn Sie für ein Regionalbüro oder eine Bezirksstelle arbeiten und für den Software-Erwerb in mehreren Bildungseinrichtungen verantwortlich sind, müssen Sie für jede Bildungseinrichtung jeweils ein Konto erstellen.

 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, oder sehen Sie sich dieses kurze Video an:

 

Abrufen von Produkten und Einrichten eines Kontos (2:35 Min.)

 

Sofern Sie neu bei Autodesk sind, wird bei der Registrierung für den Autodesk Education-Vertrag ein Konto bei Autodesk Account für Sie erstellt. Sollten Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich zunächst an, damit wir Ihnen eine optimale Erfahrung bieten können.

  1. Wenn Sie bereits über ein Konto bei Autodesk Account verfügen, melden Sie sich an. 
  2. Wählen Sie auf der Seite mit Produkten für den Bildungsbereich das gewünschte Produkt aus. 
  3. Wählen Sie danach den passenden Abonnementvertrag für Ihre Rolle aus.  
  4. Geben Sie die geforderten Angaben zu Ihrer Bildungseinrichtung und zu Ihrer Person ein, um den Vorgang abzuschließen. Ihre Angaben werden nur einmal verifiziert. Achten Sie daher darauf, dass sie korrekt sind.  
  5. Nachdem Ihre Kontoinformationen gesendet wurden, erhalten Sie eine E-Mail zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren. 

Anforderung zusätzlicher Dokumentation

In einigen Fällen werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen zusätzlichen Nachweis für die Berechtigung zu übermitteln für:

  • Ihren vollständigen Namen (muss mit dem Namen übereinstimmen, der in der Schulanmeldung angegeben ist)
  • den vollständigen Namen der Bildungseinrichtung
  • ein Datum im aktuellen Schuljahr

Hier sind einige Beispiele für eine entsprechende Dokumentation mit den oben genannten Informationen:

  • Offizielles Schreiben der Bildungseinrichtung (Sie können diese Vorlage (Englisch) verwenden)
  • Anmeldebestätigung
  • Immatrikulationsbescheinigung
  • Schüler-/Studenten- oder Mitarbeiterausweis (Foto nicht erforderlich)
  • Studienbuch
  • Fakultätsliste auf der Website der Bildungseinrichtung

Sie haben bis zu 14 Tage Zeit, um ein geeignetes Dokument hochzuladen. Nachdem Sie Ihren Nachweis hochgeladen haben, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung von SheerID bestätigt wird, unserem Drittanbieter für Verifizierungs-Services.

 

Nach dem Bestätigen Ihrer Berechtigung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail zur Begrüßung bei der Education Community.

Siehe auch

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