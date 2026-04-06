In einigen Fällen werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen zusätzlichen Nachweis für die Berechtigung zu übermitteln für:
- Ihren vollständigen Namen (muss mit dem Namen übereinstimmen, der in der Schulanmeldung angegeben ist)
- den vollständigen Namen der Bildungseinrichtung
- ein Datum im aktuellen Schuljahr
Hier sind einige Beispiele für eine entsprechende Dokumentation mit den oben genannten Informationen:
- Offizielles Schreiben der Bildungseinrichtung (Sie können diese Vorlage (Englisch) verwenden)
- Anmeldebestätigung
- Immatrikulationsbescheinigung
- Schüler-/Studenten- oder Mitarbeiterausweis (Foto nicht erforderlich)
- Studienbuch
- Fakultätsliste auf der Website der Bildungseinrichtung
Sie haben bis zu 14 Tage Zeit, um ein geeignetes Dokument hochzuladen. Nachdem Sie Ihren Nachweis hochgeladen haben, kann es einige Tage dauern, bis Ihre Berechtigung von SheerID bestätigt wird, unserem Drittanbieter für Verifizierungs-Services.
Nach dem Bestätigen Ihrer Berechtigung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail zur Begrüßung bei der Education Community.