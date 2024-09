Klikněte na tlačítko Stáhnout nebo Uložit. Stažení umístí spustitelný soubor pro vytvoření rozmístění do složky Stažené soubory nebo do jiné složky podle nastavení prohlížeče. Tento soubor má velikost přibližně 10 MB a obsahuje konfiguraci rozmístění a spustitelný soubor, který rozmístění vytvoří. Možnost Uložit umožňuje balíček uložit na později, aniž by bylo nutné jej stáhnout.