// Nejprve nastavte standardní konfigurace v nainstalované aplikaci AutoCAD. Poté exportujte konfigurace pomocí tohoto skriptu: /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -e -d ~/Documents/config.tar // Zkopírujte nástroj config.tar do klientských počítačů. Poté šablony .dwt, styly vykreslování, písma shx a hkcu.plist z config.tar importujte do aplikace AutoCAD do klientských počítačů: /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -i šablona vykreslení shx profil -s ~/Downloads/config.tar // Další možnosti použití naleznete v nápovědě nástroje AdskLicensingInstHelper: /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h