Sécurité des données

Lorsque vous vous connectez pour la première fois et que vous autorisez des produits et services Autodesk, Autodesk collecte plusieurs identifiants : identifiants de périphérique uniques, adresses IP, ID de produits, licences de produit et noms des utilisateurs des comptes. Nous collectons également des informations électroniques telles que les systèmes d’exploitation, l’utilisation des produits et les informations de géolocalisation, que nous envoyons aux serveurs Autodesk. Pour plus d’informations sur les données personnelles traitées par Autodesk, consultez la Déclaration de confidentialité d’Autodesk (.fr).

 

Outre les données collectées à des fins de gestion des licences d’utilisateurs nommés, nous collectons des données personnelles de différentes façons afin de fournir nos services. Ainsi, nous collectons directement certaines de vos données personnelles, par exemple, lorsque vous vous inscrivez à un compte ou utilisez un produit, lorsque vous enregistrez un produit ou un service, lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information ou à l’un de nos événements, ou lorsque vous nous contactez. D’autres données sont automatiquement collectées ou générées pour fournir des informations sur la manière dont vous interagissez avec nos produits, à quel moment et pour quelle raison. Nous collectons également des données vous concernant auprès de tiers, comme des sociétés affiliées et des partenaires commerciaux. Vos données personnelles sont traitées avec le plus grand soin et uniquement à des fins utiles, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité d’Autodesk (.fr).

Comment les données sont-elles collectées et stockées ?

Les données sont stockées à des fins de conformité et de génération de rapports dans des systèmes qui respectent les dispositions de protection des données et de confidentialité d’Autodesk (.fr). En cas d’incident impliquant des données personnelles, les lois applicables en matière de notification de violation déterminent le type de notification et sa chronologie. En savoir plus sur nos mesures de réponse aux incidents (.fr).

Comment le transfert et le stockage des informations de connexion des utilisateurs sont-ils sécurisés ?

Les utilisateurs s’authentifient auprès des services Autodesk Identity avec leur ID Autodesk. Le chiffrement en transit est ainsi appliqué via le protocole HTTPS à l’aide du chiffrement TLS version 1.2 : chaque utilisateur doit disposer d’une adresse e-mail et d’un mot de passe uniques pour l’authentification. 
Vous pouvez également activer l’authentification multifacteur pour votre entreprise. Vous pouvez également intégrer l’authentification unique Autodesk (SSO) avec un fournisseur d’identité SAML (par exemple, ADFS ou PingFederate). Tous les mots de passe utilisateur sont stockés sous forme de hachage salé unidirectionnel.

Quels sont les emplacements physiques des serveurs Autodesk et les adresses IP pour les licences d’utilisateurs nommés ?

Pour des raisons de sécurité, les emplacements physiques des serveurs Autodesk ne sont pas publiés. Le service de gestion des licences ne stocke pas les données collectées à des fins de gestion des licences au-delà du temps nécessaire à la résolution des problèmes, conformément aux dispositions sur la conservation des données d’Autodesk. Pour des raisons de conformité et de génération de rapports à plus long terme, les données sont stockées dans d’autres systèmes, qui respectent les dispositions de protection des données et de confidentialité d’Autodesk (.fr).

Comment Autodesk sécurise-t-elle son infrastructure pour les licences d’utilisateurs nommés ?

Le cadre de sécurité d’Autodesk a été conçu selon les normes du secteur afin de garantir des pratiques de sécurité cohérentes et de sécuriser les opérations. Ce cadre s’applique à l’ensemble du programme de sécurité d’Autodesk, y compris l’infrastructure utilisée pour les licences d’utilisateurs nommés. Pour en savoir plus sur le programme de sécurité d’Autodesk, visitez notre Centre de confiance (.fr).

Quelles sont les configurations de serveur proxy prises en charge pour les licences d’utilisateurs nommés ?

Existe-t-il des applications ou des solutions de pare-feu tierces non compatibles avec les licences d’utilisateurs nommés d’Autodesk ?

J’utilise un pare-feu et/ou un serveur proxy dans mon entreprise. Quels sont les domaines ou protocoles compatibles avec les licences d’utilisateurs nommés ?

