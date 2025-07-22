Grâce à l’authentification unique (SSO), votre abonnement Autodesk vous permet de vous connecter à plusieurs produits et services Autodesk à l’aide des informations d’identification de votre entreprise. Vous vous connectez une seule fois pour accéder à tous les produits. Vous n’avez donc pas besoin d’utiliser plusieurs mots de passe. Les administrateurs n’ont besoin de gérer qu’une seule combinaison adresse e-mail/mot de passe pour chaque utilisateur. Les stratégies de mot de passe appliquées au réseau sont également appliquées aux services Autodesk.



L’authentification SSO Autodesk est configurée au niveau du domaine pour tous les utilisateurs à l’aide de la version 2.0 du protocole SAML (Security Assertion Markup Language). L’activation de l’authentification SSO pour une équipe implique que tous les utilisateurs appartenant à la même entreprise et au même domaine, même s’ils appartiennent à des équipes différentes, utilisent l’authentification SSO pour se connecter. Cette équipe sert de centre de contrôle pour la gestion des domaines et des connexions SAML.

Les clients disposant d’un plan Business Success bénéficient d’un avantage supplémentaire : ils peuvent synchroniser des groupes et des utilisateurs à partir de l’annuaire de leur entreprise via la fonctionnalité de synchronisation d’annuaire d’Autodesk avec l’authentification SSO.

Pour en savoir plus sur la configuration de l’authentification SSO et l’utilisation de la synchronisation d’annuaire, reportez-vous au Guide de configuration de l’authentification unique Autodesk.