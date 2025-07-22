GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Présentation de Flex

Autodesk Flex est une option de paiement à l’usage qui vous permet d’acheter des jetons pour accéder à tout produit disponible avec Flex moyennant un tarif quotidien. Les tarifs varient en fonction du produit utilisé. Flex est une option idéale pour les équipes ou les utilisateurs individuels qui souhaitent essayer un produit ou qui en ont besoin uniquement de manière occasionnelle. Après avoir acheté des jetons Flex, vous pouvez affecter des utilisateurs et spécifier les produits auxquels ils peuvent accéder. 

Pour configurer Flex et inviter les utilisateurs occasionnels à accéder aux produits Autodesk disponibles avec Flex, procédez comme suit.

Affectation d’utilisateurs Flex

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account sur le site manage.autodesk.com et cliquez sur Gestion des utilisateurs > Par produit.

  2. Sélectionnez Flex et cliquez sur Affecter des utilisateurs.

  3. Choisissez l’une des options suivantes, selon que vous affectez un utilisateur existant ou que vous invitez un nouvel utilisateur. 

    • Utilisateurs existants : commencez à saisir le nom de l’utilisateur. Sélectionnez l’utilisateur dans la liste lorsqu’il s’affiche. Pour en savoir plus, consultez l’article Ajout et suppression d’utilisateurs.

    • Nouveaux utilisateurs : entrez le nom complet, suivi d’une adresse e-mail entre chevrons (par exemple, John Doe ).

    Remarque : les nouveaux utilisateurs sont invités à créer un compte Autodesk Account. Si un nouvel utilisateur n’accepte pas une invitation dans un délai de sept jours, vous devrez renvoyer l’invitation.

  4. Affichez vos rapports d’utilisation Flex. Consultez l’article Informations sur l’utilisation de Flex

Gestion de l’accès aux produits des utilisateurs individuels

Vous pouvez spécifier les produits disponibles pour les utilisateurs occasionnels avec Flex.

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account sur le site manage.autodesk.com et cliquez sur Gestion des utilisateurs > Par produit.

  2. Dans la liste des produits, sélectionnez Flex. 

  3. Sous Utilisateurs affectés, sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez gérer pour afficher une liste de produits et de services.

  4. Sélectionnez les produits et services que vous souhaitez affecter ou effacez ceux dont vous souhaitez annuler l’affectation. 

    Remarque : si tous les produits sont sélectionnés, les nouveaux produits seront automatiquement accessibles lors de l’ajout de nouveaux produits à Flex par Autodesk. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent accéder automatiquement aux nouveaux produits, vous devez annuler l’affectation vous-même.

  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 

Lorsqu’ils sont affectés individuellement, les utilisateurs reçoivent un e-mail les informant qu’ils ont accès aux produits. Si vous utilisez l’option Importer pour affecter, aucune notification n’est envoyée par e-mail.

Gestion des affectations par défaut

Au lieu de gérer les accès aux produits pour chaque utilisateur, vous pouvez configurer des accès par défaut aux produits et services pour l’ensemble de votre équipe. Avec les affectations par défaut, tous les utilisateurs (nouveaux et existants) auront accès à la même sélection de produits.

 

Remarque : les affectations par défaut sont automatiquement désactivées pour les utilisateurs invités et Autodesk recommande de conserver ce paramètre ainsi. 

 

Pour configurer les affectations par défaut :

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account sur le site manage.autodesk.com.    

  2. Sur la page du compte, sélectionnez Gestion des utilisateurs > Par utilisateur.

  3. Choisissez l’équipe Flex dont vous souhaitez gérer les affectations par défaut.

  4. Dans la partie supérieure droite, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Paramètres de l’équipe.

  5. Sous Gestion des utilisateurs > Affectations par défaut, cliquez sur Configurer les affectations par défaut.

  6. Dans la boîte de dialogue Gérer les affectations par défaut, cliquez sur Flex.

  7. Sélectionnez les produits auxquels vous souhaitez attribuer un accès par défaut. Lorsqu’Autodesk ajoute de nouveaux produits à Flex, les utilisateurs qui disposent d’affectations par défaut n’y ont pas automatiquement accès. Modifiez la liste des affectations par défaut pour attribuer l’accès aux nouveaux produits.

  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour activer les affectations par défaut.

 

Pour désactiver les affectations par défaut :

  • Dans la boîte de dialogue Gérer les affectations par défaut, retirez tous les produits.

Remarque : lorsque les affectations par défaut sont modifiées, aucune notification n’est envoyée par e-mail aux utilisateurs.

 

Priorité entre abonnement et version d’évaluation

 

Lorsqu’un utilisateur est affecté à la fois à un abonnement pour utilisateur unique et à des jetons Flex, ces derniers ne sont pas utilisés. Par exemple, si vous affectez un abonnement AutoCAD à un utilisateur, ce dernier ne consommera pas de jetons pour AutoCAD.

De même, les utilisateurs de la version d’évaluation d’un produit ne consommeront pas de jetons pour ce produit. Demandez aux utilisateurs d’ignorer le message d’expiration de la version d’évaluation. Une fois la période d’évaluation terminée, ils commenceront à utiliser des jetons.

 

Remarque : la priorité entre abonnement et version évaluation s’applique uniquement si le même ID Autodesk est utilisé pour l’authentification de connexion.

Achat de jetons Flex supplémentaires

Lorsque vous achetez des jetons supplémentaires, ils sont ajoutés au solde de jetons de votre équipe. Les jetons Flex sont valides pendant un an à compter de leur date d’achat, les anciens jetons étant consommés en premier afin que vous disposiez de tout le temps nécessaire pour utiliser vos jetons.

 

Si vous gérez plusieurs équipes, vérifiez que les jetons Flex achetés ont été ajoutés à l’équipe correspondante. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez les transférer vers une autre équipe gérée via votre compte Autodesk Account. Consultez la section À propos des jetons Flex et des équipes.

 

Installation et connexion pour les utilisateurs occasionnels

 

Les utilisateurs des jetons Flex peuvent télécharger et installer les produits.

  1. Connectez-vous à compte Autodesk Account sur le site manage.autodesk.com et cliquez sur Tous les produits et services.

  2. Dans la liste des noms de produits, sélectionnez Flex. Cliquez sur Afficher les éléments.

 

Vous n’avez pas besoin de réinstaller le produit si vous passez d’Autodesk Flex à une licence avec abonnement pour utilisateur unique ou si vous avez déjà installé une version prise en charge à partir d’un abonnement ou d’une version d’évaluation.

Voir aussi

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l’Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Chaque plan d’abonnement inclut différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre plan.

Voir les niveaux d’assistance