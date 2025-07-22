Présentation de Flex

Au lieu de gérer les accès aux produits pour chaque utilisateur, vous pouvez configurer des accès par défaut aux produits et services pour l’ensemble de votre équipe. Avec les affectations par défaut, tous les utilisateurs (nouveaux et existants) auront accès à la même sélection de produits.

Remarque : les affectations par défaut sont automatiquement désactivées pour les utilisateurs invités et Autodesk recommande de conserver ce paramètre ainsi.

Pour configurer les affectations par défaut :

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account sur le site manage.autodesk.com. Sur la page du compte, sélectionnez Gestion des utilisateurs > Par utilisateur. Choisissez l’équipe Flex dont vous souhaitez gérer les affectations par défaut. Dans la partie supérieure droite, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Paramètres de l’équipe. Sous Gestion des utilisateurs > Affectations par défaut, cliquez sur Configurer les affectations par défaut. Dans la boîte de dialogue Gérer les affectations par défaut, cliquez sur Flex. Sélectionnez les produits auxquels vous souhaitez attribuer un accès par défaut. Lorsqu’Autodesk ajoute de nouveaux produits à Flex, les utilisateurs qui disposent d’affectations par défaut n’y ont pas automatiquement accès. Modifiez la liste des affectations par défaut pour attribuer l’accès aux nouveaux produits. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour activer les affectations par défaut.

Pour désactiver les affectations par défaut :

Dans la boîte de dialogue Gérer les affectations par défaut, retirez tous les produits.

Remarque : lorsque les affectations par défaut sont modifiées, aucune notification n’est envoyée par e-mail aux utilisateurs.

Priorité entre abonnement et version d’évaluation

Lorsqu’un utilisateur est affecté à la fois à un abonnement pour utilisateur unique et à des jetons Flex, ces derniers ne sont pas utilisés. Par exemple, si vous affectez un abonnement AutoCAD à un utilisateur, ce dernier ne consommera pas de jetons pour AutoCAD.

De même, les utilisateurs de la version d’évaluation d’un produit ne consommeront pas de jetons pour ce produit. Demandez aux utilisateurs d’ignorer le message d’expiration de la version d’évaluation. Une fois la période d’évaluation terminée, ils commenceront à utiliser des jetons.

Remarque : la priorité entre abonnement et version évaluation s’applique uniquement si le même ID Autodesk est utilisé pour l’authentification de connexion.