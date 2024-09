Par défaut, une équipe est automatiquement créée dans votre compte Autodesk Account. Elle inclut tous vos utilisateurs et abonnements Autodesk. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des équipes supplémentaires. Ces équipes supplémentaires peuvent s’avérer utiles si vous devez gérer plusieurs autres organisations indépendantes de votre entreprise, mais que vous souhaitez centraliser l’achat des abonnements au sein de votre entreprise. Lorsqu’une équipe est créée pour chaque division, les administrateurs de ces équipes gèrent uniquement les abonnements payés par ces divisions, et non l’ensemble des abonnements souscrits par votre entreprise. Vous pouvez aussi déplacer des abonnements entre des équipes. Ils seront toujours gérés par le même administrateur principal.

Voici quelques caractéristiques des équipes :

Les noms des équipes apparaissent dans la section Détails du contrat de votre compte. Ainsi, au moment du renouvellement ou en cas de décision d’achat, vous pouvez déterminer quels abonnements sont associés à chaque équipe, ce qui simplifie le suivi des renouvellements.

Vous pouvez déléguer la gestion d’une ou de plusieurs équipes aux administrateurs. Les administrateurs peuvent renommer les équipes, inviter des utilisateurs et les affecter à des produits.

Vous pouvez filtrer les rapports d’utilisation par équipe pour connaître le nombre de postes utilisés par les utilisateurs de cette équipe. Les rapports d’utilisation vous permettent de vérifier la pertinence des affectations d’utilisateurs et des choix commerciaux pour une équipe spécifique.

Il est important de comprendre la différence entre équipes et groupes dans Autodesk Account. Les groupes vous permettent d’organiser et d’affecter des produits aux utilisateurs. Au lieu d’affecter les utilisateurs un par un aux produits, vous pouvez les organiser en groupes et les gérer par rôle, de sorte que les membre de chaque groupe aient accès aux mêmes produits. Par exemple, vous pouvez créer un groupe pour les architectes qui utilisent AutoCAD. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des groupes.

Remarque : les équipes ne sont pas prises en charge dans la gestion des utilisateurs classique.

Pour chacune des procédures suivantes, commencez par vous connecter à Autodesk Account : manage.autodesk.com.