Questions fréquemment posées sur Flex

Oui. Bien qu’il soit toujours recommandé de fermer les produits une fois que vous avez fini de les utiliser, les versions récentes de la plupart des produits Flex incluent une fonction de détection de l’inactivité qui repère l’absence d’utilisation significative, retardant ainsi la prochaine facturation de jetons si vous oubliez de fermer le produit.

Consultez l’article Produits Flex prenant en charge la détection de l’inactivité (.fr) pour savoir si votre produit prend en charge cette fonctionnalité.