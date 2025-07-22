Questions fréquemment posées sur Flex

GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Quelle est la différence entre un abonnement pour utilisateur unique et Flex ?

L’abonnement pour utilisateur unique et Flex reposent sur des modèles d’utilisateurs nommés. Les abonnements pour utilisateur unique sont dédiés et ne peuvent être affectés qu’à un seul utilisateur nommé. Ils conviennent particulièrement aux utilisateurs qui accèdent fréquemment aux produits. Flex, en revanche, n’est pas un abonnement dédié. Il est destiné à être partagé par un nombre illimité d’utilisateurs, qui accèdent aux produits en « payant » un tarif quotidien basé sur leur consommation de jetons. Flex est la solution idéale pour une utilisation occasionnelle des produits.

Comment savoir quels jetons Flex seront consommés une fois que mon équipe aura effectué un nouvel achat ?

Bien que chaque achat Flex inclue un ou plusieurs nouveaux packs de jetons Flex, les jetons de chaque achat sont ajoutés au solde de jetons de l’équipe. Lorsque votre équipe accède aux produits, les jetons du pack de jetons Flex dont la date d’expiration est la plus proche sont consommés en premier, ce qui vous permet de prolonger la période d’utilisation de chaque pack de jetons Flex avant son expiration. En outre, si votre équipe dispose de plusieurs packs de jetons Flex expirant à la même date, Flex utilise d’abord les jetons des plus petits packs. Par exemple, Flex consommera les jetons d’un pack de 500 avant de consommer ceux d’un pack de 5 000. De cette façon, les jetons pour lesquels vous avez payé un prix plus élevé sont consommés avant les jetons des packs à prix réduit.

Dois-je fermer un produit lorsque je ne l’utilise pas ? Que se passe-t-il si j’oublie de fermer un produit avant de partir en week-end ?

Oui. Bien qu’il soit toujours recommandé de fermer les produits une fois que vous avez fini de les utiliser, les versions récentes de la plupart des produits Flex incluent une fonction de détection de l’inactivité qui repère l’absence d’utilisation significative, retardant ainsi la prochaine facturation de jetons si vous oubliez de fermer le produit.

 

Consultez l’article Produits Flex prenant en charge la détection de l’inactivité (.fr) pour savoir si votre produit prend en charge cette fonctionnalité.

Comment fonctionne la fonctionnalité de détection de l’inactivité ?

Après 15 minutes d’inactivité, les produits Autodesk qui prennent en charge cette fonctionnalité passent à l’état inactif, ce qui met en pause la facturation de jetons supplémentaires. L’inactivité est détectée lorsqu’un utilisateur n’effectue pas d’opérations significatives (les opérations considérées comme significatives sont différentes pour chaque produit). Pendant cette pause, la facturation du taux de jetons quotidien est mise en attente. Une fois un retour aux opérations significatives détecté, l’utilisation est de nouveau considérée comme active, la session de licence reprend et un taux de jetons quotidien est consommé après les cinq premières minutes d’utilisation.

En tant qu’utilisateur, comment savoir si je risque de manquer de jetons ?

Lorsque vous vous connectez à un produit, Flex confirme que votre équipe dispose de suffisamment de jetons pour couvrir le taux quotidien de la nouvelle session. Si le solde de jetons est insuffisant, un message de notification Flex apparaît. Vous ne pourrez pas exécuter le produit tant que votre équipe ne disposera pas de suffisamment de jetons. Remarque : ce message s’affiche si le solde de l’équipe est inférieur au taux quotidien de jetons du produit que vous tentez d’exécuter, si le solde de l’équipe est égal à zéro ou si l’abonnement Flex a atteint sa date d’expiration de 12 mois.

Que se passe-t-il si je fais partie de deux équipes qui disposent chacune d’un abonnement Flex ?

Lorsque vous ouvrez un produit et que vous vous y connectez, vous ne pouvez pas spécifier l’équipe associée à la consommation des jetons. Dans ce cas, Autodesk choisit l’équipe.

Si mon équipe avait déjà souscrit un plan Business Success avant d’acheter des jetons Flex, les avantages du plan seront-ils les mêmes avec Flex ?

Oui. Lorsque votre équipe souscrit un abonnement Flex, les utilisateurs Flex bénéficient des avantages déjà inclus dans les abonnements pour utilisateurs uniques.

Si je me connecte par inadvertance à un produit et que je me déconnecte immédiatement, des jetons seront-ils facturés ?

Aucun jeton ne sera facturé si la durée de connexion ne dépasse pas 5 minutes.

Les jetons expirent-ils ? Puis-je les reporter ?

Chaque pack de jetons Flex est valable pendant un an à compter de la date d’achat. Si un pack de jetons Flex atteint sa date d’expiration avec un solde de jetons positif, les jetons restants expirent. Les jetons des abonnements expirés ne peuvent pas être reportés et les jetons inutilisés qui arrivent à expiration ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.

Je comprends que l’utilisation par produit est facturée par tranche de 24 heures, indépendamment du nombre d’ouvertures et de fermetures du produit, mais que se passe-t-il si je me trouve dans un autre fuseau horaire pendant ces 24 heures ? Le nombre d’heures diminuera-t-il ou augmentera-t-il avant application de la deuxième tranche de facturation ?

Le changement de fuseau horaire n’a aucun impact sur la période de 24 heures. Après connexion au produit, aucune facturation supplémentaire n’est appliquée au cours des 24 heures suivant cette connexion, quel que soit votre fuseau horaire.

Que se passe-t-il si j’utilise un plug-in pour un produit ? Comment les jetons Flex sont-ils facturés pour les plug-ins ?

L’accès à certains plug-ins entraîne la facturation d’un taux quotidien de jetons. Dans ce cas, si le plug-in a été configuré pour s’ouvrir au démarrage du produit hôte, le taux quotidien de jetons sera facturé pour les deux. Pour éviter toute facturation inutile liée à l’utilisation de plug-ins, ne configurez pas l’ouverture des plug-ins lors du démarrage du produit hôte. Consultez la grille des tarifs Flex.

Flex nécessite-t-il une connexion Internet ?

Oui. Vous devez vous connecter à Internet une fois toutes les 24 heures. Lors la première connexion à un produit, vous devez être connecté à Internet. Vous pouvez ensuite passer en mode hors ligne pendant 24 heures. Avant la fin du délai de 24 heures, un message intégré au produit vous informe qu’une connexion en ligne est de nouveau requise.

Je comprends que je peux affecter un nombre illimité d’utilisateurs à Flex. Cela signifie-t-il que je peux installer les produits inclus avec Flex sur un nombre illimité d’appareils et/ou que je peux exécuter un nombre illimité de sessions simultanées ?

Non. Flex est soumis aux mêmes conditions générales d’utilisation que les abonnements pour utilisateurs uniques. Chaque utilisateur affecté à un produit inclus dans Flex peut installer ce produit sur un maximum de trois appareils et peut exécuter ce produit sur un seul appareil à la fois.

Si un utilisateur Flex accède à un logiciel sur un appareil, puis qu’il se connecte au même logiciel le même jour sur un autre appareil, cet utilisateur sera-t-il facturé deux fois ?

Non. Flex ne facture le taux quotidien de jetons qu’une seule fois par utilisateur nommé, par produit et par 24 heures, quel que soit l’appareil utilisé pour accéder au produit.

Si un utilisateur Flex accède à deux versions du même produit le même jour, sera-t-il facturé deux fois ?

Non. Flex ne facture le taux quotidien de jetons qu’une seule fois par utilisateur nommé, par produit et par 24 heures, quelle que soit la version du produit.

En tant qu’administrateur, puis-je définir des limites de jetons par utilisateur ?

Non. Vous pouvez limiter les produits auxquels chaque utilisateur a accès. Toutefois, vous ne pouvez pas définir de limite de jetons pour un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs spécifique.

Flex est-il pris en charge sur Linux ?

Pour les produits inclus avec Flex qui s’exécutent sous Linux (tels que Flame, Maya, MotionBuilder et Mudbox), seules les versions 2020 et ultérieures sont prises en charge par Flex.

