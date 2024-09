Dans Autodesk Account, les administrateurs peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs dans les équipes. Une équipe est un emplacement central qui permet aux administrateurs de gérer les utilisateurs, les affectations et les paramètres. Les équipes comprennent des utilisateurs ajoutés via Autodesk Account, des utilisateurs invités et des utilisateurs qui travaillent avec les produits de collaboration cloud Autodesk. Pour en savoir plus sur les équipes, consultez l’article Gestion des équipes.

Pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux produits et services Autodesk, un administrateur peut effectuer l’une des opérations suivantes :

Inviter des utilisateurs individuellement ou les importer en bloc via Autodesk Account. Si les utilisateurs ne disposent pas d’un compte Autodesk Account, ils recevront un e-mail de confirmation contenant un lien permettant de créer un compte avec leur adresse e-mail et leur mot de passe.

Les ajouter automatiquement via l’approvisionnement juste-à-temps (JIT) avec authentification unique (SSO). L’approvisionnement JIT permet de créer automatiquement des comptes pour les nouveaux utilisateurs et de les ajouter aux membres de votre équipe lorsqu’ils se connectent à Autodesk pour la première fois avec l’authentification SSO. Pour en savoir plus, consultez l’article Comment fonctionne l’approvisionnement juste-à-temps (JIT) ?

Les ajouter via la synchronisation d’annuaire. La synchronisation d’annuaire permet de créer des groupes d’utilisateurs dans l’annuaire de votre organisation. Ces groupes peuvent être automatiquement synchronisés avec votre équipe dans Autodesk Account. Les nouveaux utilisateurs peuvent ainsi rejoindre votre équipe sans avoir besoin de se connecter pour créer leur compte. Pour en savoir plus, consultez l’article Présentation de la synchronisation d’annuaires.

Les ajouter via des hubs. Les hubs permettent de gérer les membres et leurs autorisations pour que votre équipe puisse stocker et partager des données en toute sécurité, et travailler sur des projets avec les produits de collaboration Autodesk (actuellement BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma et Fusion).

Pour en savoir plus sur l’ajout et la suppression d’utilisateurs, regardez la vidéo à la fin de cet article.

Remarque : n’utilisez pas les procédures suivantes pour créer de nouveaux abonnements ou annuler des abonnements existants. Pour ces opérations, consultez la rubrique d’aide Ajouter ou retirer des postes (en anglais). Pour retourner un abonnement acheté récemment, contactez l’assistance.