GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Présentation du plan Business Success

Le plan Business Success d’Autodesk enrichit vos abonnements logiciels Autodesk avec des fonctionnalités avancées et des avantages. Il vous permet d’accéder à des conseils d’experts et à une assistance prioritaire pour atteindre vos objectifs commerciaux. Vous pouvez accéder à de nombreux avantages de ce plan directement dans le Success Center de votre compte Autodesk Account. 

Fonctionnalités et avantages

Avec un plan Business Success, vous accédez aux fonctionnalités suivantes, en plus de celles incluses dans votre abonnement au produit Autodesk : 

  • Planification de la réussite. Votre CSM s’assure que vous atteignez vos objectifs de réussite. 
  • Session de planification. Rencontrez votre CSM et des experts du secteur pour obtenir de l’aide concernant vos projets, objectifs et options. 
  • Suivi des résultats et de la valeur. Votre CSM s’assure que vous atteignez vos objectifs de réussite.
  • Gestion des plans de formation. Définissez des plans de formation personnalisés pour votre équipe à partir de la bibliothèque Autodesk de contenus de formation à la demande.  
  • Sessions d’accompagnement par des experts. Demandez des sessions d’accompagnement personnalisé dispensées par des experts afin d’optimiser l’efficacité et la productivité de votre équipe.
  • Analyse commerciale avec les dirigeants. Cette analyse annuelle des comptes stratégiques vise à évaluer les performances et l’utilisation des logiciels Autodesk, ainsi que la progression des objectifs communs.    
  • Synchronisation d’annuaire. Cette technologie permet à votre équipe de synchroniser les données relatives aux utilisateurs entre le service d’annuaire de votre entreprise et Autodesk.  
  • Assistance technique prioritaire 24 h/24 et 7 j/7. Des agents expérimentés Autodesk vous aident à résoudre vos problèmes critiques dans le cadre d’une assistance prioritaire disponible 24 h/24 et 7 j/7. 
  • API de rapports d’utilisation. Ces API permettent à vos systèmes d’accéder aux rapports d’utilisation et aux données d’exportation.

Contacter votre responsable Customer Success (CSM)

Pour contacter le CSM affecté dans votre compte Autodesk Account :

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account, le cas échéant, et accédez au Success Center.
  2. Dans la vignette de contact du responsable Customer Success, cliquez sur l’option de connexion.
  3. Dans l’écran du responsable Customer Success, entrez un nom et décrivez le sujet à propos duquel vous souhaitez contacter votre CSM.
  4. Un message s’affiche pour confirmer que votre demande a bien été envoyée à votre CSM. 

Création de plans de formation

À partir du Success Center, vous pouvez accéder à la bibliothèque de contenus de formation à la demande d’Autodesk afin de créer des plans de formation personnalisés pour votre équipe. Pour obtenir plus d’informations sur la création, la demande et le suivi des plans de formation, consultez l’article Plans de formation

Demande d’accompagnement par des experts

À partir du Success Center, vous pouvez demander des sessions d’accompagnement personnalisé dispensées par des experts Autodesk. Pour savoir comment demander des sessions d’accompagnement et planifier les sessions avec un ingénieur technico-commercial Autodesk, consultez l’article Accompagnement par des experts.

