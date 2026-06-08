Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Não importa se você é uma equipe de apenas uma pessoa ou uma pessoa em uma equipe de muitas, criar protótipos e fabricar ideias requer velocidade, agilidade e investigação. Certamente não são processos lineares, mas a colaboração perfeita desde o início prepara o terreno para um processo de desenvolvimento do produto bem-sucedido.
Investigue o máximo possível de opções de projeto, envie ideias facilmente aos fabricantes e mantenha linhas de comunicação fortes interna e externamente com os recursos robustos do Autodesk Fusion.
Aumente a produtividade da fabricação com automação, colaboração e interoperabilidade de software para reduzir os processos que não agregam valor desde o início do projeto até a produção.
Conecte sua equipe de projeto e engenharia a fabricantes internos ou externos para garantir que as metas de produção sejam atingidas e para minimizar a confusão de versões de projeto.
Faça iterações, simule e crie protótipos facilmente com fluxos de trabalho automatizados e conectados para melhorar a qualidade e a confiabilidade do produto nos estágios iniciais de desenvolvimento.
Um processo de prototipagem digital mais rápido abre espaço para mais ideias, dando a você mais chances de acertar no produto final.
Otimize os processos de prototipagem e fabricação para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de material, os custos de engenharia e os custos indiretos fixos.
Aproveite as ferramentas de prototipagem digital, simulação, gerenciamento de dados e gerenciamento de qualidade para diminuir os riscos de defeitos dispendiosos.
— Steve Milanoski, Chefe de fabricação avançada, Romar Engineering
— Samantha Melnyk, Designer, KORG Berlin
— Betim Berisha, Fundador, BBi Autosport
Sua organização está considerando avançar em direção a resultados mais sustentáveis? Ou talvez você queira persuadi-los a fazer isso? Este e-book explora vários aspectos dessa iniciativa e examina uma ampla gama de abordagens.
Colabore continuamente com empreiteiros ou clientes diretamente em uma montagem usando a simultaneidade de montagem. O acesso via navegador da Web facilita o acesso ao local de trabalho para aqueles que precisam consultar os modelos 3D em tempo real.
Explore novas oportunidades de projeto rapidamente usando a modelagem automatizada ou dê um passo adiante com o projeto generativo para incorporar considerações como métodos de fabricação ou custos.
Antecipe o impacto das alterações do projeto sobre o desempenho e a viabilidade de fabricação do produto com a análise de elementos finitos (FEA) e a simulação de moldagem por injeção.
Identifique melhorias no projeto antes da fabricação com base na renderização na tela, projete com foco na viabilidade de fabricação, usando a simulação de moldagem por injeção etc.
Publique os planos de manufatura e fabricação do produto com desenhos detalhados do modelo e da montagem para aumentar com eficiência a clareza para as partes interessadas.
Prepare-se para a fabricação com recursos de esboço e modelagem de peças de chapa de metal, regras de dobra e alívio, folgas de junção, textos explicativos sobre solda e recursos integrados de aninhamento.
Projete circuitos rapidamente, visualize os aspectos do modelo 3D do produto eletrônico e teste como a PCB se encaixa na montagem do projeto com a integração ECAD e MCAD.
Gere percursos de ferramentas para fresagem de 2 e 3 eixos, 3+2, 4 e 5 eixos e muito mais, com suporte para fabricação aditiva, subtrativa e híbrida. Antecipe possíveis falhas antes de executar a máquina.
Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Assinatura de um ano: combina recursos importantes no Autodesk Fusion com ferramentas de nível profissional na Manufacturing Extension para impressão 3D, usinagem de CNC, fabricação de chapas de metal etc.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.
As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.
A prototipagem é a primeira etapa do processo de desenvolvimento do produto. É um estágio rápido e experimental para ideação e concepção. O objetivo é ter o máximo possível de ideias de produtos viáveis.
Fabricação é o processo de explorar como o protótipo será feito para produção. É possível fabricar o projeto internamente ou enviá-lo para um fabricante externo.
O Autodesk Fusion e suas extensões oferecem uma ampla variedade de ferramentas para dar suporte às equipes durante a prototipagem, incluindo modelagem 3D, retícula, projeto de componentes eletrônicos, fabricação aditiva, simulação, modelagem automatizada, projeto generativo, renderização etc.
A simultaneidade de montagem e o compartilhamento de modelos públicos permitem que as equipes colaborem perfeitamente à medida que passam pelo estágio de prototipagem. As opções flexíveis de pagamento conforme o uso permitem que as equipes se ajustem às necessidades em constante mudança durante o ciclo de desenvolvimento do produto.
Aproveitando as ferramentas disponíveis no Autodesk Fusion, as equipes podem gerar protótipos virtuais para minimizar ou mesmo eliminar a necessidade (e os custos) de prototipagem física. Você pode detectar rapidamente riscos potenciais, fazer várias iterações de soluções e comunicar alterações às partes interessadas internas e externas, tudo dentro do Autodesk Fusion.
A fabricação é simplificada com o Autodesk Fusion, levando seus modelos e montagens para a próxima etapa com o projeto visando a viabilidade de fabricação. Gere percursos de ferramentas para CAM e produções aditivas, projete como a chapa de metal precisa ser dobrada e cortada, otimize a disposição das peças no material de estoque ou no espaço de bloco e, até mesmo, obtenha informações sobre a capacidade de moldagem por injeção plástica.