O software de projeto arquitetônico com ferramentas de renderização avançadas permite que os usuários transformem modelos 3D em imagens fotorrealistas ou animações detalhadas. Essas ferramentas aprimoram as visualizações, incorporando texturas, iluminação e sombreamento para simular condições do mundo real, como os períodos do dia, a sazonalidade e a localização. Essas ferramentas ajudam a criar uma visualização mais precisa do ambiente final construído, que pode ser usado para apresentações atraentes, comunicação com o cliente, avaliação de impactos ambientais (inglês) e orientação relativa ao terreno.