A medição do ROI da Modelagem de Informação da Construção (BIM) envolve a avaliação dos benefícios tangíveis e intangíveis que ela traz a um projeto em relação aos investimentos iniciais e contínuos. Os benefícios tangíveis incluem economia de tempo, desperdício de material reduzido e economia de custos com menos erros e retrabalhos, enquanto os benefícios intangíveis podem abranger maior colaboração e melhor qualidade do projeto. Para quantificar o ROI, as organizações devem rastrear meticulosamente as métricas do projeto, como o tempo economizado no ciclo de vida do projeto, a economia de custos decorrente de erros ou alterações evitadas e os ganhos potenciais na satisfação do cliente e nas oportunidades de negócios com o emprego de tecnologias BIM.