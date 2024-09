Há diversas vantagens no desenho com CAD 2D em comparação com o desenho no CAD 3D. As ferramentas de desenho do CAD 2D da Autodesk são fáceis de usar. É possível criar digitalmente componentes de projeto com dimensões precisas, até mesmo incorporando detalhes de projetos anteriormente construídos. Depois, quando for necessário fazer alterações, a ferramenta CAD 2D calculará automaticamente as alterações em relação a diferentes fatores, gerando eficiência no gerenciamento de projetos.