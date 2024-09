Software de projeto arquitetônico

O projeto arquitetônico é uma disciplina que combina o projeto técnico e o criativo para gerar construções ou estruturas que não sejam apenas seguras e duráveis, mas também atraentes e úteis. Os arquitetos costumam criar projetos arquitetônicos entendendo o espaço e o propósito dele e criando uma estrutura funcional para esse espaço. O projeto arquitetônico abrange muitas fases do processo do projeto, desde o projeto esquemático e o desenvolvimento dele até a construção da estrutura. A Autodesk fornece a tecnologia para ajudar em todos os aspectos do projeto e do processo de colaboração.