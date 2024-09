E o trabalho de design da Touloukian Touloukian é colaborativo desde o início, o que requer uma base fácil e padrão. "Todo o trabalho envolve coordenação com os subempreiteiros", disse Ramsdell. "Nós frequentemente colaboramos diretamente com subempreiteiros no processo de desenho do local e durante a instalação de campo. Gostamos de projetos colaborativos e de construir relações com as empresas em campo. Além disso, trabalharemos com subempreiteiros durante a fase de elaboração do projeto para refinar detalhes que são tanto econômicos quanto bonitos.

"[O AutoCAD cria] uma interface uniforme entre consultores, permite uma plataforma de trabalho compartilhada na agência e facilita nosso trabalho", continua Ramsdell. "Consigo esboçar ideias rapidamente, de estudos de planejamento a detalhes da construção, comunicar o processo e pensar em um formato claro. A capacidade de comunicar informações complexas de modo conciso e fácil de entender nos ajuda a desenvolver e, em última análise, a construir de forma eficiente." Ramsdell também acrescenta: "A tecnologia permite que a agência antecipe detalhes e conexões de materiais com as várias disciplinas em um conjunto coeso de documentos".