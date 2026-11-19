Todos os clientes novos ou existentes que comprarem ou renovarem o contrato anual do Autodesk Fusion antes de 28 de janeiro de 2027 terão acesso aos recursos do Fusion Professional no lançamento e garantirão o preço de US$ 680 (SRP**) por ano durante dois anos. A garantia de preço de dois anos começa na data da compra ou da renovação elegível; assim, os clientes que se qualificarem em 2026 terão o preço garantido até a renovação correspondente em 2028, enquanto os que se qualificarem em janeiro de 2027 terão o preço garantido até a renovação correspondente em janeiro de 2029. Esta oferta termina em 27 de janeiro de 2027.

As ofertas acima estão disponíveis em todos os países onde o Autodesk Fusion é oferecido e são nulas onde proibidas ou restringidas por lei. O período da oferta é o indicado acima, a menos que seja modificado ou prorrogado pela Autodesk. A Autodesk reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar esta oferta a qualquer momento, sem aviso prévio.

Todos os clientes novos ou existentes que comprarem ou renovarem o contrato anual do Autodesk Fusion for Design ou do Fusion for Manufacturing antes de 28 de janeiro de 2027 terão acesso aos recursos do Fusion Enterprise no lançamento e garantirão o preço da assinatura de US$ 2.040 (SRP**) por ano durante dois anos. A garantia do preço da assinatura de dois anos começa na data da compra ou da renovação elegível; assim, os clientes que se qualificarem em 2026 terão o preço garantido até a renovação correspondente em 2028, enquanto os que se qualificarem em janeiro de 2027 terão o preço garantido até a renovação correspondente em janeiro de 2029. Esta oferta termina em 27 de janeiro de 2027.

A oferta acima está disponível em todos os países onde o Autodesk Fusion for Design ou o Fusion for Manufacturing é oferecido e é nula onde proibida ou restringida por lei. O período da oferta é o indicado acima, a menos que seja modificado ou prorrogado pela Autodesk. A Autodesk reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar esta oferta a qualquer momento, sem aviso prévio.

*Os produtos Fusion diferentes do Autodesk Fusion, incluindo, entre outros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing e qualquer versão do Fusion fornecida em pacote com outro produto da Autodesk (por exemplo, Fusion with Moldflow), não são elegíveis para esta oferta.

**O preço de venda sugerido (SRP) da Autodesk é usado apenas para fins de estimativa. O SRP não inclui impostos nem ajustes cambiais. O preço de varejo real está sujeito à flutuação cambial. Entre em contato com seu representante ou revendedor Autodesk para obter o preço exato em sua região.

***Os produtos Fusion diferentes do Autodesk Fusion for Design ou do Fusion for Manufacturing, incluindo, entre outros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions e qualquer versão do Fusion fornecida em pacote com outro produto da Autodesk (por exemplo, Fusion with Moldflow), não são elegíveis para esta oferta.