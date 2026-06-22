Existem cinco fluxos de trabalho comuns nos quais a Autodesk recomenda que profissionais e equipes combinem tokens Flex com suas assinaturas de software para ampliar a produtividade e maximizar o valor dos projetos.

Caso de uso 1: Acessar o AutoCAD completo quando os projetos exigem mais

Vá além do 2D, somente quando necessário. A assinatura do AutoCAD LT lida com os desenhos diários. Quando um projeto exigir modelagem 3D ou conjuntos de ferramentas especializados, como Architecture, Mechanical ou Electrical, use tokens Flex para acessar o AutoCAD completo durante um dia. Não é necessário atualizar nem comprar uma nova assinatura do AutoCAD. Pague pelo que você precisa. Acesse o que você deseja.

Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT com tokens Flex para acessar o AutoCAD.

Objetivo do fluxo de trabalho: acessar recursos 3D e conjuntos de ferramentas específicos do setor projeto a projeto, sem a necessidade de atualizar a assinatura.

Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e design que trabalham predominantemente em 2D, mas que ocasionalmente precisam de toda a potência do AutoCAD.

Quantidade de tokens recomendada:

Comece com 33 tokens.

Os profissionais tendem a usar 250 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.

Caso de uso 2: Entregar um trabalho pronto para BIM sem uma assinatura completa do Revit

Assuma projetos BIM sem a complexidade adicional. Use tokens Flex para acessar o Revit quando um projeto exigir modelos de construção 3D, coordenação ou resultados de BIM. Mantenha a assinatura do AutoCAD LT (ou do Revit LT) para o trabalho diário e use o Revit somente quando necessário para atender às demandas do projeto.

Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT ou do AutoCAD Revit LT Suite com tokens Flex para acessar o Revit completo.

Objetivo do fluxo de trabalho: acessar o Revit completo para modelagem BIM, coordenação e resultados em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura adicional.

Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e construção que lidam tanto com desenhos tradicionais quanto com trabalhos ocasionais de BIM.

Quantidade de tokens recomendada:

Comece com 33 tokens.

Os profissionais tendem a usar 200 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.

Caso de uso 3: Acessar o projeto mecânico 3D quando necessário

Entre no projeto mecânico 3D completo, projeto a projeto. Trabalha no Fusion ou no AutoCAD e precisa de modelagem paramétrica, gerenciamento de montagem ou projeto detalhado de peças? Use tokens Flex para acessar o Inventor Professional apenas nos projetos que exigirem esse recurso e volte a seu nível de uso habitual quando eles forem concluídos.

Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD, do Fusion ou da Product Design & Manufacturing Collection com tokens Flex para acessar o Inventor Professional.

Objetivo do fluxo de trabalho: acessar os recursos completos de projeto mecânico 3D e modelagem paramétrica em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura separada do Inventor.

Quem se beneficia: pequenas empresas de fabricação e designers de produtos que trabalham principalmente com o Fusion ou ferramentas mais simples, mas que ocasionalmente precisam dos recursos mais avançados do Inventor.

Quantidade de tokens recomendada:

Comece com 33 tokens.

Os profissionais tendem a usar 200 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.

Caso de uso 4: Elevar o nível com simulação avançada, renderização e CAM

Ferramentas avançadas para os projetos que precisam delas. Já está trabalhando no Fusion? Use tokens Flex para acessar extensões de simulação, renderização na nuvem, projeto generativo e CAM avançado. Obtenha a capacidade necessária para projetos específicos sem se comprometer com uma atualização permanente. Comece com apenas 33 tokens por R$ 593.

Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Fusion e tokens Flex para acessar as Extensões do Fusion para renderização.

Objetivo do fluxo de trabalho: executar simulações avançadas, criar renderizações fotorrealistas e acessar ferramentas especializadas de fabricação por projeto.

Quem se beneficia: designers de produtos e pequenos fabricantes que precisam de recursos avançados para determinados projetos, mas não no dia a dia.

Quantidade de tokens recomendada:

Comece com 33 tokens.

Os profissionais tendem a usar 33 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.

Caso de uso 5: Aumentar a equipe criativa durante picos de produção

Mais artistas. Mais ferramentas. Sem compromisso de longo prazo. As demandas de produção flutuam. Use tokens Flex para dar à sua equipe acesso ao Maya, ao 3ds Max ou a outras ferramentas criativas durante períodos de pico. Contrate freelancers, alterne entre ferramentas ou acesse o Arnold para renderização e diminua a escala quando o projeto terminar.

Comprar tokens

Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Maya ou do 3ds Max e tokens Flex para ferramentas adicionais de Mídia e Entretenimento ou acesso adicional.

Objetivo do fluxo de trabalho: aumentar o acesso às ferramentas criativas durante os picos de produção e reduzi-lo quando os projetos forem concluídos, sem precisar adquirir licenças adicionais nem assumir compromissos de longo prazo.

Quem se beneficia: estúdios, freelancers e pequenas equipes de Mídia e Entretenimento (M&E) que precisam lidar com demandas variáveis de projetos e orçamentos apertados.

Quantidade de tokens recomendada:

Comece com 33 tokens.

Os profissionais tendem a usar 275 tokens por usuário por ano no Maya e 100 tokens por usuário por ano no 3ds Max para esse caso de uso.

Recursos adicionais