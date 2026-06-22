Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Flex permite que você pague antecipadamente com tokens para obter acesso flexível a mais de 100 produtos Autodesk por uma tarifa diária. As taxas variam de acordo com o produto usado. O Flex é uma ótima opção para membros da equipe ou empreendedores individuais que desejam explorar um produto ou precisam apenas de acesso baseado em projeto.
Combine tokens Flex com produtos Autodesk em projetos selecionados para:
A Autodesk oferece soluções acessíveis para profissionais, incluindo o AutoCAD para desenho 2D e 3D e o Fusion para modelagem e impressão 3D.
Software para CAD 2D e 3D A assinatura inclui o AutoCAD, conjuntos de ferramentas e aplicativos especializados.
Planeje, projete, construa e gerencie construções com ferramentas avançadas de Modelagem de informação da construção (BIM, Building Information Modeling).
Software de projeto de produtos baseado em nuvem para manufatura, modelagem 3D, componentes eletrônicos, simulação e gerenciamento de dados
Software de animação 3D, modelagem, simulação e renderização para cinema, jogos e televisão
* Inclui IVA estimado.
Todas as assinaturas e compras do Flex incluem suporte durante o horário comercial local, acesso único (SSO) e relatórios de uso. Os planos anual, mensal e Flex vêm com garantias de reembolso.
Melhor para equipes de produção estáveis
Se você...
Escolha uma assinatura de um ano:
Melhor para flexibilidade a curto prazo
Se você...
Escolha uma assinatura mensal:
Ideal para uso compartilhado ou vários produtos
Se você...
Compre tokens Flex:
Ideal para começar
Se você...
Escolha:
A Autodesk tem o compromisso de oferecer suporte às pequenas empresas com a experiência, a flexibilidade e o preço necessários para que elas cresçam e mantenham-se competitivas. Leia o comunicado da Autodesk para pequenas empresas (inglês) e analise nosso novo relatório sobre a situação das pequenas empresas para ver como essas empresas estão moldando o futuro do projeto e da fabricação.
A RAD LAB utiliza o Revit para transformar terrenos baldios em espaços comunitários vibrantes e móveis, construídos a partir de contêineres marítimos.
A GoBe e a Sample Studio usaram o Fusion para projetar, criar protótipos e dimensionar um produto, transformando uma ideia em um produto pronto para o varejo.
Depois de anos imaginando isso, o artista 3D JL Mussi finalmente deu vida ao seu curta-metragem de estreia usando o Flow Studio.
Veja como a Shute Dynamics usa o design generativo do Fusion para criar peças de carros de corrida mais leves e resistentes para a Pikes Peak.
A EzeRx combina engenharia, IA e design sustentável para criar soluções de saúde que melhoram o atendimento e reduzem o impacto ambiental.
Imagem cortesia de EzeRx
A designer de bolsas de luxo Wendy Stevens revitaliza seus negócios com o AutoCAD LT após um incêndio catastrófico.
Imagem cortesia de Wendy Stevens.
O AutoCAD LT e o Revit LT fornecem acesso econômico a recursos essenciais de desenho 2D e modelagem 3D, dando às equipes as ferramentas de que elas precisam para o trabalho diário. Os profissionais combinam suas assinaturas com tokens Flex para acessar conjuntos avançados de ferramentas 3D e BIM no AutoCAD e no Revit projeto a projeto.
Software CAD 2D econômico para esboço, desenho e documentação
Desenhe, anote e adicione dados de campo aos seus desenhos online usando seu navegador da web ou dispositivos móveis. Acesse e edite arquivos DWG e colabore rapidamente com usuários do AutoCAD em projetos.
Ferramenta de BIM 3D simplificada para a produção de documentação e projetos de arquitetura 3D
Crie efeitos visuais impressionantes com uma IA que você controla. Transforme suas filmagens em cenas CG que você pode dirigir, editar e exportar usando ferramentas de captura de movimento, rastreamento de câmera, animação e composição com recursos de IA.
* Inclui IVA estimado.
A IA da Autodesk ajuda você a trabalhar mais rápido, automatizando tarefas repetitivas e reduzindo as edições manuais. Transforme rapidamente marcas de revisão em atualizações, coloque blocos de forma inteligente e limpe desenhos com menos cliques. Gaste menos tempo em revisões e mais tempo levando projetos adiante com confiança.
Tenha acesso a várias ferramentas de produtividade e automação, economizando até 80% em relação às licenças anuais individuais com nossos pacotes de ofertas.
Tenha acesso ao Revit LT e ao AutoCAD LT juntos, por um preço excelente.
Ferramentas avançadas de BIM e CAD para projetistas, engenheiros e empreiteiros, inclusive o Revit, o AutoCAD, o Civil 3D, o Forma Site Design e muitos outros
Tenha acesso ao Inventor + AutoCAD + Fusion + outros produtos. Ferramentas de nível profissional para desenvolvimento de produtos e planejamento de manufatura.
Software de animação 3D, modelagem, simulação e renderização para cinema, jogos e televisão
* Inclui IVA estimado.
Está começando no Revit ou precisa de uma atualização? Este guia de início rápido (inglês) ajuda você a desenvolver habilidades fundamentais de BIM para que possa criar, documentar e colaborar em projetos com confiança desde o primeiro dia.
Desenvolva sua experiência no Revit mais rapidamente e aprenda no seu próprio ritmo – assista a tutoriais que abordam fluxos de trabalho essenciais, ferramentas de modelagem, documentação e coordenação de projetos.
Aprimore os fluxos de trabalho diários do Revit com treinamentos de habilidades essenciais, focados nas ferramentas e técnicas mais usadas por arquitetos, engenheiros e equipes de projeto.
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Inspire-se com os artistas da atualidade que usam o Maya no canal do YouTube e no blog do Autodesk M&E.
Consulte o Guia de início rápido do Maya (inglês) para se atualizar em apenas 90 minutos.
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Vá além do 2D somente quando necessário. Acesse o AutoCAD completo quando os projetos exigirem mais. A assinatura do AutoCAD LT lida com os desenhos diários. Quando um projeto exigir modelagem 3D ou conjuntos de ferramentas especializados, como Architecture, Mechanical ou Electrical, use tokens Flex para acessar o AutoCAD completo durante um dia. Não é necessário atualizar nem comprar uma nova assinatura do AutoCAD. Pague pelo que você precisa. Acesse o que você deseja.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT com tokens Flex para acessar o AutoCAD.
Objetivo do fluxo de trabalho: acessar recursos 3D e conjuntos de ferramentas específicos do setor projeto a projeto, sem a necessidade de atualizar a assinatura.
Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e projeto que trabalham predominantemente em 2D, mas que ocasionalmente precisam de toda a potência do AutoCAD.
Quantidade de tokens recomendada:
Para obter mais informações sobre como usar tokens Flex com assinaturas, consulte este artigo de suporte.
Recursos adicionais
Assuma projetos BIM sem a complexidade adicional. Entregue um trabalho pronto para BIM sem uma assinatura completa do Revit. Use tokens Flex para acessar o Revit quando um projeto exigir modelos de construção 3D, coordenação ou resultados de BIM. Mantenha a assinatura do AutoCAD LT (ou do Revit LT) para o trabalho diário e use o Revit somente quando necessário para atender às demandas do projeto.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT ou do AutoCAD Revit LT Suite com tokens Flex para acessar o Revit completo.
Objetivo do fluxo de trabalho: acessar o Revit completo para modelagem BIM, coordenação e resultados em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura adicional.
Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e construção que lidam tanto com desenhos tradicionais quanto com trabalhos ocasionais de BIM.
Quantidade de tokens recomendada:
Para obter mais informações sobre como usar tokens Flex com assinaturas, consulte este artigo de suporte.
Recursos adicionais
Explore todo o potencial do projeto mecânico 3D, projeto a projeto: Trabalha no Fusion ou no AutoCAD e precisa de modelagem paramétrica, gerenciamento de montagem ou projeto detalhado de peças? Use tokens Flex para acessar o Inventor Professional apenas nos projetos que exigirem esse recurso e volte a seu nível de uso habitual quando eles forem concluídos. Acesse o projeto mecânico 3D somente quando precisar.
Combinação de assinaturas de software e tokens Flex: Assinatura do AutoCAD, do Fusion ou da Product Design & Manufacturing Collection com tokens Flex para acessar o Inventor Professional.
Objetivo do fluxo de trabalho: Acesse os recursos completos de projeto mecânico 3D e modelagem paramétrica em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura separada do Inventor.
Quem se beneficia: Pequenas empresas de fabricação e designers de produtos que trabalham principalmente com o Fusion ou ferramentas mais simples, mas que ocasionalmente precisam dos recursos mais avançados do Inventor.
Quantidade de tokens recomendada:
Para obter mais informações sobre como usar tokens Flex com assinaturas, consulte este artigo de suporte.
Recursos adicionais
Ferramentas avançadas para os projetos que precisam delas. Já está trabalhando no Fusion? Use tokens Flex para acessar extensões de simulação avançada, renderização na nuvem, projeto generativo e CAM avançado. Obtenha a capacidade necessária para projetos específicos sem se comprometer com uma atualização permanente. Comece com apenas 33 tokens por R$ 593.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Fusion e tokens Flex para acessar as Extensões do Fusion para renderização.
Objetivo do fluxo de trabalho: executar simulações avançadas, criar renderizações fotorrealistas e acessar ferramentas especializadas de fabricação por projeto.
Quem se beneficia: designers de produtos e pequenos fabricantes que precisam de recursos avançados para determinados projetos, mas não no dia a dia.
Quantidade de tokens recomendada:
Para obter mais informações sobre como usar tokens Flex com assinaturas, consulte este artigo de suporte.
Recursos adicionais
Mais artistas. Mais ferramentas. Sem compromisso de longo prazo. Aumente sua equipe criativa durante picos de produção, quando as demandas de produção flutuam. Use tokens Flex para dar à sua equipe acesso ao Maya, ao 3ds Max ou a outras ferramentas criativas durante períodos de pico. Contrate freelancers, alterne entre ferramentas ou acesse o Arnold para renderização e diminua a escala quando o projeto terminar.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Maya ou do 3ds Max e tokens Flex para ferramentas adicionais de Mídia e Entretenimento ou acesso adicional.
Objetivo do fluxo de trabalho: aumentar o acesso às ferramentas criativas durante os picos de produção e reduzi-lo quando os projetos forem concluídos, sem precisar adquirir licenças adicionais nem assumir compromissos de longo prazo.
Quem se beneficia: estúdios, freelancers e pequenas equipes de Mídia e Entretenimento (M&E) que precisam lidar com demandas variáveis de projetos e orçamentos apertados.
Quantidade de tokens recomendada:
Para obter mais informações sobre como usar tokens Flex com assinaturas, consulte este artigo de suporte.
Recursos adicionais
Todas as assinaturas de produtos incluem benefícios e são oferecidas pelos preços locais. A atualização para um Plano de Sucesso de Negócios custa aproximadamente US$ 200 (preço sugerido de venda, SRP) para as ofertas elegíveis.
Você pode comprar assinaturas on-line, por meio de um representante Autodesk ou de um parceiro da Autodesk.
Existem cinco fluxos de trabalho comuns nos quais a Autodesk recomenda que profissionais e equipes combinem tokens Flex com suas assinaturas de software para ampliar a produtividade e maximizar o valor dos projetos.
Caso de uso 1: Acessar o AutoCAD completo quando os projetos exigem mais
Vá além do 2D, somente quando necessário. A assinatura do AutoCAD LT lida com os desenhos diários. Quando um projeto exigir modelagem 3D ou conjuntos de ferramentas especializados, como Architecture, Mechanical ou Electrical, use tokens Flex para acessar o AutoCAD completo durante um dia. Não é necessário atualizar nem comprar uma nova assinatura do AutoCAD. Pague pelo que você precisa. Acesse o que você deseja.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT com tokens Flex para acessar o AutoCAD.
Objetivo do fluxo de trabalho: acessar recursos 3D e conjuntos de ferramentas específicos do setor projeto a projeto, sem a necessidade de atualizar a assinatura.
Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e design que trabalham predominantemente em 2D, mas que ocasionalmente precisam de toda a potência do AutoCAD.
Quantidade de tokens recomendada:
Comece com 33 tokens.
Os profissionais tendem a usar 250 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.
Caso de uso 2: Entregar um trabalho pronto para BIM sem uma assinatura completa do Revit
Assuma projetos BIM sem a complexidade adicional. Use tokens Flex para acessar o Revit quando um projeto exigir modelos de construção 3D, coordenação ou resultados de BIM. Mantenha a assinatura do AutoCAD LT (ou do Revit LT) para o trabalho diário e use o Revit somente quando necessário para atender às demandas do projeto.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD LT ou do AutoCAD Revit LT Suite com tokens Flex para acessar o Revit completo.
Objetivo do fluxo de trabalho: acessar o Revit completo para modelagem BIM, coordenação e resultados em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura adicional.
Quem se beneficia: pequenas empresas de arquitetura, engenharia e construção que lidam tanto com desenhos tradicionais quanto com trabalhos ocasionais de BIM.
Quantidade de tokens recomendada:
Comece com 33 tokens.
Os profissionais tendem a usar 200 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.
Caso de uso 3: Acessar o projeto mecânico 3D quando necessário
Entre no projeto mecânico 3D completo, projeto a projeto. Trabalha no Fusion ou no AutoCAD e precisa de modelagem paramétrica, gerenciamento de montagem ou projeto detalhado de peças? Use tokens Flex para acessar o Inventor Professional apenas nos projetos que exigirem esse recurso e volte a seu nível de uso habitual quando eles forem concluídos.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do AutoCAD, do Fusion ou da Product Design & Manufacturing Collection com tokens Flex para acessar o Inventor Professional.
Objetivo do fluxo de trabalho: acessar os recursos completos de projeto mecânico 3D e modelagem paramétrica em projetos específicos, sem precisar adquirir uma assinatura separada do Inventor.
Quem se beneficia: pequenas empresas de fabricação e designers de produtos que trabalham principalmente com o Fusion ou ferramentas mais simples, mas que ocasionalmente precisam dos recursos mais avançados do Inventor.
Quantidade de tokens recomendada:
Comece com 33 tokens.
Os profissionais tendem a usar 200 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.
Caso de uso 4: Elevar o nível com simulação avançada, renderização e CAM
Ferramentas avançadas para os projetos que precisam delas. Já está trabalhando no Fusion? Use tokens Flex para acessar extensões de simulação, renderização na nuvem, projeto generativo e CAM avançado. Obtenha a capacidade necessária para projetos específicos sem se comprometer com uma atualização permanente. Comece com apenas 33 tokens por R$ 593.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Fusion e tokens Flex para acessar as Extensões do Fusion para renderização.
Objetivo do fluxo de trabalho: executar simulações avançadas, criar renderizações fotorrealistas e acessar ferramentas especializadas de fabricação por projeto.
Quem se beneficia: designers de produtos e pequenos fabricantes que precisam de recursos avançados para determinados projetos, mas não no dia a dia.
Quantidade de tokens recomendada:
Comece com 33 tokens.
Os profissionais tendem a usar 33 tokens por usuário por ano para esse caso de uso.
Caso de uso 5: Aumentar a equipe criativa durante picos de produção
Mais artistas. Mais ferramentas. Sem compromisso de longo prazo. As demandas de produção flutuam. Use tokens Flex para dar à sua equipe acesso ao Maya, ao 3ds Max ou a outras ferramentas criativas durante períodos de pico. Contrate freelancers, alterne entre ferramentas ou acesse o Arnold para renderização e diminua a escala quando o projeto terminar.
Combinar assinaturas de software com tokens Flex: assinatura do Maya ou do 3ds Max e tokens Flex para ferramentas adicionais de Mídia e Entretenimento ou acesso adicional.
Objetivo do fluxo de trabalho: aumentar o acesso às ferramentas criativas durante os picos de produção e reduzi-lo quando os projetos forem concluídos, sem precisar adquirir licenças adicionais nem assumir compromissos de longo prazo.
Quem se beneficia: estúdios, freelancers e pequenas equipes de Mídia e Entretenimento (M&E) que precisam lidar com demandas variáveis de projetos e orçamentos apertados.
Quantidade de tokens recomendada:
Comece com 33 tokens.
Os profissionais tendem a usar 275 tokens por usuário por ano no Maya e 100 tokens por usuário por ano no 3ds Max para esse caso de uso.
Recursos adicionais
Você tem um ano a partir da data de compra para usar seus tokens Flex. Como o Flex é um modelo pré-pago, os tokens não são transferidos, mas você pode comprar mais a qualquer momento. A Autodesk notificará você quando o saldo de tokens estiver acabando.
Para produtos e serviços cobrados por dia
Quando um usuário abre e faz login em um produto Autodesk incluído no Flex, será cobrada uma taxa diária por produto a cada 24 horas. Os usuários não serão cobrados por usar várias versões ou reabrir o produto dentro do período de 24 horas.
Por exemplo, Priscilla abre e entra no AutoCAD das 8h às 17h de segunda-feira. Sua equipe é cobrada em 7 tokens. Ela abre o AutoCAD das 7h às 17h na terça-feira. A equipe dela é cobrada em 7 tokens às 8h. Ela fecha o AutoCAD às 17h e não abre novamente durante a semana. Ela só será cobrada por dois dias de uso.
Para produtos e serviços cobrados por resultado
Os usuários pagarão uma taxa variável com base no tipo de resultado (por exemplo, renderização de uma imagem no Revit).
Veja as taxas de cada produto e serviço disponível com o Flex.
Sim, os administradores podem ter usuários em uma combinação de assinaturas e do Flex.
Quando um usuário é atribuído a assinaturas e ao Flex, as assinaturas serão usadas antes dos tokens. Por exemplo, se Priscilla for atribuída ao Flex e a uma assinatura do AutoCAD, ela usará sua assinatura quando acessar o AutoCAD e não usará tokens. Se ela acessar o Revit sem uma assinatura, usará tokens.