Niektóre subskrypcje są odnawiane automatycznie, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do oprogramowania. Jeśli subskrypcja jest odnawiana automatycznie, w dniu odnowienia wskazanym na koncie w portalu Autodesk Account zostanie naliczona opłata za nowy okres subskrypcji. Automatyczne odnawianie możesz anulować w dowolnej chwili przed terminem odnowienia. Zachowasz dostęp do oprogramowania i usług do terminu odnowienia, ale opłata za kolejny okres nie zostanie naliczona. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Anulowanie subskrypcji.