Problemer med skytilgang og synkronisering i Autodesk-produkter

Problemer med skytilgang og synkronisering kan oppstå i Autodesk-produkter når du jobber med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andre skytilkoblede arbeidsflyter. Disse sakene er ofte relatert til tillatelser, nettverkstilkobling, prosjektkonfigurasjon eller synkroniseringsatferd mellom det lokale systemet og skyen.

I mange tilfeller er problemet ikke forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer, for eksempel manglende tilgangstillatelser, store filoperasjoner, nettverksforsinkelse eller utdaterte synkroniseringskomponenter.

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med å identifisere og løse de vanligste årsakene til problemer med skytilgang og synkronisering. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn kan du isolere om problemet er relatert til kontoen, prosjekttilgangen, synkroniseringsprosessen eller systemkonfigurasjonen.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.