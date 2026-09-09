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Problemer med skytilgang og synkronisering i Autodesk-produkter

Problemer med skytilgang og synkronisering kan oppstå i Autodesk-produkter når du jobber med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andre skytilkoblede arbeidsflyter. Disse sakene er ofte relatert til tillatelser, nettverkstilkobling, prosjektkonfigurasjon eller synkroniseringsatferd mellom det lokale systemet og skyen.

 

I mange tilfeller er problemet ikke forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer, for eksempel manglende tilgangstillatelser, store filoperasjoner, nettverksforsinkelse eller utdaterte synkroniseringskomponenter.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med å identifisere og løse de vanligste årsakene til problemer med skytilgang og synkronisering. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn kan du isolere om problemet er relatert til kontoen, prosjekttilgangen, synkroniseringsprosessen eller systemkonfigurasjonen.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start systemet på nytt

1 Start datamaskinen på nytt

2 Start Autodesk-produktet på nytt

 Tilbakestiller, synkroniserer, behandler og fjerner midlertidige problemer.
Trinn 2: Logg av og logg på igjen

1 Åpne Autodesk-produktet eller Desktop Connector.

2 Logg ut av Autodesk-kontoen din.

3 Lukk produktet og åpne det igjen.

4 Logg på igjen.

 Oppdaterer autentiseringen og sikrer at kontoen din synkroniseres riktig med skybaserte tjenester.
Trinn 3: Bekreft tilgang og tillatelser for skyprosjekter

1 Gå til Forma Data Management / BIM 360 ved hjelp av en nettleser

2 Åpne prosjektet ditt

3 Bekreft dette:

-Du kan se mapper og filer

-Du kan åpne eller laste ned filer

4 Hvis ikke:

-Kontakt prosjektadministratoren din

-Be vedkommende bekrefte tilgangen din

 Problemer med skytilgang er ofte forårsaket av manglende eller feil tillatelser.
Trinn 4: Bekreft riktig konto og prosjekt

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Forsikre deg om at du er logget på riktig Autodesk-konto.

3 Velg riktig skyhub eller konto.

4 Åpne riktig prosjekt.

 Hvis du bruker feil konto eller hub, kan du hindre tilgangen til skyprosjekter.
Trinn 5: Kontroller statusen for Desktop Connector

1 Finn Autodesk Desktop Connector-ikonet.

2 Bekreft at den kjører.

3 Se etter ikoner for synkroniseringsstatus:

Grønn → Synkronisert

Blå → Synkronisering pågår

Rød → Mislyktes

 Desktop Connector administrerer synkronisering mellom det lokale systemet og skylagringen.
Trinn 6: Kontroller at Desktop Connector er oppdatert

1 Åpne Autodesk Access

2 Se etter Desktop Connector-oppdateringer

3 Installer den nyeste versjonen

4 Start systemet på nytt

 Nyere versjoner inneholder forbedringer av pålitelighet og feilrettinger for synkroniseringsatferd.
Trinn 7: Sjekk synkroniseringsproblemer (filer synkroniseres ikke / henger)

1 Se etter filer merket med dette:

-Venter på synkronisering

-Synkronisering mislyktes

2 Prøv:

-Rediger og lagre filen igjen

-Manuell oppdatering av Desktop Connector

3 Start Desktop Connector på nytt.

 Filer kan bli sittende fast i synkroniseringen på grunn av bufferproblemer eller avbrutte operasjoner.
Trinn 8: Reduser filkompleksiteten eller batchstørrelsen

1 Unngå å laste opp eller endre et stort antall filer samtidig

2 Last opp filer i mindre batcher

3 Vent til én synkronisering er fullført, før du starter en ny

 Store samtidige operasjoner kan føre til synkroniseringsfeil eller forsinkelser.
Trinn 9: Kontroller fil- og mappeoppsettet

1 Se gjennom mappenavnene i skyprosjektet ditt.

2 Pass på at de ikke inneholder dette:

-Mellomrom foran

-Mellomrom etter

3 Ikke gi nytt navn til systemmapper.

 Ugyldige mappenavn eller strukturproblemer kan forhindre synkronisering.
Trinn 10: Sjekk nettverkets tilkobling og ytelse

1 Test internetthastigheten din

2 Prøv et annet nettverk (hvis tilgjengelig)

3 Deaktiver VPN midlertidig

4 Prøv å synkronisere på nytt

 Trege eller ustabile nettverk kan forstyrre synkronisering og skytilgang.
Trinn 11: Se etter tjenestebrudd

1 Sjekk statusen for Autodesk-skytjenesten på Autodesk Health Dashboard.

2 Prøv å få tilgang til prosjekter via en nettleser

3 Vent og prøv på nytt senere hvis problemet vedvarer

 Skytjenester kan være midlertidig utilgjengelige på grunn av driftsavbrudd.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start Macen på nytt

1 Start Macen på nytt

2 Åpne Autodesk-produktet på nytt

 Tømmer bufrede økter og oppdaterer systemprosesser.
Trinn 2: Logg av og logg på igjen

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Klikk på profil- eller brukerikonet.

3 Velg Logg av.

4 Lukk og åpne produktet igjen.

5 Logg på igjen.

 Løser økt- og autentiseringsproblemer. Løser autentiserings- og øktproblemer.
Trinn 3: Bekreft skytilgang i nettleseren

1 Gå til Forma Data Management / BIM 360.

2 Åpne prosjektet ditt.

3 Bekreft at du har tilgang til filene.

 Bekrefter om problemet er kontorelatert eller programspesifikt.
Trinn 4: Sjekk tillatelser

1 Bekreft at du er lagt til i prosjektet.

2 Kontakt prosjektadministratoren ved behov.

3 Be om å få fjernet kontoen og legge den til på nytt om nødvendig.

 Tillatelsene kan være usynkronisert eller feil tilordnet.
Trinn 5: Bekreft riktig konto og region

1 Sørg for at du har tilgang til riktig skyregion (USA, EU osv.).

2 Bekreft om påloggings-e-postadressen samsvarer med den tilordnede kontoen.

 Bruk av feil konto eller region kan hindre tilgang.
Trinn 6: Tøm nettleserbufferen (for problemer med nettilgang)

1 Åpne nettleserinnstillingene.

2 Tøm hurtigbuffer og informasjonskapsler.

3 Start nettleseren på nytt.

 Nettleserproblemer kan blokkere tilgang til Autodesks skybaserte tjenester.
Trinn 7: Oppdater Autodesk-produktet

1 Gå til https://manage.autodesk.com

2 Last ned og installer oppdateringer.

3 Start produktet på nytt.

 Sikrer kompatibilitet med skybaserte tjenester.
Trinn 8: Sjekk nettverkets tilkobling og ytelse

1 Test internetthastigheten din.

2 Prøv et annet nettverk (hvis tilgjengelig).

3 Deaktiver VPN midlertidig.

4 Prøv å synkronisere på nytt

 Trege eller ustabile nettverk kan forstyrre synkronisering og skytilgang.
Trinn 9: Se etter tjenestebrudd

1 Sjekk statusen for Autodesk-skytjenesten på Autodesk Health Dashboard.

2 Prøv å få tilgang til prosjekter via en nettleser

3 Vent og prøv på nytt senere hvis problemet vedvarer

 Skytjenester kan være midlertidig utilgjengelige på grunn av driftsavbrudd.

Vanlige spørsmål

Hvorfor får jeg ikke tilgang til et skyprosjekt?

Dette er ofte forårsaket av:

  • Manglende tillatelser

  • Feil konto eller pålogging

  • Blir ikke lagt til i prosjektet

Hvorfor synkroniseres ikke filene mine?

Vanlige årsaker inkluderer:

  • Nettverksproblemer eller tregt internett

  • Store filoperasjoner

  • Avbrudd i synkroniseringsprosessen

  • Problemer med Desktop Connector

Hvorfor vises mapper som tomme i Desktop Connector?

Dette kan skje hvis:

  • Mappenavn er ugyldige (f.eks. mellomrom etter)

  • Tillatelser mangler

  • Synkroniseringen mislyktes eller venter

Hvorfor er synkroniseringen treg eller mislykkes?

Dette kan være forårsaket av:

  • Opplasting av store batcher

  • Høy forsinkelse eller dårlig tilkobling

  • Flere prosjekter med lignende navn

  • For mange filendringer samtidig

Hvorfor har jeg tilgang i nettleseren, men ikke i produktet?

Det tyder vanligvis på dette:

  • Problem med tillatelsessynkronisering

  • Feil konto valgt i produktet

  • Problem med lokal konfigurasjon

Trenger jeg internett for å bruke skyfunksjoner?

Ja, arbeidsflyter i skyen krever en aktiv internettforbindelse. Noen verktøy kan tillate frakoblet arbeid i begrenset grad.

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