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Problemer med lisensaktivering eller enhetsbegrensning

Problemer med lisensaktivering eller enhetsbegrensninger kan oppstå i Autodesk-produkter av forskjellige årsaker. Disse problemene er ofte relatert til kontokonfigurasjon, bruksgrenser for enheter, nettverkstilkobling eller lisensieringskomponenter i systemet. I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer som å være logget inn på flere enheter, utdaterte lisensieringstjenester eller begrenset tilgang til Autodesk-servere.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste årsakene til problemer med lisensaktivering og enhetsgrenser. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er relatert til kontoen din, enhetsbruken eller systemkonfigurasjonen din.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start systemet på nytt

1 Start datamaskinen på nytt.

2 Åpne Autodesk-produktet på nytt.

 Tømmer bufrede lisensøkter og tilbakestiller tjenester.
Trinn 2: Logg av og logg på igjen

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Klikk på profil- eller brukerikonet.

3 Velg Logg av.

4 Lukk og åpne produktet igjen. Logg på igjen.

 Å oppdatere økten løser midlertidige autentiseringsproblemer.
Trinn 3: Sjekk enhetsgrensen din

1 Lukk Autodesk-produkter på alle andre enheter.

2 Pass på at de ikke kjører i bakgrunnen.

3 Start produktet igjen på nåværende enhet.

 Kun én aktiv økt er tillatt om gangen. Hvis du er logget på et annet sted, kan det utløse feil med enhetsgrenser.
Trinn 4: Bekreft lisenstilordningen

1 Gå til: https://manage.autodesk.com.

2 Logg deg på Autodesk-kontoen din.

3 Gå til Produkter og tjenester.

4 Bekreft at produktet er tilordnet kontoen din.

 Manglende eller utløpt lisens vil forhindre aktivering.
Trinn 5: Bekreft Autodesks lisensieringstjeneste

1 Trykk Windows + R.

2 Skriv: services.msc

3 Trykk på Enter.

4 Finn Autodesk Desktop Licensing Service.

5 Sikre:

-Statusen kjører

-Oppstartstype er automatisk

6 Hvis ikke, høyreklikk og velg Start.

 Denne tjenesten kreves for lisensvalidering. Hvis den ikke kjører, mislykkes aktiveringen.
Trinn 6: Sørg for at Autodesk Desktop Licensing Service er oppdatert

1 Last ned og installer den nyeste versjonen eller Autodesk Desktop Licensing Service (engelsk).

 Utdaterte lisenskomponenter kan forårsake aktiveringsfeil.
Trinn 7: Sørg for at påloggingskomponentene er oppdatert

1 Oppdater påloggingskomponenter.

- Autodesk-produktversjoner fra 2024 og nyere

 

Last ned og installer den nyeste versjonen eller Autodesk Identity Manager (engelsk)

 

- Autodesk-produktversjoner 2020–2023

 

Last ned og installer den nyeste versjonen eller Autodesk Single Sign-On Component (engelsk)

 Disse komponentene håndterer autentisering. Utdaterte versjoner kan forhindre pålogging eller aktivering.
Trinn 8: Sjekk nettverk og nødvendige Autodesk-URL-er

1 Sikre tilgangen til de nødvendige URL-ene (engelsk) som trengs for at Autodesk-lisensieringen skal fungere.

2 Deaktiver VPN eller brannmur midlertidig.

3 Prøv å logge inn på nytt.

4 Kontakt IT-avdelingen hvis du er på et bedriftsnettverk.

 Blokkert nettverkstilgang til Autodesk-servere vil forhindre lisensvalidering.
Trinn 9: Lukk Autodesk-prosesser i bakgrunnen

1 Trykk på Ctrl + Shift + Esc.

2 Åpne Oppgavebehandling.

3 Avslutt alle Autodesk-relaterte prosesser.

4 Start produktet på nytt.

 Prosesser som henger, kan blokkere lisensoppdateringen.
Trinn 10: Oppdater Autodesk-produktet ditt

1 Åpne Windows Start-menyen.

2 Søk etter og åpne Autodesk Access.

3 Se gjennom listen over tilgjengelige oppdateringer i delen Oppdateringer.

4 Klikk på Oppdater ved siden av hvert produkt du vil oppdatere.

5 Vent til installasjonen er fullført.

6 Start Autodesk-produktet på nytt.

Autodesk Access er et skrivebordsprogram som er utviklet for raskt og enkelt å installere oppdateringer direkte fra systemet ditt, uten at du trenger å laste dem ned manuelt.

 

Merknad: Oppdateringer kan nås enten via Autodesk Access eller ved å laste dem ned fra Autodesk-kontoen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Oppdater programvaren.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start Macen på nytt

Klikk på Apple-menyen

Velg Start på nytt

Åpne produktet på nytt

 Tømmer bufrede økter og oppdaterer systemprosesser.
Trinn 2: Logg av og logg på igjen

Åpne Autodesk-produktet.

Klikk på profilen eller brukerikonet ditt.

Velg Logg av.

Lukk produktet og åpne det på nytt.

Logg på igjen.

 Løser økt- og autentiseringsproblemer.
Trinn 3: Sjekk enhetsgrensen din

Lukk Autodesk-produkter på alle andre enheter.

Sørg for at de ikke kjører i bakgrunnen.

Start produktet igjen på nåværende enhet.

 Kun én aktiv økt er tillatt om gangen. Hvis du er logget på et annet sted, kan det utløse feil med enhetsgrenser.
Trinn 4: Bekreft lisenstilordningen

Gå til: https://manage.autodesk.com

Logg deg på Autodesk-kontoen din.

2 Gå til Produkter og tjenester.

Bekreft at produktet er tilordnet kontoen din.

 Manglende eller utløpt lisens vil forhindre aktivering.
Trinn 5: Sørg for at lisensierings- og påloggingskomponentene er oppdatert

Logg på https://manage.autodesk.com

Installer alle tilgjengelige oppdateringer for de installerte Autodesk-produktene.

Start produktet på nytt.

 Lisensierings- og påloggingskomponenter følger med produktet på macOS.
Trinn 6: Sjekk nettverk og nødvendige Autodesk-URL-er

Sikre tilgangen til de nødvendige URL-ene (engelsk) som trengs for at Autodesk-lisensieringen skal fungere.

Deaktiver VPN eller brannmur midlertidig.

Prøv å logge inn på nytt.

Kontakt IT-avdelingen hvis du er på et bedriftsnettverk.

 Blokkert nettverkstilgang til Autodesk-servere vil forhindre lisensvalidering.
Trinn 7: Lukk bakgrunnsapplikasjoner

Trykk på Command + Option + Esc.

Tving avslutning av Autodesk-apper.

Start produktet på nytt.

 Bakgrunnsprosesser kan blokkere lisensoppdatering.

Vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg feilmeldingen «Enhetsgrensen er nådd»?

Dette betyr vanligvis at produktet allerede kjører på en annen enhet. Lukk den på andre enheter, og prøv igjen.

 

Hvordan løser jeg problemer med enhetsgrenser?

  • Logg av fra andre enheter

  • Lukk alle aktive økter

  • Logg inn på nytt

Hvorfor kan jeg ikke aktivere lisensen min?

Vanlige årsaker inkluderer:

  • Ingen lisens er tilordnet kontoen din

  • Utgått abonnement

  • Lisensieringstjenesten kjører ikke (Windows)

  • Utdaterte identitets- eller lisensieringskomponenter

  • Blokkert nettverkstilgang

Hvordan sjekker jeg om jeg har en gyldig lisens?

Logg på Autodesk-kontoen din og sjekk under «Produkter og tjenester».

Trenger jeg internettilgang for å bruke Autodesk-produkter?

Ja, det meste må valideres på nettet, etter lisensvalidering, men produktet kan fungere uten internett i 30 dager. Etter en 30-dagers frakoblet periode er det nødvendig med internettilgang for å logge på igjen for å validere lisensen.

Vil utlogging eller feilsøking av lisensieringen slette arbeidet mitt?

Nei, disse trinnene påvirker bare lisensiering og autentisering, ikke filene dine.

Se flere vanlige spørsmål

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