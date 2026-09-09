Problemer med lisensaktivering eller enhetsbegrensning

Problemer med lisensaktivering eller enhetsbegrensninger kan oppstå i Autodesk-produkter av forskjellige årsaker. Disse problemene er ofte relatert til kontokonfigurasjon, bruksgrenser for enheter, nettverkstilkobling eller lisensieringskomponenter i systemet. I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer som å være logget inn på flere enheter, utdaterte lisensieringstjenester eller begrenset tilgang til Autodesk-servere.

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste årsakene til problemer med lisensaktivering og enhetsgrenser. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er relatert til kontoen din, enhetsbruken eller systemkonfigurasjonen din.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.