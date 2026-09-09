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Funksjons- eller arbeidsflytproblemer

Funksjons- eller arbeidsflytproblemer kan oppstå i Autodesk-produkter når verktøy, kommandoer eller funksjoner ikke oppfører seg som forventet. Disse sakene er ofte knyttet til produktkonfigurasjon, brukerinnstillinger, miljøoppsett eller konflikter i programmet.

 

I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer som feilkonfigurerte innstillinger, utdaterte produktversjoner eller tilpassede profiler som forstyrrer standard arbeidsflyter.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste årsakene til funksjons- eller arbeidsflytproblemer. Ved å følge trinnene i rekkefølge og teste produktet etter hvert trinn kan du isolere om problemet er relatert til innstillingene, miljøet eller systemkonfigurasjonen.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start systemet på nytt

1 Start datamaskinen på nytt.

2 Åpne Autodesk-produktet igjen.

3 Test den berørte funksjonen eller arbeidsflyten.

 Omstart tømmer det midlertidige minnet og tilbakestiller bakgrunnsprosesser som kan påvirke funksjonens virkemåte.
Trinn 2: Start Autodesk-produktet på nytt

1 Lukk Autodesk-produktet helt.

2 Kontroller at ingen forekomster kjører i bakgrunnen.

3 Åpne produktet på nytt.

4 Test arbeidsflyten på nytt.

 Midlertidige problemer på applikasjonsnivå kan hindre at funksjoner fungerer som de skal.
Trinn 3: Tilbakestill produktinnstillingene til standard

1 Lukk Autodesk-produktet.

2 Åpne Windows Start-menyen.

3 Søk etter produktnavnet, og velg deretter Tilbakestill innstillinger til standard.

4 Velg alternativet for tilbakestilling.

5 Bekreft tilbakestillingen.

6 Start produktet på nytt.

 Ødelagte eller feilkonfigurerte innstillinger er en av de vanligste årsakene til funksjonsrelaterte problemer.
Trinn 4: Oppdater Autodesk-produktet

1 Åpne Windows Start-menyen.

2 Søk etter og åpne Autodesk Access.

3 Se gjennom tilgjengelige oppdateringer.

4 Klikk på Oppdater for produktet.

5 Start produktet på nytt etter installasjon.

 Oppdateringene inkluderer feilrettinger og forbedringer som løser kjente funksjons- og arbeidsflytproblemer.
Trinn 5: Test i en ny fil eller et rent miljø

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Opprett en ny fil eller åpne en kjent arbeidsfil.

3 Test funksjonen eller arbeidsflyten.

 Dette hjelper deg med å avgjøre om problemet er relatert til filen eller til produktmiljøet.
Trinn 6: Deaktiver tilpassede innstillinger eller profiler

1 Åpne produktinnstillinger eller innstillinger.

2 Bytt til et standard arbeidsområde eller en standard profil.

3 Deaktiver eventuelle egendefinerte konfigurasjoner.

4 Start produktet på nytt.

 Egendefinerte innstillinger, arbeidsområder eller konfigurasjoner kan overstyre standard virkemåte og forårsake problemer.
Trinn 7: Se etter tillegg eller utvidelser

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Deaktiver alle installerte tillegg eller plugins.

3 Start produktet på nytt.

4 Test funksjonen.

 Tillegg og utvidelser kan komme i konflikt med innebygd funksjonalitet og forstyrre arbeidsflyter.
Trinn 8: Sjekk brukertillatelser

1 Bekreft at systemets brukerkonto har full tilgang til produktet

2 Hvis du bruker administrerte miljøer, sjekk med IT-avdelingen

3 Sørg for at nødvendige tillatelser er gitt

 Noen funksjoner krever bestemte tillatelser, og begrensede miljøer kan blokkere funksjonalitet.
Trinn 9: Lukk bakgrunnsprogrammer og -prosesser

1 Trykk på Ctrl + Shift + Esc.

2 Åpne Oppgavebehandling.

3 Avslutt unødvendige applikasjoner.

4 Start Autodesk-produktet på nytt.

 Andre programmer kan forstyrre funksjonskjøringen eller bruke ressurser.
Trinn 10: Reparer eller installer produktet på nytt (om nødvendig)

1 Gå til «Apper og funksjoner».

2 Finn Autodesk-produktet ditt.

3 Velg Endre/Reparer (hvis tilgjengelig).

4 Hvis reparasjonen mislykkes, må du avinstallere og installere på nytt.

 Dette løser dypere problemer med installasjonen eller skadede produktkomponenter.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start Macen på nytt

1 Klikk på Apple-menyen.

2 Velg Start på nytt.

3 Åpne Autodesk-produktet igjen.

 Sletter systemtilstanden og tilbakestiller bakgrunnsprosesser.
Trinn 2: Start Autodesk-produktet på nytt

1 Lukk produktet helt.

2 Åpne det på nytt.

3 Test funksjonen på nytt.

 Midlertidige programproblemer kan påvirke arbeidsflyter.
Trinn 3: Tilbakestill produktinnstillingene

1 Lukk Autodesk-produktet.

2 Åpne på nytt mens du utløser tilbakestilling (varierer fra produkt til produkt).

3 Gjenopprett standardinnstillinger.

 Tilbakestiller ødelagte eller motstridende konfigurasjonsinnstillinger.
Trinn 4: Oppdater Autodesk-produktet

1 Gå til: https://manage.autodesk.com.

2 Last ned og installer tilgjengelige oppdateringer.

3 Start produktet på nytt.

 Sikrer kompatibilitet og løser kjente problemer.
Trinn 5: Test i en ny fil

1 Opprett en ny fil.

2 Test funksjonen.

 Identifiserer om problemet er filspesifikt.
Trinn 6: Deaktiver tillegg eller egendefinerte konfigurasjoner

1 Fjern eller deaktiver utvidelser.

2 Start produktet på nytt.

 Konflikter fra tillegg eller egendefinerte oppsett kan ødelegge arbeidsflyter.
Trinn 7: Sjekk tillatelser og systemoppsett

1 Bekreft macOS-tillatelser

2 Sjekk systeminnstillingene

3 Sørg for at full tilgang gis

 Begrensede tillatelser kan blokkere funksjoner.

Vanlige spørsmål

Hvorfor fungerer ikke et verktøy eller en kommando som forventet?

Dette er ofte forårsaket av:

  • feilkonfigurerte innstillinger

  • tilpassede profiler eller arbeidsområder

  • utdatert produktversjon

  • konflikter med tillegg

Hvorfor fungerer funksjonen i én fil, men ikke i en annen?

Det tyder vanligvis på dette:

  • Filspesifikke konfigurasjonsproblemer

  • Ødelagte filer

  • Filinnhold som ikke støttes

Hvorfor er arbeidsflyten min annerledes enn forventet?

Det kan skyldes dette:

  • tilpasset arbeidsområde eller brukergrensesnittoppsett

  • ulike produktversjoner

  • forskjeller i brukerkonfigurasjon

Hvorfor startet problemet plutselig?

Her er noen vanlige utløsere:

  • nylig oppdatering

  • installasjon av nytt tillegg

  • endringer i innstillinger eller konfigurasjon

Må jeg tilbakestille innstillingene for å løse funksjonsproblemer?

Ja, tilbakestilling av innstillinger kan løse de fleste konfigurasjonsrelaterte problemer uten å påvirke filene dine.

Vil tilbakestilling eller reinstallasjon slette arbeidet mitt?

Nei, disse handlingene tilbakestiller programmet, ikke prosjektfilene dine.

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