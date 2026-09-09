Krasjer og ytelsesproblemer

Det kan være mange årsaker til at det oppstår krasjer, frysing og treg ytelse i Autodesk-produkter. Disse problemene er ofte relatert til systemkonfigurasjon, grafikkinnstillinger, filkompleksitet eller konflikter med annen programvare som kjører på maskinen din. I mange tilfeller er problemet ikke forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer som utdaterte drivere, begrensede systemressurser eller arbeid med store eller ødelagte filer.

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste årsakene til stabilitets- og ytelsesproblemer. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn kan du isolere om problemet er relatert til systemet, filene eller programvarekonfigurasjonen.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.