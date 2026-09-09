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Krasjer og ytelsesproblemer

Det kan være mange årsaker til at det oppstår krasjer, frysing og treg ytelse i Autodesk-produkter. Disse problemene er ofte relatert til systemkonfigurasjon, grafikkinnstillinger, filkompleksitet eller konflikter med annen programvare som kjører på maskinen din. I mange tilfeller er problemet ikke forårsaket av et enkelt problem, men av en kombinasjon av faktorer som utdaterte drivere, begrensede systemressurser eller arbeid med store eller ødelagte filer.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste årsakene til stabilitets- og ytelsesproblemer. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn kan du isolere om problemet er relatert til systemet, filene eller programvarekonfigurasjonen.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start systemet på nytt

1 Lagre alt åpent arbeid.

2 Lukk Autodesk-produktet.

3 Start datamaskinen på nytt.

4 Start produktet på nytt.

 Omstart fjerner midlertidige minneproblemer og tilbakestiller bakgrunnsprosesser som kan forårsake krasj eller treg ytelse.
Trinn 2: Oppdater Autodesk-produktet ditt

1 Åpne Windows Start-menyen.

2 Søk etter og åpne Autodesk Access.

3 Se gjennom listen over tilgjengelige oppdateringer i delen Oppdateringer.

4 Klikk på Oppdater ved siden av hvert produkt du vil oppdatere.

5 Vent til installasjonen er fullført.

6 Start Autodesk-produktet på nytt.

Autodesk Access er et skrivebordsprogram som er utviklet for raskt og enkelt å installere oppdateringer direkte fra systemet ditt, uten at du trenger å laste dem ned manuelt.

Merknad: Oppdateringer kan nås enten via Autodesk Access eller ved å laste dem ned fra Autodesk-kontoen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Oppdater programvaren.
Trinn 3: Oppdater grafikkdrivere

1 Identifiser grafikkortet ditt (GPU).

2 Gå til produsentens nettsted (NVIDIA, AMD eller Intel).

3 Last ned den nyeste anbefalte driveren.

4 Installer driveren.

5 Start datamaskinen på nytt.

 Utdaterte eller inkompatible drivere er en vanlig årsak til krasjer og visningsproblemer.
Trinn 4: Lukk bakgrunnsapplikasjoner

1 Trykk Ctrl + Shift + Esc for å åpne Oppgavebehandling.

2 Se gjennom programmer som kjører.

3 Velg unødvendige programmer.

4 Klikk på Avslutt oppgave.

5 Start Autodesk-produktet på nytt.

 Andre applikasjoner kan bruke systemressurser, noe som reduserer ytelsen og stabiliteten.
Trinn 5: Bekreft systemkravene

1 Kontroller systemkravene for Autodesk-produktet.

2 Sammenlign med systemspesifikasjonene dine:

-RAM

-CPU

-GPU

-Diskplass

3 Oppgrader maskinvaren om nødvendig.

 Kjøring under de anbefalte systemkravene kan føre til ytelsesproblemer og krasj.
Trinn 6: Test med en annen fil

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Opprett en ny fil eller åpne en kjent arbeidsfil.

3 Utfør grunnleggende handlinger.

Dette bidrar til å avgjøre om problemet er forårsaket av en ødelagt eller kompleks fil og ikke av systemet.

Hvis problemet bare oppstår med én fil, er det sannsynligvis noe i den filen som forårsaker problemet; Prøv å lagre en ny versjon, forenkle den eller jobbe fra en lokal kopi. Hvis problemet oppstår på tvers av flere filer, er det sannsynligvis relatert til systemet eller oppsettet, så fortsett å jobbe gjennom feilsøkingstrinnene for å oppdatere, tilbakestille og optimalisere miljøet. Og hvis du fortsatt har problemer, spesielt med en spesifikk feilmelding, kan du gå til Autodesks støttesenter for mer målrettet hjelp.
Trinn 7: Fjern midlertidige filer

1 Lukk alle applikasjoner.

2 Åpne Filutforsker.

3 Naviger til: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Velg og slett så mange filer som mulig.

Merk: Hvis du ser en melding om at en fil ikke kan slettes, betyr det vanligvis at filen er i bruk av Windows eller et annet program. Dette er normalt. Hopp over disse filene og fortsett med å slette resten.

5 Start datamaskinen på nytt.

 Midlertidige filer kan akkumulere og forbruke systemressurser, noe som forårsaker ustabilitet eller treg ytelse.
Trinn 8: Flytt filer til en lokal stasjon

1 Finn arbeidsfilen din.

2 Kopier den til en lokal mappe (f.eks. Skrivebord eller Dokumenter).

3 Åpne filen fra den nye plasseringen.

 Arbeid fra nettverk eller skysynkroniserte plasseringer kan forårsake forsinkelse og ytelsesproblemer.
Trinn 9: Juster grafikkinnstillingene

Del A: Juster grafikkinnstillingene inne i Autodesk-produktet.

A1 Åpne Autodesk-produktet.

A2 Åpne menyen Alternativer/Innstillinger:

- Trykk på Ctrl + Shift + P (eller skriv OPTIONS på kommandolinjen, hvis tilgjengelig)

- Eller gå til menyen Innstillinger/Preferanser/ Alternativer fra den øverste verktøylinjen

A3 Naviger til fanen Grafikk eller Ytelse.

A4 Åpne delen Grafikkytelse/Maskinvareinnstillinger.

A5 Slå maskinvareakselerasjon ...

- AV hvis du opplever krasjer eller visningsproblemer

- PÅ hvis ytelsen er treg og systemet støtter det

A6 Ta i bruk endringene.

A7 Lukk Autodesk-produktet og start det på nytt.

Del B: Sørg for at den dedikerte GPU-en brukes.

B1 Høyreklikk på skrivebordet og velg: Skjerminnstillinger

B2 Bla ned og klikk på: Grafikkinnstillinger

B3 Under innstillingene for grafikkytelse kan du klikke på: Bla gjennom

B4 Finn og velg Autodesk-produktets kjørbare fil (.exe) (finnes vanligvis i Programfiler > Autodesk-mappen)

B5 Når den er lagt til, kan du klikke på applikasjonen i listen.

B6 Klikk på Alternativer.

B7 Velg: Høy ytelse (dedikert GPU)

B8 Klikk på Lagre.

B9 Start Autodesk-produktet på nytt.

A: Maskinvareakselerasjon benytter GPU-en din. Hvis GPU-en, driveren eller konfigurasjonen ikke er fullstendig kompatibel, kan det føre til krasj, flimring eller forsinkelser.

B: Noen systemer bruker som standard integrert grafikk (iGPU) i stedet for den kraftigere dedikerte GPU-en (dGPU). Dette kan påvirke ytelsen betydelig og forårsake ustabilitet.
Trinn 10: Tilbakestill produktinnstillinger

1 Lukk Autodesk-produktet.

2 Bruk alternativet Tilbakestill innstillinger til standard på Start-menyen eller i produktverktøyene.

3 Åpne produktet på nytt.

 Ødelagte eller feilkonfigurerte innstillinger kan føre til uventet atferd og ustabilitet.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Start Macen på nytt

1 Klikk på Apple-menyen.

2 Velg Start på nytt.

3 Åpne Autodesk-produktet på nytt etter omstart.

 Omstart fjerner midlertidige systemprosesser og minnekonflikter som kan forårsake ustabilitet.
Trinn 2: Oppdater Autodesk-produktet (Mac)

Gå til: https://manage.autodesk.com

1 Logg deg på Autodesk-kontoen din.

2 Gå til Produkter og tjenester.

3 Velg produktoppdateringer.

4 Finn produktet ditt og versjonen din.

5 Klikk på Last ned.

6 Åpne den nedlastede filen (.dmg eller installasjonsprogrammet).

7 Følg installasjonstrinnene.

8 Start produktet på nytt.

På macOS lastes oppdateringer vanligvis ned fra Autodesk-kontoen din i stedet for Autodesk Access (som hovedsakelig er Windows-basert).
Trinn 3: Oppdater macOS og systemkomponenter

1 Klikk på Apple-menyen.

2 Gå til Systeminnstillinger.

3 Velg Generelt > Programvareoppdatering.

4 Installer eventuelle tilgjengelige oppdateringer.

 macOS-oppdateringer inkluderer rettelser på systemnivå som forbedrer kompatibiliteten og ytelsen med programmer.
Trinn 4: Lukk bakgrunnsapplikasjoner

1 Trykk på Command + Option + Esc.

2 Velg eventuelle unødvendige applikasjoner.

3 Klikk på Tvungen avslutning.

4 Start Autodesk-produktet på nytt.

 Bakgrunnsapper kan bruke systemminne og CPU-ressurser, noe som påvirker ytelsen.
Trinn 5: Sjekk systemkravene

1 Klikk på Apple-menyen.

2 Velg Om denne maskinen.

3 Gjennomgå:

-macOS-versjon

-Minne (RAM)

-Chip/prosessor

4 Kontroller Autodesk-produktkompatibiliteten – se systemkrav.

 Hvis systemet ikke oppfyller de nødvendige spesifikasjonene, kan du oppleve krasj eller treg ytelse.
Trinn 6: Test med en annen fil

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Opprett en ny fil eller åpne en kjent arbeidsfil.

3 Test grunnleggende handlinger.

Finner ut om problemet er forårsaket av en skadet eller kompleks fil.

Hvis problemet bare oppstår med én fil, er det sannsynligvis noe i den filen som forårsaker problemet; Prøv å lagre en ny versjon, forenkle den eller jobbe fra en lokal kopi. Hvis problemet oppstår på tvers av flere filer, er det sannsynligvis relatert til systemet eller oppsettet, så fortsett å jobbe gjennom feilsøkingstrinnene for å oppdatere, tilbakestille og optimalisere miljøet. Og hvis du fortsatt har problemer, spesielt med en spesifikk feilmelding, kan du gå til Autodesks støttesenter for mer målrettet hjelp.
Trinn 7: Fjern midlertidige filer (Mac)

1 Lukk alle applikasjoner.

2 Åpne Finder.

3 Klikk på Gå > Gå til mappe.

4 Skriv inn: ~/Library/Caches

5 Åpne mappen og slett unødvendige hurtigbufferfiler (inni mapper, ikke selve mappene).

6 Gjenta for: /Library/Caches

7 Start Macen på nytt.

 Midlertidige filer og hurtigbufferfiler kan bygge seg opp over tid, bruke diskplass og redusere ytelsen.
Trinn 8: Jobb fra en lokal fil

1 Kopier filen til en lokal mappe (Skrivebord eller Dokumenter).

2 Åpne filen fra Macen (ikke iCloud/nettverk).

 Filer lagret på sky- eller nettverksstasjoner kan føre til forsinkelser og ustabilitet.
Trinn 9: Juster grafikk-/skjerminnstillinger (Mac)

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Gå til Preferanser/Innstillinger.

3 Finn Grafikk-/skjerminnstillinger (hvis tilgjengelig).

4 Juster:

-Reduser visuelle effekter (hvis tilgjengelig)

-Innstillinger for lavere skjermkvalitet/-ytelse

5 Start produktet på nytt.

Problemer med grafikkytelsen på Mac er vanligvis knyttet til systemstyrt GPU-atferd eller skjerminnstillinger i stedet for manuelt GPU-valg.
Trinn 10: Tilbakestill produktinnstillinger

1 Lukk Autodesk-produktet.

2 Åpne produktet på nytt mens du holder inne en tilbakestillingssnarvei (hvis støttet) (varierer fra produkt til produkt)

3 Bruk innebygde alternativer for å gjenopprette standardinnstillinger

 Feil innstillinger kan føre til krasj eller uventet oppførsel.

Vanlige spørsmål

Hvorfor krasjer eller fryser Autodesk-produktet mitt?

Krasj og frysing forårsakes vanligvis av dette:

  • Utdatert(e) programvare eller systemoppdateringer

  • Problemer med grafikkdriveren eller skjermkonfigurasjonen

  • Ødelagt(e) filer eller installasjon

  • Utilstrekkelige systemressurser

  • Konflikt med andre applikasjoner eller utvidelser [autodesk.com] (engelsk)

Hvordan vet jeg om problemet er forårsaket av filen min eller systemet mitt?

  • Hvis problemet bare oppstår med én fil, er det sannsynligvis et filrelatert problem

  • Hvis det skjer med flere filer, er det sannsynligvis et system- eller konfigurasjonsproblem

Hva skal jeg gjøre hvis problemet bare berører én fil?

  • Lagre filen som en ny versjon

  • Forenkle eller reduser filkompleksiteten

  • Prøv å åpne en sikkerhetskopi eller gjenopprettet versjon

Ødelagte eller komplekse filer er en vanlig årsak til krasjer og treg ytelse.

Må jeg fullføre alle feilsøkingstrinnene?

Nei, følg trinnene i rekkefølge og stopp når problemet er løst.  Artikkelen er laget for å hjelpe deg med å isolere problemet gradvis.

Vil tilbakestilling av innstillinger eller tømming av hurtigbuffer slette arbeidet mitt?

Nei, disse trinnene gjør vanligvis dette:

  • tilbakestiller innstillinger

  • fjerner midlertidige filer / hurtigbufferfiler

De sletter ikke prosjektfilene dine, men egendefinerte innstillinger kan bli tilbakestilt.

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