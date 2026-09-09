Tillegg og utvidelser i Autodesk-produkter

Tillegg og utvidelser forbedrer Autodesk-produktene ved å gi ytterligere funksjonalitet og tilpasning. Men de kan noen ganger forårsake problemer som krasj, manglende funksjoner eller uventet virkemåte hvis de er utdaterte, inkompatible eller i konflikt med andre utvidelser.

I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av ett enkelt tillegg, men av en kombinasjon av faktorer, for eksempel problemer med versjonskompatibilitet, flere utvidelser som samhandler, eller gjenværende konfigurasjon fra tidligere installasjoner.

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt som hjelper deg med å identifisere og løse problemer med tillegg og utvidelser. Ved å følge trinnene i rekkefølge og teste produktet etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er forårsaket av et tillegg, en konfigurasjon eller en systemsamhandling.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.