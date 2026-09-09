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Tillegg og utvidelser i Autodesk-produkter

Tillegg og utvidelser forbedrer Autodesk-produktene ved å gi ytterligere funksjonalitet og tilpasning. Men de kan noen ganger forårsake problemer som krasj, manglende funksjoner eller uventet virkemåte hvis de er utdaterte, inkompatible eller i konflikt med andre utvidelser.

 

I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av ett enkelt tillegg, men av en kombinasjon av faktorer, for eksempel problemer med versjonskompatibilitet, flere utvidelser som samhandler, eller gjenværende konfigurasjon fra tidligere installasjoner.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt som hjelper deg med å identifisere og løse problemer med tillegg og utvidelser. Ved å følge trinnene i rekkefølge og teste produktet etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er forårsaket av et tillegg, en konfigurasjon eller en systemsamhandling.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Deaktiver alle tillegg og utvidelser

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Naviger til administrasjon av tillegg eller utvidelser (plassering varierer fra produkt til produkt).

3 Deaktiver eller slå av alle tillegg.

4 Lukk og åpne produktet igjen.

5 Test feilen på nytt.

 Dette bekrefter om problemet er forårsaket av et tillegg eller en utvidelse i stedet for kjerneproduktet.
Trinn 2: Aktiver tilleggene på nytt ett etter ett

1 Åpne Autodesk-produktet på nytt.

2 Aktiver ett tillegg om gangen.

3 Start produktet på nytt etter at du har aktivert hvert tillegg.

4 Test funksjonen eller arbeidsflyten etter hver endring.

 Dette hjelper deg med å identifisere hvilket spesifikt tillegg som forårsaker problemet.
Trinn 3: Sjekk tilleggets kompatibilitet med produktversjonen din

1 Identifiser versjonen av Autodesk-produktet.

2 Sjekk tillegget, dokumentasjonen eller kilden.

3 Bekreft at tillegget støtter produktversjonen din.

4 Deaktiver alle ikke-støttede eller utdaterte tillegg.

 Tillegg som er bygd for eldre versjoner, vil kanskje ikke fungere som de skal med nyere produktversjoner.
Trinn 4: Oppdater tillegg og utvidelser

1 Åpne kilden til tillegget (Autodesk App Store eller tredjepartsleverandør).

2 Se etter tilgjengelige oppdateringer.

3 Last ned og installer den nyeste versjonen.

4 Start Autodesk-produktet på nytt.

 Oppdateringer inkluderer ofte feilrettinger og kompatibilitetsforbedringer.
Trinn 5: Fjern eller avinstaller problematiske tillegg

1 Åpne «Apper og funksjoner».

2 Finn tillegget eller utvidelsen.

3 Velg og avinstaller det.

4 Start systemet på nytt

5 Åpne Autodesk-produktet på nytt.

 Hvis du fjerner et defekt eller inkompatibelt tillegg, løses konflikter og stabiliteten gjenopprettes.
Trinn 6: Se etter dupliserte eller motstridende tillegg

1 Se gjennom alle installerte tillegg.

2 Se etter: Flere versjoner av samme tillegg, Tillegg som utfører lignende funksjoner

3 Deaktiver eller fjern duplikater.

 Motstridende tillegg kan forstyrre hverandre og forårsake uventet virkemåte.
Trinn 7: Tilbakestill produktinnstillingene

1 Lukk Autodesk-produktet.

2 Åpne Windows Start-menyen.

3 Søk etter produktnavnet etterfulgt av: Tilbakestill innstillinger til standard.

4 Velg alternativet for tilbakestilling.

5 Bekreft tilbakestillingen.

6 Start produktet på nytt.

 Fjerner gjenværende tilleggkonfigurasjoner og gjenoppretter standard virkemåte.
Trinn 8: Start systemet på nytt

1 Start datamaskinen på nytt.

2 Åpne Autodesk-produktet på nytt.

3 Test funksjonaliteten igjen.

 Sikrer at alle endringer trer i kraft og tømmer bufrede prosesser.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Deaktiver alle tillegg og utvidelser

1 Åpne Autodesk-produktet.

2 Finn innstillinger for tillegg eller utvidelser.

3 Deaktiver alle utvidelser.

4 Start produktet på nytt.

5 Test funksjonaliteten.

 Dette bekrefter om problemet er forårsaket av et tillegg eller en utvidelse i stedet for kjerneproduktet.
Trinn 2: Aktiver utvidelser på nytt enkeltvis

1 Aktiver én utvidelse om gangen.

2 Start produktet på nytt etter hver. Test funksjonen.

 Dette hjelper deg med å identifisere hvilket spesifikt tillegg som forårsaker problemet.
Trinn 3: Sjekk kompatibiliteten

1 Identifiser versjonen av Autodesk-produktet.

2 Sjekk tillegget, dokumentasjonen eller kilden.

3 Bekreft at tillegget støtter produktversjonen din.

4 Deaktiver alle ikke-støttede eller utdaterte tillegg.

 Tillegg som er bygd for eldre versjoner, vil kanskje ikke fungere som de skal med nyere produktversjoner.
Trinn 4: Oppdater tillegg og utvidelser

1 Åpne kilden til tillegget (Autodesk App Store eller tredjepartsleverandør).

2 Se etter tilgjengelige oppdateringer.

3 Last ned og installer den nyeste versjonen.

4 Start Autodesk-produktet på nytt.

 Oppdateringer inkluderer ofte feilrettinger og kompatibilitetsforbedringer.
Trinn 5: Fjern eller avinstaller problematiske tillegg

1 Finn utvidelsesfiler eller applikasjoner.

2 Fjern eller avinstaller dem.

3 Start Macen på nytt.

 Hvis du fjerner et defekt eller inkompatibelt tillegg, løses konflikter og stabiliteten gjenopprettes.
Trinn 6: Tilbakestill produktinnstillinger

1 Lukk produktet.

2 Tilbakestill innstillingene (varierer fra produkt til produkt).

3 Åpne på nytt og test.

 Fjerner konfigurasjonsrester fra utvidelser.

Vanlige spørsmål

Hvorfor begynte produktet mitt å krasje etter at jeg installerte et tillegg?

Dette er vanligvis forårsaket av:

  • inkompatible tillegg

  • konflikter mellom flere utvidelser

  • utdaterte plugin-versjoner

Hvorfor mangler en funksjon eller fungerer ikke?

Dette kan skje i disse tilfellene:

  • Et tillegg overstyrer standardfunksjonaliteten

  • Utvidelsen ble ikke lastet riktig inn

  • Det er et kompatibilitetsproblem

Kan jeg bruke flere tillegg sammen?

Ja, men:

  • Noen tillegg kan være i konflikt

  • Overlappende funksjonalitet kan forårsake uventet atferd

Hvordan vet jeg hvilket tillegg som forårsaker problemet?

Deaktiver alle tillegg og aktiver dem på nytt ett om gangen for å identifisere kilden.

Må jeg fjerne tillegg for å løse problemer?

Ikke alltid, oppdatering eller deaktivering av dem kan løse problemet uten å fjerne det.

Vil avinstallering av tillegg slette arbeidet mitt?

Nei, tillegg påvirker funksjonaliteten, ikke prosjektfilene dine.

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