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Problemer med installasjon

Det kan være mange grunner til at det kan oppstå installasjonsfeil i Autodesk-produkter. Disse problemene er ofte relatert til systemoppdateringer, brukertillatelser, sikkerhetsprogramvare, ødelagte installasjonskomponenter, nettverksbegrensninger eller ufullstendige/ødelagte nedlastinger. I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av én enkelt faktor, men av en kombinasjon – for eksempel ventende OS-oppdateringer pluss antivirusforstyrrelser eller en utdatert/ødelagt installasjonstjeneste pluss en skadet nedlastingspakke.

 

Denne artikkelen gir en trinnvis arbeidsflyt for feilsøking for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste installasjonsfeilene. Ved å følge trinnene i rekkefølge og prøve installasjonen på nytt etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er relatert til enheten, installasjonskomponentene, nedlastingsmetoden eller miljøbegrensninger.

 

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.

For Windows

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Bekreft Windows- og maskinvarekompatibilitet

1 Sjekk Windows-versjonen din. 

2 Bekreft at produktet støtter Windows-versjonen din og maskinvarekravene. Se systemkravene.  

3 Hvis det ikke er kompatibelt, må du installere en støttet versjon av produktet eller oppdatere til en støttet kombinasjon. 

 Inkompatibel OS/maskinvare er en dokumentert årsak til installasjonsfeil på Windows.
Trinn 2: Installer ventende Windows-oppdateringer og start på nytt

1 Åpne Innstillinger. 

2 Gå til Windows Update. 

3 Installer eventuelle ventende oppdateringer. 

4 Start datamaskinen på nytt (noen oppdateringer krever flere omstarter). 

5 Prøv Autodesk-installasjonsprogrammet på nytt. 

 Ventende OS-oppdateringer eller omstarter kan forhindre at Autodesk-installasjonsprogrammet starter eller fullføres.
Trinn 3: Kjør installasjonsprogrammet som administrator

1 Finn installasjonsfilen (ofte setup.exe eller kjørbar fil opprettet av Autodesk). 

2 Høyreklikk på filen. 

3 Velg Kjør som administrator. 

4 Godkjenn ledeteksten Brukerkontokontroll. 

5 Prøv å installere på nytt.  

 Manglende tillatelser kan hindre installasjonsprogrammet i å starte eller skrive nødvendige filer.
Trinn 4: Deaktiver antivirus/sikkerhetsverktøy midlertidig

1 Deaktiver antivirusbeskyttelsen midlertidig (eller be IT-avdelingen om å gjøre dette om nødvendig). 

2 Kjør Autodesk-installasjonsprogrammet på nytt. 

3 Aktiver antivirus på nytt når installasjonen er fullført.  

 Sikkerhetsprogramvare kan blokkere installasjonsprosesser eller sette installasjonskomponenter i karantene midt i installasjonen.
Trinn 5: Bytt nedlastingsmetode (Installer vs Last ned vs Direkte nedlasting vs Tilpasset installasjon)

1 Logg på Autodesk-kontoen din, og åpne området Produkter og tjenester. 

2 Velg en annen nedlastingsmetode for samme produkt (bruk f.eks. Last ned i stedet for Installer, eller Direkte nedlasting hvis tilgjengelig). Se Installere produktet

3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt, og prøv på nytt.

 Ulike nedlastingsmetoder er designet for forskjellige bruksområder (enkeltenhet vs offline vs fleksibel timing), og de tå bytte metode kan bidra til å omgå nedlastings-/installasjonsproblemer.
Trinn 6: Fjern midlertidige installasjonsfiler (vanlig løsning for ødelagte pakker)

1 Slett innholdet i: C:\Autodesk\WI

2 Tøm brukerens midlertidige mappe: C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Tøm ODIS-hurtigbuffermappen: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Hvis du ikke kan se AppData, må du aktivere skjulte filer (engelsk) og mapper, og deretter prøve på nytt

5 Prøv installasjonsprogrammet på nytt. 

 Bufrede eller delvis nedlastede installasjonsdata kan bli ødelagt, slik at installasjonsgrensesnittet ikke vises eller installasjonen fullføres.
Trinn 7: Installer Autodesk Installer-komponenten (ODIS/AdODIS) på nytt

Dette er bare relevant for produkter som bruker «Ny installasjonsopplevelse» (vanligvis 2022 og nyere).   Trinn: 

1 Bla til: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Høyreklikk på RemoveODIS.exe og velg Kjør som administrator. 

3 Etter fjerning må du laste ned den nyeste AdODIS-installer.exe (ODIS installasjonsprogrammet) og kjøre den som administrator. 

4 Start datamaskinen på nytt. 

5 Prøv å installere Autodesk-produktet på nytt. 

 On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) administrerer installasjonen for nyere produkter. Hvis den er utdatert eller ødelagt, kan det hende at installasjonsprogrammer ikke starter eller feiler midt i installasjonen.
Trinn 8: Fjern blokkerte Debugger-registeroppføringer (installasjonsprogrammet kjører ikke / lukkes umiddelbart)

1 Trykk på Windows + R, skriv regedit, og kjør som administrator. 

2 Naviger til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Se etter Autodesk/ODIS-relaterte kjørbare filer (eksempel nevnt: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Hvis du ser en Debugger-verdi med «Blokkert», må du slette Debugger-verdien. 

5 Gjenta for andre ODIS-relaterte kjørbare filer som er oppført under ODIS-installasjonsbanen. 

6 Start datamaskinen på nytt, og prøv å installere på nytt.  

 Blokkerte feilsøkingsoppføringer kan forhindre at installasjonsprogrammer og installasjonstjenester startes.
Trinn 9: Sjekk nettverks-/proxy-restriksjoner og nødvendige URL-er

1 Hvis du bruker VPN / proxy / bedriftens brannmur, må du teste uten VPN midlertidig hvis mulig. 

2 Sørg for at nødvendige Autodesk-URL-er/protokoller er tillatt (samarbeid med IT-avdelingen ved behov). 

3 Prøv installasjonen på nytt etter at nettverkstilgangen er bekreftet.

 Nettverksrestriksjoner kan blokkere installasjonskomponenter og -tjenester som kreves for å laste ned, bekrefte eller fullføre installasjonen.
Trinn 10: Frigjør diskplass

1 Sørg for at du har nok ledig diskplass til: installasjonsprogrammets utpakkingsmappe, midlertidige filer, den endelige produktinstallasjonen

2 Prøv installasjonen på nytt. 

 For lite diskplass er en direkte årsak til installasjonsfeil.
Trinn 11: Utfør en ren avinstallering, og installer deretter på nytt (Windows)

1 Utfør en ren avinstallering av Autodesk-programvaren. Se Ren avinstallering av Autodesk (engelsk).  

2 Start systemet på nytt. 

3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt fra Autodesk-kontoen. 

4 Installer på nytt. 

 En standard avinstallering kan etterlate rester av en tidligere installasjon som blokkerer nye installasjoner. Autodesk bemerker spesifikt at når rester ikke kan fjernes gjennom vanlig avinstallering eller Microsofts feilsøkingsprogram, kan det være nødvendig med en ren avinstallering før du installerer på nytt.
Trinn 12: Hvis installasjonen fortsatt mislykkes, kan du prøve en ny lokal Admin Windows-profil

1 Opprett en ny lokal administrator-Windows-konto. 

2 Logg på den kontoen. 

3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt (ny nedlasting). 

4 Prøv installasjonen på nytt.  

 En ødelagt eller begrenset Windows-profil kan hindre installasjonsprogrammer i å opprette mapper, skrive filer eller starte brukergrensesnittet på riktig måte.

For Mac

Trinn Guide Hvorfor vi trenger dette trinnet
Trinn 1: Bekreft macOS og maskinvarekompatibilitet

1 Sjekk macOS-versjonen din. 

2 Bekreft at produktet støtter macOS-versjonen din og maskinvarekravene. Se systemkravene.  

3 Hvis det ikke er kompatibelt, må du installere en støttet versjon av produktet eller oppdatere til en støttet kombinasjon.

 Inkompatibel OS/maskinvare er en dokumentert årsak til installasjonsfeil på macOS.
Trinn 2: Sørg for at du installerer hele installasjonsprogrammet for produktet (ikke en pakke som bare er for oppdateringer)

1 Sjekk det nedlastede filnavnet. 

2 Hvis det ser ut som en oppdateringspakke, kan du laste ned hele installasjonsprogrammet fra Autodesk-kontoen. 

3 Installer hele produktet først, og installer deretter oppdateringene etterpå. [autodesk.com] (engelsk) 

 macOS-feil kan oppstå når brukere prøver å installere en frittstående oppdatering uten at basisproduktet er installert. 
Trinn 3: Prøv å installere fra en administrasjonskonto

1 Bekreft at du er logget på en macOS Administrator-bruker. 

2 Om nødvendig kan du opprette en ny administratorkonto og installere derfra.

 Begrensede tillatelser eller en begrenset brukerprofil kan forhindre installering.
Trinn 4: Start macOS i sikkermodus og prøv igjen

1 Start Macen i sikkermodus. 

2 Prøv installasjonen på nytt.

 Sikkermodus kan bidra til å utelukke tredjepartskonflikter (inkludert fonter eller bakgrunnstjenester) som hindrer installasjonsprogrammer i å kjøre.
Trinn 5: Utfør en ren avinstallering og installer på nytt

1 Utfør en ren avinstallering av Autodesk-programvaren. Se Ren avinstallering av Autodesk (engelsk). 

2 Start Macen på nytt. 

3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt fra Autodesk-kontoen. 

4 Installer på nytt.

 Restfiler fra tidligere installasjoner er en dokumentert årsak til gjentatte installasjonsfeil.

Vanlige spørsmål

Hvorfor gjør ikke installasjonsprogrammet noe når jeg klikker på setup.exe / installasjonsprogrammet?

Vanlige årsaker inkluderer: 

  • Ventende OS-oppdateringer eller nødvendig omstart av systemet 

  • Utilstrekkelige brukertillatelser (kjører ikke som administrator) 

  • Antivirus- eller sikkerhetsprogramvare blokkerer installasjonsprogrammet 

  • Ødelagte eller utdaterte installasjonskomponenter (ODIS/AdODIS)

     

Hvilken nedlastingsmetode bør jeg bruke fra Autodesk-kontoen?

Autodesk tilbyr flere nedlastingsmetoder, avhengig av behovene dine: 

  • Installer: Best for raske installasjoner på én enhet 

  • Last ned: Lastes ned først, og installeres deretter (mer pålitelig) 

  • Direkte nedlasting: Offline installasjonsprogram (bra for ustabile nettverk) 

  • Egendefinert installasjon: Brukes til distribusjoner eller administrerte miljøer

Bruk en annen metode hvis installasjonen mislykkes. Dette løser ofte problemet.

Hvorfor ser jeg «Produktnedlasting består av flere filer...» eller manglende deler?

Dette indikerer vanligvis en ufullstendig nedlasting:

  • Én eller flere obligatoriske filer ble ikke lastet ned 

  • Filene er ikke i samme mappe 

  • Nettleseren blokkerte en del av nedlastingen (popup-vinduer, sikkerhet osv.) 

Løsning: 

  • Sørg for at alle filene er lastet helt ned 

  • Oppbevar alle filene i samme mappe 

  • Prøv en annen nedlastingsmetode 

Hva er ODIS/AdODIS, og hvorfor spiller det noen rolle?

ODIS (On-Demand Install Service) styrer installasjonen for nyere Autodesk-produkter.

Den håndterer installasjonsoppsett, avhengigheter og installasjonsarbeidsflyt.

Hvis ODIS er ... 

  • utdatert 

  • ødelagt 

  • manglende

... kan det være at installasjonsprogrammet ... 

  • ikke starter

  • lukker seg umiddelbart

  • mislykkes med feil (for eksempel feil 4000) 

Hvorfor får jeg feil 4000?

Denne feilen er knyttet til nyere Autodesk-installasjonssystemer og forårsakes vanligvis av:

  • Ødelagte installasjonskomponenter (ODIS/AdODIS)

  • Mappen Offentlige dokumenter mangler eller er feilkonfigurert

  • Forstyrrelser fra antivirus- eller sikkerhetsprogramvare 

Hvorfor sier macOS «Installasjonen mislyktes» eller «Installasjonsprogrammet kan ikke åpnes»?

Dette kan skje i disse tilfellene:

  • Du lastet ned en oppdateringspakke i stedet for det fullstendige installasjonsprogrammet 

  • Basisproduktet er ikke installert ennå

  • Du har ikke tilstrekkelige tillatelser

  • macOS-versjonen din eller maskinvaren støttes ikke

Installer alltid hele produktet først, og installer deretter oppdateringer.

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