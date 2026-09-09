Problemer med installasjon

|Trinn 1: Bekreft Windows- og maskinvarekompatibilitet
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1 Sjekk Windows-versjonen din.
2 Bekreft at produktet støtter Windows-versjonen din og maskinvarekravene. Se systemkravene.
3 Hvis det ikke er kompatibelt, må du installere en støttet versjon av produktet eller oppdatere til en støttet kombinasjon.
|Inkompatibel OS/maskinvare er en dokumentert årsak til installasjonsfeil på Windows.
|Trinn 2: Installer ventende Windows-oppdateringer og start på nytt
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1 Åpne Innstillinger.
2 Gå til Windows Update.
3 Installer eventuelle ventende oppdateringer.
4 Start datamaskinen på nytt (noen oppdateringer krever flere omstarter).
5 Prøv Autodesk-installasjonsprogrammet på nytt.
|Ventende OS-oppdateringer eller omstarter kan forhindre at Autodesk-installasjonsprogrammet starter eller fullføres.
|Trinn 3: Kjør installasjonsprogrammet som administrator
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1 Finn installasjonsfilen (ofte setup.exe eller kjørbar fil opprettet av Autodesk).
2 Høyreklikk på filen.
3 Velg Kjør som administrator.
4 Godkjenn ledeteksten Brukerkontokontroll.
5 Prøv å installere på nytt.
|Manglende tillatelser kan hindre installasjonsprogrammet i å starte eller skrive nødvendige filer.
|Trinn 4: Deaktiver antivirus/sikkerhetsverktøy midlertidig
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1 Deaktiver antivirusbeskyttelsen midlertidig (eller be IT-avdelingen om å gjøre dette om nødvendig).
2 Kjør Autodesk-installasjonsprogrammet på nytt.
3 Aktiver antivirus på nytt når installasjonen er fullført.
|Sikkerhetsprogramvare kan blokkere installasjonsprosesser eller sette installasjonskomponenter i karantene midt i installasjonen.
|Trinn 5: Bytt nedlastingsmetode (Installer vs Last ned vs Direkte nedlasting vs Tilpasset installasjon)
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1 Logg på Autodesk-kontoen din, og åpne området Produkter og tjenester.
2 Velg en annen nedlastingsmetode for samme produkt (bruk f.eks. Last ned i stedet for Installer, eller Direkte nedlasting hvis tilgjengelig). Se Installere produktet.
3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt, og prøv på nytt.
|Ulike nedlastingsmetoder er designet for forskjellige bruksområder (enkeltenhet vs offline vs fleksibel timing), og de tå bytte metode kan bidra til å omgå nedlastings-/installasjonsproblemer.
|Trinn 6: Fjern midlertidige installasjonsfiler (vanlig løsning for ødelagte pakker)
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1 Slett innholdet i: C:\Autodesk\WI
2 Tøm brukerens midlertidige mappe: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Tøm ODIS-hurtigbuffermappen: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Hvis du ikke kan se AppData, må du aktivere skjulte filer (engelsk) og mapper, og deretter prøve på nytt
5 Prøv installasjonsprogrammet på nytt.
|Bufrede eller delvis nedlastede installasjonsdata kan bli ødelagt, slik at installasjonsgrensesnittet ikke vises eller installasjonen fullføres.
|Trinn 7: Installer Autodesk Installer-komponenten (ODIS/AdODIS) på nytt
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Dette er bare relevant for produkter som bruker «Ny installasjonsopplevelse» (vanligvis 2022 og nyere). Trinn:
1 Bla til: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2 Høyreklikk på RemoveODIS.exe og velg Kjør som administrator.
3 Etter fjerning må du laste ned den nyeste AdODIS-installer.exe (ODIS installasjonsprogrammet) og kjøre den som administrator.
4 Start datamaskinen på nytt.
5 Prøv å installere Autodesk-produktet på nytt.
|On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) administrerer installasjonen for nyere produkter. Hvis den er utdatert eller ødelagt, kan det hende at installasjonsprogrammer ikke starter eller feiler midt i installasjonen.
|Trinn 8: Fjern blokkerte Debugger-registeroppføringer (installasjonsprogrammet kjører ikke / lukkes umiddelbart)
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1 Trykk på Windows + R, skriv regedit, og kjør som administrator.
2 Naviger til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Se etter Autodesk/ODIS-relaterte kjørbare filer (eksempel nevnt: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Hvis du ser en Debugger-verdi med «Blokkert», må du slette Debugger-verdien.
5 Gjenta for andre ODIS-relaterte kjørbare filer som er oppført under ODIS-installasjonsbanen.
6 Start datamaskinen på nytt, og prøv å installere på nytt.
|Blokkerte feilsøkingsoppføringer kan forhindre at installasjonsprogrammer og installasjonstjenester startes.
|Trinn 9: Sjekk nettverks-/proxy-restriksjoner og nødvendige URL-er
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1 Hvis du bruker VPN / proxy / bedriftens brannmur, må du teste uten VPN midlertidig hvis mulig.
2 Sørg for at nødvendige Autodesk-URL-er/protokoller er tillatt (samarbeid med IT-avdelingen ved behov).
3 Prøv installasjonen på nytt etter at nettverkstilgangen er bekreftet.
|Nettverksrestriksjoner kan blokkere installasjonskomponenter og -tjenester som kreves for å laste ned, bekrefte eller fullføre installasjonen.
|Trinn 10: Frigjør diskplass
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1 Sørg for at du har nok ledig diskplass til: installasjonsprogrammets utpakkingsmappe, midlertidige filer, den endelige produktinstallasjonen
2 Prøv installasjonen på nytt.
|For lite diskplass er en direkte årsak til installasjonsfeil.
|Trinn 11: Utfør en ren avinstallering, og installer deretter på nytt (Windows)
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1 Utfør en ren avinstallering av Autodesk-programvaren. Se Ren avinstallering av Autodesk (engelsk).
2 Start systemet på nytt.
3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt fra Autodesk-kontoen.
4 Installer på nytt.
|En standard avinstallering kan etterlate rester av en tidligere installasjon som blokkerer nye installasjoner. Autodesk bemerker spesifikt at når rester ikke kan fjernes gjennom vanlig avinstallering eller Microsofts feilsøkingsprogram, kan det være nødvendig med en ren avinstallering før du installerer på nytt.
|Trinn 12: Hvis installasjonen fortsatt mislykkes, kan du prøve en ny lokal Admin Windows-profil
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1 Opprett en ny lokal administrator-Windows-konto.
2 Logg på den kontoen.
3 Last ned installasjonsprogrammet på nytt (ny nedlasting).
4 Prøv installasjonen på nytt.
|En ødelagt eller begrenset Windows-profil kan hindre installasjonsprogrammer i å opprette mapper, skrive filer eller starte brukergrensesnittet på riktig måte.