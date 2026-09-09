Problemer med installasjon

Det kan være mange grunner til at det kan oppstå installasjonsfeil i Autodesk-produkter. Disse problemene er ofte relatert til systemoppdateringer, brukertillatelser, sikkerhetsprogramvare, ødelagte installasjonskomponenter, nettverksbegrensninger eller ufullstendige/ødelagte nedlastinger. I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av én enkelt faktor, men av en kombinasjon – for eksempel ventende OS-oppdateringer pluss antivirusforstyrrelser eller en utdatert/ødelagt installasjonstjeneste pluss en skadet nedlastingspakke.

Denne artikkelen gir en trinnvis arbeidsflyt for feilsøking for å hjelpe deg med raskt å identifisere og løse de vanligste installasjonsfeilene. Ved å følge trinnene i rekkefølge og prøve installasjonen på nytt etter hvert trinn, kan du isolere om problemet er relatert til enheten, installasjonskomponentene, nedlastingsmetoden eller miljøbegrensninger.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.